ODS: Vláda snižuje zásluhovost penzijního systému. Preferuje rovnost v bídě

Občanští demokraté s takovým postupem nesouhlasí a volají po komplexní důchodové reformě.

„V pátek proběhlo další jednání skupiny pro spravedlivé důchody. Z tohoto útvaru, na jehož počátku stála proklamovaná ambice reformy důchodového systému, se bohužel během několika týdnů stal zbytečný debatní kroužek. Ministryně Maláčová nemá na výraznou přestavbu systému odvahu a vláda projednává dílčí změny penzí bez jakékoliv konzultace se členy skupiny,“ uvedl místopředseda sněmovního výboru pro sociální politiku Jan Bauer.

„Místo toho, aby se vláda věnovala tomu, jak zajistit důstojné penze dnešním třicátníkům a čtyřicátníkům, předkládá novelu zákona, která opět snižuje zásluhovost důchodů. Vláda se tak v podstatě vysmívá těm, kteří si v pracovním životě dokázali vydělat více peněz, a vzkazuje jim: ‚Je jedno, kolik sis vydělal. My chceme, aby se v důchodu měli všichni stejně špatně.‘ Takhle ale zodpovědná politika dělat nejde. ODS navrhuje např. vznik Fondu strategických rezerv, do kterého by směřovaly všechny mimořádné příjmy z rozpočtu a který by byl využit na financování důchodové reformy,“ doplňuje první místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija.

