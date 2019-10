Okamura (SPD): Afghánský imigrant znásilnil dvě školačky nedaleko našich hranic

Afghánský imigrant znásilnil dvě školačky nedaleko našich hranic (pár desítek kilometrů). Afgánský uprchlík (je mu údajně 20 let), který přišel do Německa jako „nezletilý“, se opil a následně znásilnil dvě mladé německé dívky (13 a 16) v německém městečku Pößneck. Opakuji to stále: Kolik znásilněných a zavražděných žen a dívek, kolik teroristických útoků, kolik napadených a zabitých lidí tu ještě musí být, aby se politici probrali a začali bránit křesťanskou civilizaci před imigrantskou invazí a nenávistí islámu?

Dívkám se po hrůzném aktu podařilo uprchnout a přivolaná policie násilníka zatkla. Podle slov policie se jedná o známou firmu, která má na svědomí řadu deliktů jako obchodování s drogami a další skutky a oběti se údajně s násilníkem znaly z dřívějška.

Dodejme také, že africký migrant Abdallah Ibrahim Diallo, který podle všeho znásilnil českou dívku u Lukavce, je v Německu veden jako „osoba s agresivními pohnutkami“ pro dřívější trestnou činnost. Jen v roce 2018 byl třikrát německými orgány řešen pro ublížení na zdraví nebo pro násilnou trestnou činnost. V letošním roce má už také jeden záznam a v roce 2017 má záznam pro útok na tamního činitele. Přesto ho Němci nechali chodit na svobodě! Německá vláda nechává chodit na svobodě násilníky a ti se kvůli nechráněným hranicím mohou dostat i k nám! Pan ministr vnitra Hamáček z ČSSD nám to potvrdil!

Kdyby byl tento násilník v německém vězení a nebyl v „režimu strpění“, nebo kdyby byl vyhoštěn zpátky do Afriky, nemusela být česká dívka znásilněna! A české i německé ženy by nemusely být vražděny či znásilněny, kdyby sem Merkelová do Evropy nepozvala takovou násilnickou sběř a nenechávala ji pohybovat se volně na svobodě!

Hnutí SPD nechce, abychom dopadli stejně jako islamizovaná západní Evropa, kde se mnohdy lidé bojí vyjít na ulici, aby je nepobodali či nezavraždili imigranti. Odmítáme masovou imigraci a požadujeme možnost kontroly našich hranic, aby se sem nemohli dostat nelegální imigranti a teroristi. Navrhli jsme již zákony zakazující islámské zahalování na veřejnosti a zakazující propagaci nenávistné islámské ideologie. Chráníme naši vlast, chráníme české občany, chráníme Vaše rodiny, Vaše děti, Vaše přátele a Váš majetek.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Místo frází konat! Profesor Krejčí o řinčení raket mezi USA a Ruskem. A řešit migraci nekrvavě? Složité Okamura (SPD): Brusel podporuje likvidaci evropských národů Peklo kolem Okamury: Jde o Putina. Hodně ostré a nečekané Okamura (SPD): V Německu fakticky již vládne islámské právo šáría

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV