Okamura (SPD): EU s emisních povolenek drtí ekonomiku svých členských zemí

reklama

Evropská unie s využitím nástroje, který se jmenuje emisní povolenka drtí ekonomiku svých členských zemí. Tím, že obchodování s emisními povolenkami dala Evropská unie na burzu, staly se z emisních povolenek, který měly mít významný vztah k životnímu prostředí, cenné papíry, které nakupují spekulanti, které nakupují například americké penzijní fondy a jiní, takže my platíme nikoliv peníze na životní prostředí, ale platíme peníze, na kterých vydělávají spekulanti, a to samozřejmě drtí naši ekonomiku. Cílem právě tohoto nástroje je zničit současnou ekonomiku a nahradit ji falešným ideálem zelené Evropy a světa.

Rostoucí cena emisní povolenky má být ekonomickým nástrojem, jak zničit takzvaně emisně špinavé zdroje včetně energetických dalších zdrojů. Je to nebezpečné šílenství, které jinak zvládne tlumit bohatá země jako Německo a jinak země, kterou je Česká republika. Politika Evropské unie, to znamená zvyšování ceny emisních povolenek, je základní příčinou a bez odstranění této příčiny je nemožné zastavit energetickou krizi. To znamená, i my v hnutí SPD se přikláníme k tomu, že bychom po vzoru Polska měli z tohoto obchodování s emisními povolenkami vystoupit. Odstranění této příčiny znamená říci Evropské unii ne. Spojence najdeme a k tomuto kroku se chystá Polsko. Přestaňme respektovat vnucená pravidla ekonomické sebevraždy v podobě emisních povolenek. Jde o ideologický, nikoliv tržní nástroj.

K energetické budoucnosti naší země musíme zajistit dostatek cenově dostupné energie. Co je pro to třeba udělat?

Za prvé musíme mít dostatek zdrojů. Dnes to znamená investovat do jaderné energetiky a předčasně neodstavit tepelné elektrárny. Jaderná energetika znamená nejenom Dukovany, ale začít okamžitě stavět další bloky v Temelíně, protože bez dostatku energie nemůžeme snížit ceny.

Za druhé, a to je velmi důležité a myslím si, že bohužel ruku v ruce s Evropskou unií to nepůjde, posílit regulační nástroje státu. Stát musí mít silné regulační nástroje na cenovou politiku výrobců, distributorů a také na regulaci vývozu elektrické energie. Pokud bude cenu u nás vyrobené energie určovat německý odběratel, tak se naši lidé nedoplatí. To znamená, pokud tu energii tady dokážeme vyrobit, tak ji tady musíme nechat, a ne obchodovat ji na burzách, musíme ji tady nechat pro české občany. A pokud to nedokážeme zajistit, bude to velký problém.

A za třetí to nejpodstatnější, a to je nepodřídit se Zelenému údělu a emisnímu povolenkovému totalitarismu. My na to budeme apelovat a budeme s tím novou vládu konfrontovat při každé příležitosti.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Fiala to smetl ze stolu. Ale podívejte na Poláky... Schillerová udeřila Alena Vitásková: Cenu energií mají v rukou politici! Proč jsou v ČR nejvyšší ceny energií? Českou elektřinu Čechům za české ceny, navrhl někdejší muž z vedení ERÚ. Tvrdě narazil. EU to nedovolí Fiala (SPD): Zajistit výrobu energie pro české občany je jediná možnost

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.