ODS: Vláda je EET posedlá. Až budeme ve vládě, zákon zrušíme

Občanští demokraté naopak prohlásili, že až budou ve vládě, EET zruší. Poslanci nejsilnější opoziční strany vítají, že se jim povedlo prosadit výjimku pro sociální služby, kterých se EET nakonec týkat nebude.

„Vládní koalice je posedlá EET. Jinak si nejde vysvětlit, že protlačila další vlnu tohoto nesmyslného opatření. Co jiného to je než posedlost, když politický projekt kontroly nad ekonomickými aktivitami obyvatelstva už ztrácí poslední zbytky přiměřenosti, když ani první vlna nepřinesla očekávané výsledky. Až budeme ve vládě, tento, stejně jako další nesmyslné zákony, budeme rušit,“ řekl předseda občanských demokratů Petr Fiala.

„Většina našich návrhů, které vyjímaly jednotlivé obory ze zákona o EET, neprošla. Koaliční poslanci odteď nebudou moci argumentovat tím, že nevěděli, o čem hlasují. Dali jasně najevo, že chtějí ztížit práci všem podnikatelům v České republice. Paradoxem je, že se tak stalo v době, kdy řešíme neoprávněné čerpání dotací premiéra Andreje Babiše, kterému stát podnikání naopak dlouhodobě usnadňuje. Jsem velice rád alespoň za to, že se nám podařilo prosadit výjimku pro pracovníky v sociálních službách. Jejich nedostupnost by byla pro lidi, kteří si sami pomoci nemohou, neřešitelná,“ uvedl předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura.

„Zákon o evidenci tržeb je ukázkovým příkladem třídního boje agrosocialistické vlády proti podnikatelům. Navrhovali jsme jeho dopady alespoň zmírnit. Vláda se ale rozhodla svůj boj proti aktivním občanům dotáhnout do konce a uvalit povinnosti a finanční zátěž na další skupinu živnostníků a podnikatelů. Na jedné straně tak šikanujeme malé živnostníky kvůli korunovým tržbám, na straně druhé vesele posíláme dotace největším a nejbohatším korporacím. To je zvrácené a absurdní podnikatelské prostředí,” doplnil místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan Skopeček.

„Jedním z hlavních cílů vlády by měla být podpora přehledného a přátelského podnikatelského prostředí, vláda Andreje Babiše, KSČM a ČSSD se ale rozhodla opačně. Vlády pod taktovkou hnutí ANO vyvolaly tažení proti podnikatelům a vnášejí do společnosti systém, který má lidi znechucovat a odrazovat je od podnikání. Vytváří nepřátelské prostředí pro podnikání a to všemi těmi kontrolami, lhůtami a pokutami, které EET provází. EET je vyjádřením permanentní nedůvěry vlády vůči aktivním lidem, kteří svojí činností přispívají k naší ekonomice,“ uzavřel poslanec Vojtěch Munzar.

autor: PV