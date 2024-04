Okamura (SPD): Na přípravě migračního paktu se aktivně podíleli představitelé Fialovy pětikoalice

reklama

Vážené dámy a pánové, máme tady dnes na programu opoziční mimořádnou schůzi s názvem Migrační pakt a jeho dopad na Českou republiku. Hnutí SPD jednoznačně odmítá migrační pakt EU, který zavádí povinné kvóty na přijímání afrických a islámských migrantů do České republiky, zatímco ministr vnitra Rakušan z hnutí STAN jménem vlády jeho schválení přivítal. SPD nebude respektovat migrační pakt EU. Nejen proto považuji za důležitou účast SPD v příští vládě. Podpora migračního paktu je ze strany vládní pětikoalice další obrovský podraz na Českou republiku a na naše občany, kteří si tady z většiny migranty nepřejí. Odsouhlasení migračního paktu označují někteří komentátoři jako jeden z největších zločinů probruselské Fialovy vládní pětikoalice ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů, která uchvátila moc v naší zemi. Je třeba také říct, že nešlo o žádný omyl. Podle toho, jak ministr vnitra Rakušan z hnutí STAN, ale i další vládní politici při obhajobě migračního paktu lhali a mlžili, je jasné, že ohavnost, kterou schvalují, jim byla od počátku jasná. Koneckonců zcela otevřeně se proti novému migračnímu paktu postavilo Polsko, Maďarsko i Slovensko.

To, že západní Evropa tlačí na přerozdělování migrantů, je logické. Jejich země, přesněji velké části jejich měst, jsou doslova ochromeny. S migranty přišel zločin, extrémní růst násilí, terorismus, znásilňování, loupeže, vraždy a každodenní teror vůči normálním původním Evropanům. A pravda, migranti se zabíjejí i sami mezi sebou, ať už ve válkách gangů, nebo vraždí takzvaně kvůli cti.

Příznačné je, že prounijní politici, jako je česká vládní pětikoalice, urychlili projednávání paktu tak, aby byl schválen ještě těsně před volbami do europarlamentu. Oprávněně se báli, že nový euoparlament v tom novém složení už nebude mít pro ně tak výhodné složení.

Cíl migračního paktu je jediný - odlehčit západu a přesunout co největší část nepřizpůsobivých migrantů do zemí střední a východní Evropy, které se až dosud migrantům ze západu bránily. V žádném případě pakt neřeší příčiny migrace a není jejím řešením, jak se nám tu bezostyšně snažili vládní zástupci nelhávat. Co znamená zločinné rozhodnutí Evropského parlamentu, evropských vlád, Fialovy vlády, ministra Víta Rakušana a Evropské komise? Pro nás to znamená, že budeme povinně odebírat dvě až tři procenta z celkového počtu převážně muslimských nelegálních migrantů z Afriky a Asie. Odhadem může jít až o 50 000 migrantů ročně. To jsou pro vaši představu dvě okresní města nebo sto středních vesnic. Pokud se rozhoří válka na Blízkém východě, může to být dvojnásobek. Pakt dává možnost převzít určité množství migrantů do takzvané v uvozovkách virtuální péče, to znamená, že budeme muset platit náklady na každého takového migranta, zemi, ve které se usadí. Měsíčně to má být kolem 1 700 eur na jednoho migranta, tedy asi 42 000 korun, které zaplatíme za každého migranta zemi, do které bude umístěn. 50 000 migrantů nás bude stát kolem 2,5 miliardy korun měsíčně. A to bereme čísla za první rok platnosti migračního paktu.

Pokud příval migrantů bude pokračovat, budeme platit za další migranty, kteří na nás připadnou, nebo si je budeme muset převzít. A migrační pakt má začít platit podle informací za dva roky. Jsme země číslo 2 ze všech zemí Evropské unie, kam bude mířit takzvaná povinná solidarita, tedy přejmenované povinné kvóty. Více migrantů bude nabízeno již jen Polsku v tom poměru. Lze tedy očekávat, že během několika měsíců, kdy začne migrační pakt platit, od té doby, dojde k dramatickému přerozdělování migrantů, kteří úspěšně likvidují život někdejších koloniálních států.

Proč jsme druzí v žebříčku na ten příděl? Protože při tom přerozdělování jsou důležitá následující kritéria. Počet již přijatých migrantů z neevropských zemí, dále počet obyvatel a dále HDP na hlavu. Při porovnání uvedených kritérií by mělo být při přerozdělování z 27 členských zemí na prvním místě Polsko, dále Česká republika, v pořadí dále Maďarsko, Slovensko, poté pobaltské země a tak dále. Evropská unie a Fialova vláda nás zničí. Můžeme se sice z přijímání vykoupit, ale stanovená cena 20 000 eur, cca půl milionu korun za migranta je velmi vysoká na to, abychom si podobný v uvozovkách luxus mohli dovolit dlouhodobě.

Migrační pakt ovšem myslí i na to, že se některé státy pokusí ochránit tím, že raději zaplatí. Bude-li mít některý členský stát nebo Evropská komise zato, že počty relokací přislíbené a skutečně prováděné členskými státy nejsou dostatečné, tedy že někdo nepřijímá dostatek migrantů, mohou požadovat nové svolání společného fóra. O novém svolání fóra rozhoduje Rada EU. Pokud fórum svolá a členské státy si ani tentokrát nedají říct a neslíbí dostatek relokací, nastupuje povinné přerozdělování. A v tomto případě už bez možnosti vykoupit se finanční pokutou.

Trik je v tom, že přerozdělovat se jakoby nebudou přímo migranti. Namísto toho se bude na státy převádět tak zvaná příslušnost k řízení o jejich žádostech o mezinárodní ochranu, volně řečeno o azyl. Politické zadání totiž bylo jasné. Musí to celé vypadat tak, že relokacím se lze vyhnout zaplacením pokuty. Pochopitelně díky vysokým sociálním pobídkám směřuje drtivá většina migrantů do bohatších zemí. A i tady už mají západní země další nápad. Před pár lety německý ministr vnitra Thomas de Maiziere navrhl, aby se sjednotily sociální příspěvky pro migranty po celé Evropské unii. Odůvodnil to logickým závěrem, že pokud se bude všude vyplácet stejně, pak není potřeba, aby se všichni hrnuli jen do Německa.

Tak jako se Brusel vedený Německem nevzdal kvót a po letech je fakticky díky vlastizrádným vládám, jako je ta Fialova, prosadil, je jasné, že následovat bude plošná norma na finanční motivaci migrantů usazovat se i v zemích, jako je Česká republika.

Dalším očekávaným krokem po migračním paktu budou motivační programy, aby se k nám afričtí a islámští migranti stěhovali.

V momentě, kdy tu vzniknou migrantská ghetta, nastane definitivní zlom. Zařadíme se k zemím, ve kterých gangy cizinců a jejich potomků terorizují původní obyvatele a své hostitele. Skončí Česká republika tak, jak ji známe, vážené dámy a pánové, a to vše s přispěním vás, vašich stran a frakcí, jejž jste Bruselu součástí. (Obrací se na koalici.) Všechny politické strany a hnutí v českém parlamentu kromě SPD jsou v Evropském parlamentu členy proimigračních frakcí, tedy evropských politických skupin, které prosazují a hlasují pro migraci a pro migrační pakt.

Vážené dámy a pánové, chápu západní země, že se chtějí zbavit alespoň části bezpečnostních hrozeb, které si samy politikou svých vlád způsobily. Jenže řešením není, že kontaminují násilím i naši zemi. Migrační pakt absolutně neřeší příčiny migrace, ale jen následky, které se snaží přenést na nás. Je to otevřená pozvánka nelegálním migrantům do Evropy. Zatímco od západu to je pochopitelné, tak od našich vlád, které se v Bruselu servilně podvolují už desetiletí, je to absolutně nezodpovědné, a jak jsem řekl, doslova vlastizrádné.

Řešení migrace je principiálně jednoduché. A už jsme o tom tady za SPD hovořili mnohokrát. Nulová tolerance ve všem! Žádná nabídka sociální podpory. Tvrdý přístup při nelegálním překročení hranice. Nikdo nesmí nelegálně překročit hranice, ať na moři, nebo na pevnině. A kdo to udělá, musí být ihned vrácen bez jakékoliv tolerance. Musí mu být zabráněno pokračovat. Sluníčkářká pseudohumanita není na místě. Nelegální migranti musejí předem vědět, co je čeká. Kde není nabídka, není poptávka. Chraňme naše hranice! Pomáhejme nárazníkovým zemím. Jak naše armáda, tak i policie by mohla a měla sloužit i v zemích, které čelí největšímu náporu migrantů při ochraně hranic. Všechno ostatní jsou jen utopistické řeči, které tady posloucháme už deset let, a situace se jen prudce zhoršuje.

Samozřejmě součástí řešení musí být i návrh SPD na zákaz propagace islámu v České republice, protože kdo zná Korán, tak ví - a my na to máme odborníka v SPD magistra Jiřího Kobzu, který 15 let žil v islámských zemích, dokonce dělal i vedoucího české ambasády v Íránu, takže ty informace máme velice přesné, prostudoval Korán, sepsal o tom mnoho článků i tezí - tak samozřejmě v zemi, kde je zákaz propagace islámu, se vyznavači islámu neusadí, protože je to v rozporu s jejich vírou. To je jeden z klíčových návrhů. Protože v okamžiku, že nelze propagovat islám, nelze stavět mešity, nelze otevřeně se tady modlit na veřejnosti a podobně, jako vidíme ve Vídni i v západních zemích, tak samozřejmě je to země, která není - není - prioritou a cílovou zemí vyznavačů islámu a muslimů. Je to tak. Je to prostě tak. A říkám to, jak to prostě je.

Hnutí SPD. Teď jsem představil během několika minut řešení SPD, která máme samozřejmě propracovaná ještě podrobněji. A oproti tomu vidíme, že prounijní politici nemají funkční řešení. Je nutné migranty prostě předem odradit. Předem je odradit! A mít nekompromisní přístup, aby prostě neprošli. A to, co jsem tady slyšel za děsivá slova z úst ministra vnitra Víta Rakušana, který i přes to všechno, co se děje v západní Evropě, i přes to, jaký je obrovský nárůst migrantů, který přesahuje dokonce čísla z roku 2015 do Evropy, tak mluví o solidaritě, o povinné solidaritě, o tom, že máme být s někým solidární! SPD s tím nesouhlasí. My říkáme nulová tolerance nelegální migrace! My tady nechceme ani islám, ani mešity, ani žádné legalizování nelegálních migrantů z Afriky a z muslimských islámských zemí. To je prostě zásadní rozpor v tom, co prosazuje SPD, a zásadní rozpor v tom, co prosazují ostatní strany.

Ano, v tomto máme ten nejtvrdší přístup, ale my si za tím stojíme a naši voliči to plně podporují. A já plně souhlasím s mým letitým kamarádem, s kterým si píšu pravidelně esemesky, voláme si, Geertem Wildersem, který už nás tady mnohokrát navštívil i na mítincích SPD v České republice. Geert Wilders - vítěz holandských voleb vloni. 25 % dostal v Holandsku. Je to jedna z nejbohatších zemí v EU. Plátci, jsou to plátci. A šel tam s programem vystoupení Holandska z Evropské unie a tím problémem je právě ta nezvládnutá migrace. Problém číslo jedna v Holandsku. A vyhrál v Holandsku volby. Geert Wilders. A ten prosazuje přímo zákaz islámu v Evropě. Je to samozřejmě problém. Je otázkou, jestli to lze vůbec už realizovat. Ale je to prostě po zkušenostech v Holandsku, které tam Geert Wilders má, tak samozřejmě myslím, že je to zcela správný přístup. Ten problém je neřešitelný. To, co tady říká Vít Rakušan, to je začátek konce České republiky. A zničíte - zničíte - Českou republiku! A my tomu musíme zabránit.

A já říkám jasně, buď bude v Evropě svoboda a demokracie, nebo islám. Jedno, nebo druhé. Není nic mezi tím. To jasně vidíme právě na západní Evropě. A kompromis ani tolerance ze strany migrantů a jejich potomků vůči Evropanům nefunguje a neexistuje. Je to naivní představa. Můžou být nějaké jednotlivé výjimky. Ale ta tolerance vůči Evropanům ze strany migrantů není. Je to prostě potíž. A bude to neřešitelný problém, protože ti migranti jsou lidi. Není to pračka nebo lednička, kterou lze při nějakém sběru šrotu vyhodit na ulici a někdo to pak odveze. V okamžiku, kdy je tady jednou budeme mít, tak už se jich nikdy nezbavíme! A to tady přesně teď navrhuje Fialova vládní pětikoalice. Je to děsivý, děsivý scénář. To jsem nikdy netušil, že se toho někdy dožiju v České republice a že se někdy dostaneme do situace, kdy nám povinně bude někdo přerozdělovat. A nikdy jsem nedoufal, že tady bude takováhle vlastizrádná vláda, která tímto způsobem přistupuje v České republice a k našim občanům.

Druhá rovina je stejně zásadní. Západ musí přestat ničit země v Africe nebo na Blízkém východě. To, že západ rozbombardoval Libyi, napadl Irák, Sýrii, Afghánistán a tak dále, nám v praxi přineslo několik milionů uprchlíků do Evropy. To samé platí o podpoře války na Ukrajině. I tady sklízí západ smrtelně jedovaté ovoce nejen v imigrační vlně, ale i v riziku jaderné války přímo na evropské půdě. Pochopitelně migračnímu paktu, který zničí Českou republiku tak, jak ji známe, se lze jednoduše vyhnout. O konkrétních opatřeních proti nelegální migraci už jsem hovořil. Ale co teď, když je to závazné pro Českou republiku? Ano, to je závazné pro Českou republiku, ten migrační pakt. A o těchto otázkách se v Evropské unii nehlasuje jednomyslně, ale většinově. To znamená, že nás ostatní státy přehlasovaly. Samozřejmě migrační pakt podpořila i Fialova vládní pětikoalice. Ostatně ministr vnitra Vít Rakušan hlasoval hned při prvním jednání pro.

Teď, jak už jsem o tom hovořil, je samozřejmě na místě referendum. A referendum o Evropské unii. Je to zásadní otázka na referendum. A je to samozřejmě i zásadní otázka, zdali zůstat v Evropské unii a podřídit se migračnímu paktu včetně všech nevratných důsledků, nebo vystoupit, zdali si naši občané přejí v Čechách desetitisíce afrických a islámských migrantů, zásadní zhoršení bezpečnosti a další nemakačenka vysávající sociální dávky, nebo raději život v bezpečné zemi? Hnutí SPD je jedinou stranou v parlamentu, která prosazuje zákon o referendu včetně možnosti hlasovat i o mezinárodních smlouvách a závazcích. Hnutí ANO takový zákon o referendu odmítá.

Pojďme přijmout zákon o referendu. A pokud občané, nikoliv politici, řeknou, že mají bruselského diktátu dost a nechtějí sebezničující idiocie, jako je Green Deal, migrační pakt nebo euro, pak z unie vystoupíme, pakliže si to budou občané přát, a můžeme žít jako svobodní občané svobodné země jako Švýcaři, Norové, Britové a další. Nejsou v Evropské unii a popravdě žádná z těchto zemí po tom ani netouží. Není proč.

Na přípravě migračního paktu, který je pro Českou republiku nevýhodný a ohrožující, se aktivně podíleli představitelé Fialovy vládní pětikoalice, přičemž ministr vnitra Vít Rakušan svým hlasováním tento migrační pakt na Radě ministrů vnitra Evropské unie v první fázi jménem Fialovy vlády aktivně podpořil a výsledné hlasování těchto předpisů jménem Fialovy vlády uvítal. Při dalších jednáních a rozhodování se zástupci Fialovy vlády alibisticky zdrželi hlasování, zatímco například zástupci Slovenska, Maďarska a Polska vždy aktivně hlasovali proti. Bohužel od doby schválení takzvané Lisabonské smlouvy spadá migrační azylová politika mezi oblasti, o kterých se v orgánech EU rozhoduje většinovým hlasováním, a nikoliv na principu jednomyslnosti, tedy právu veta.

Takže kromě referenda jsou v podstatě už jenom dvě možnosti: ukončení Fialovy vlády a nová vláda v České republice, kde SPD jasně říká, že bychom migrační pakt nerespektovali, přestože by nám to z Bruselu diktovali. To je jedna varianta, jakým způsobem lze ještě zabojovat.

Samozřejmě červnové volby do Evropského parlamentu - ty jsou za dva měsíce - a aby občané volili jiné strany než Fialovu vládní pětikoalici, aby volili opoziční strany, které jsou proti. Doufám, že se změní složení Evropského parlamentu i díky naší frakci, ve které je SPD, kterou vede Marine Le Pen z Francie, Geert Wilders, Matteo Salvini a další, a že posílíme tak, abychom měli tu blokační menšinu. Pakliže posílíme dostatečně, tak vyvoláme nové hlasování o tom migračním paktu, abychom ho odmítli.

Závěrem zopakuji, že SPD migrační pak EU jednoznačně odmítá a prostě ho nebudeme respektovat, stejně jako to již veřejně vyjádřila polská, maďarská a slovenská vláda. Jen česká vládní pětikoalice ostudně mlčí a migrační pakt schvaluje. Děkuji za pozornost.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

