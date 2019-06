ODS: Účinnost dvakrát ročně a tabulka povinností zpřehlední právní řád

Tabulka by měla provázet všechny zákony. Občanští demokraté chtějí také omezit počátek účinnosti zákonů na dva dny v roce.

„Chceme, aby české zákony byly co nejjednodušší a jejich dopady se daly snáz předvídat. Konečně předvídatelnost patří k hlavním zásadám právního státu. Inspirovali jsme se ve světě a vyslyšeli připomínky občanů, podnikatelů a také ředitelů škol a navrhujeme, aby české zákony mohly vstoupit v účinnost vždy pouze ve dvou dnech v roce – buď 1. ledna nebo 1. července. Odpadne tím nejistota a často složité dohledávání, od kdy přesně platí například nová povinnost,“ doplnil místopředseda ODS Martin Kupka.

„Pokládáme za nezbytné, aby každý návrh zákona současně představil tabulku povinností, které z něj pro občany i firmy vyplývají. Proto spolu s poslancem Michálkem a poslankyněmi Procházkovou a Ožanovou předkládáme povinnost navrhovatele zákona vždy uvést povinnosti, které chce na jednotlivce uvalit. Domníváme se, že by takový návrh velmi zjednodušil život všem občanům. Nad to by mohl vést k velkému zpřehlednění právního řádu,“ uvedl předseda ústavně právního výboru Marek Benda.

Občanská demokratická strana ODS



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Bauer (ODS): Jak chcete důchodový systém udržovat, a hlavně financovat? Kupka (ODS): Je důležité zjednodušit český právní řád Benda (ODS): Bylo by správné vytvořit tabulku povinností Senátorský klub ODS: Chceme nezávislou senátní komisi, která objektivně posoudí audit Evropské komise

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV