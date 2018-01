Oberreiter (SPO): Volby prezidenta na dohled

Kampaň druhé přímé volby prezidenta probíhá bez většího zájmu voličů. Kromě stávající hlavy státu M. Zemana jsou ostatní kandidáti prakticky neznámí. Zdravým rozumem vzato, M.Z. nemá konkurenta. Tušil to, neboť již před rokem sdělil, že do kampaně nejde.

Blíží se historicky druhé přímé volby prezidenta. Kromě současného prezidenta p. M. Zemana se za ním táhne šňůra osmi, až na jednoho, většinou neznámých a v politice naprosto nezkušených osob. Tím jedním je někdejší premiér, který je sice zkušený, ale spíše v tom nedobrém smyslu. Pominu-li, kdoví kým je postrkován, veřejnost ho nedobře vnímá s ohledem na jeho morální profil, osobnostní integritu či výkon funkce, kterou zastával. Je pro mě zcela nevolitelný zrovna tak, jako jeho strana, která se pro slušného člověka stala nevolitelnou a synonymem korupce a klientelismu.

Pro mě je tedy volba jasná – současný prezident a nikdo jiný. Vážím si ho jako nezkorumpovatelného a vlastenecky smýšlejícího představitele, kterému leží na srdci především osud našeho národa, a to jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska ekonomické prosperity a spokojenosti lidu. Díky jeho politické zkušenosti, hlubokým ekonomickým znalostem a jedinečným názorům o nás vědí nejvyšší představitelé všech velmocí. Otevírá nám ekonomické dveře tam, kam se většina zemí naší velikosti a významu vůbec nedostane. Hledá cesty do zemí s ohromným ekonomickým potenciálem, které potřebují naše výrobky, investice i odborníky. Ví, že naše vývozně orientovaná ekonomika potřebuje stále nové a nové trhy. Zacyklení se na jednu oblast by pro nás znamenalo pouze ustrnutí, ekonomické zpomalení a konec vlastního rozvoje, včetně zastavení růstu životní úrovně.

Co ale těch zbývajících sedm zájemců o Hrad? Celkem o nich nikdo nic neví, kromě toho, že by rádi bydleli na Hradě, pořádali recepce a jezdili na přátelská setkání. Neumím si vůbec představit, o čem by se kdokoliv z nich bavil např. s čínským prezidentem Si Tin Pchingem, americkým prezidentem D. Trumpem, ruským prezidentem V. Putinem atd. Těžko by byl kdokoliv z nich pozván do Buckinghamského paláce britskou královnou k přátelskému setkání. Představím-li si byť na minutu, že by se jeden z nich opravdu stal naším prezidentem, tak si troufám predikovat, že by naše země skončila kdesi v šedi a nezájmu ostatních, nejen evropských zemí. Skončili bychom na evropské periferii jako země zcela nevýznamná a nezajímavá.

Naopak, uměl bych si většinu z těch osmi zájemců o post prezidenta docela živě představit při jednáních s frau Merkel, s francouzským prezidentem Macronem, s bruselskými Junkerem, Schultzem, Tuskem atd. Tam by se jistě uměli chovat servilně, se vším by souhlasili a poslušně a v předklonu sráželi paty tak, jak se na poddaného sluší a patří. Osud národa by jim nějak zmizel z mysli, a i to, proč vlastně tím prezidentem vůbec jsou a koho reprezentují. Mám vážné obavy, že otázky ekonomické, geopolitické, bezpečnostní, mezinárodních vztahů atd. jsou pro kohokoliv z těchto zájemců tématy zcela neznámými a snažili by se jim velkým obloukem vyhnout. Potom ale vzniká otázka, k čemu by takový prezident měl vůbec být?

Jsem si téměř jist, že současná hlava státu bude opět zvolena, neboť velká většina národa si zachovává zdravý rozum a má ráda naší zemi. Má ráda svého prezidenta, který mluví jasně, srozumitelně a ze srdce. Národ ví, že se na něho může spolehnout, že konjunkturálně nemění názory, jde se svým lidem a vše, co dělá, nedělá pro svoji slávu, peníze a uspokojení nezkrotných ambicí. Jsem si jist, že velká většina našeho národa si je vědoma, že Miloš Zeman je pro naší zemi tím jediným možným. Je tím, kdo prokázal, co umí a je ochoten postavit se ještě jednou do čela země, která si chce udržet své současné postavení na rozbouřeném evropském kontinentě.

