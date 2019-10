Okamura (SPD): Odmítáme Instanbulskou úmluvu, tuto genderovou totalitní zrůdnost

Vládní zmocněnkyně pro lidská práva a poslankyně Helena Válková z hnutí ANO na podzim opět jménem vlády ANO, ČSSD a KSČM předstoupí s návrhem souhlasu s ratifikací Istanbulské úmluvy. Hnutí SPD říká jasně – NE Istanbulské úmluvě! Tuto genderovou totalitní zrůdnost, která má rozbíjet rodiny a která vyvolává „třídní nenávist“ žen proti mužům, diskriminaci mužů a pozitivní diskriminaci žen, bohužel podporuje i premiér Babiš. Potvrzuje se bohužel, že premiér Andrej Babiš a jeho vláda prosazují šílenou sluníčkářkou agendu. Hnutí SPD naprosto odmítá genderovou ideologii, která tvrdí, že pohlaví je konstrukt a která staví muže a ženy do konfliktu proti sobě! Úmluva tvrdí, že VŠICHNI muži ze své definice diskriminují a utlačují ženy! Tato úmluva naprosto rozvrátí náš právní řád a svobodnou společnost.

Článek 12 Istanbulské úmluvy říká, že „strany podniknou nezbytná opatření pro podporu sociálních a kulturních vzorců chování žen a mužů s cílem vymýtit předsudky, zvyky, tradice a další praktiky, jež jsou založeny na předpokladu podřízenosti ženy anebo na stereotypním pojímání rolí žen a mužů“. Takže pokud je stereotypem ve společnosti, že ženy rodí a vychovávají děti, starají se o domácnost a tak dále, tak by to na základě této dohody mělo být u nás vymýceno a Česká republika má povinnost přijmout zákony, které takovéto stereotypy vymýtí! Přitom paní poslankyně Válková (ANO) tvrdí nepravdivě, že úmluva tradiční role neruší!

„Strany se zavážou, že při implementaci a vyhodnocování dopadu ustanovení této úmluvy budou zohledňovat genderové hledisko a že budou prosazovat a aktivně naplňovat politiku rovnosti a dělby pravomocí mezi ženami a muži.“ Takže zavádění pozitivní diskriminace a kvót.

Smlouva má zasahovat i do vzdělávacího systému. Článek 14 praví: „Tam, kde to bude vhodné, podniknou strany kroky k tomu, aby ve formálních osnovách na všech úrovních vzdělávání existoval materiál k tématům, jako jsou rovnoprávnost žen a mužů, nestereotypní genderové role, vzájemný respekt, nenásilné řešení konfliktů v mezilidských vztazích, genderově podmíněné násilí vůči ženám a právo na osobní integritu, to vše uzpůsobeno rozvíjejícím se schopnostem žáků.“ Takže opět, streotyp je například, že žena je maminka a muž je voják, a podle genderu to má být naopak.

Exministryně spravedlnosti Daniela Kovářová upozorňuje, že úmluva de facto zavádí trestné činy, které byly předtím spíše přestupky. Například za každou facku, neboť „strany učiní nezbytná legislativní i jiná opatření k tomu, aby úmyslné konání činů fyzického násilí vůči druhé osobě bylo klasifikováno jako trestný čin (čl. 35)“.

Stejně tak prý bude trestným činem dotek, vtip, hvízdnutí, poklona, dvojsmysl apod., protože: „Strany učiní nezbytná legislativní i jiná opatření pro to, aby byly klasifikovány jako trestné úmyslné činy: je-li přes nesouhlas druhé osoby vykonán jakýkoli jiný akt sexuální povahy…“ (čl. 36 odst.) a dále jakákoli forma nežádoucího verbálního, neverbálního či fyzického projevu sexuální povahy ... (čl. 40) ... které budeme stíhat i ve stadiu pokusu nebo pomoci (čl. 41) a i přes nesouhlas poškozeného (čl. 44 odst. 4).

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dále tam je trest odnětí svobody nebo/a odnětí rodičovských práv (čl. 45) … budou vyloučeny odklony, mediace či smírné vyřešení (čl. 48 nazvaný Zákaz alternativního řešení sporu) … promlčení trestného činu bude vyloučeno, aby bylo možné trestně stíhat pachatele i poté, co dětská oběť dosáhne zletilosti (čl. 58).

A další neuvěřitelné věc - členové skupiny GREVIO, která má vymáhat plnění úmluvy, mají mít doživotní imunitu včetně odpuštění bezpečnostních kontrol při cestování…

Hnutí SPD jasně odmítá Instanbulskou úmluvu, tuto genderovou totalitní zrůdnost, která má rozbíjet rodiny a která vyvolává „třídní nenávist“ žen proti mužům a diskriminaci mužů a pozitivní diskriminaci žen. Hnutí SPD jasně odmítá genderovou ideologii, která tvrdí, že pohlaví je konstrukt a která staví muže a ženy do konfliktu proti sobě! Úmluva tvrdí, že VŠICHNI muži ze své definice diskriminují a utlačují ženy! Tato úmluva naprosto rozvrátí náš právní řád a svobodnou společnost.

V článku 3 úmluvy jsou definice pro účely této úmluvy: „a ‚násilí vůči ženám‘ je chápáno jako porušování lidských práv a forma diskriminace žen a budou se jím rozumět veškeré činy genderového násilí, jež vyústí anebo mohou vyústit ve fyzickou, sexuální, psychickou či ekonomickou újmu či strádání žen včetně hrozeb takovýmito činy, donucování nebo svévolného omezování svobody, ať k nim dochází na veřejnosti nebo v soukromí. b ‚domácím násilím ‘se rozumějí veškeré akty fyzického, sexuálního, psychického či ekonomického násilí, k němuž dochází v rodině nebo v domácnosti anebo mezi bývalými či současnými manžely či partnery, bez ohledu na to, zda pachatel sdílí nebo sdílel společnou domácnost s obětí; c pod pojmem ‚gender‘ se rozumí společensky ustavená role, chování, aktivity a atributy, jež daná společnost považuje za náležité pro ženy a muže.“

Co to je ekonomické násilí? Pokud manželce či partnerce nekoupím čtyři kabelky ročně? Není psychické násilí naopak, pokud mi manželka či partnerka zakáže jít na pivo a bavit se s přáteli? Není třeba psychické či sexuální násilí, pokud mi odpírá dlouhodobě sex či já jí? A „genderové násilí“ je, pokud společnost, muž či žena vyžadují, co považují za náležité pro muže a ženy? Je genderové násilí, pokud žena chce, aby muž byl „chlap“, a pokud muž chce, aby se žena chovala jako „ženská“? Není genderové násilí, pokud žena chce, aby muž spravil vypínač a muž chce, aby mu žena uvařila? To jsou opravdu naprosté šílenosti.

Úmluva zahrnuje Preambuli, 12 kapitol s 81 články a dodatek. V článku 1 první kapitoly jsou formulovány cíle úmluvy: „a) chránit ženy před veškerými formami násilí a dosáhnout prevence, stíhání a potlačení násilí vůči ženám a domácího násilí; b) přispět k eliminaci veškerých forem diskriminace žen a podpořit skutečné zrovnoprávnění žen s muži také posílením pravomocí žen; c) navrhnout zevrubný rámec, strategie a opatření pro ochranu a pomoc veškerým obětem násilí vůči ženám a domácího násilí; d) podpořit mezinárodní spolupráci ve snaze o eliminaci násilí vůči ženám a domácího násilí; e) poskytnout podporu a pomoc organizacím a složkám účastným na prosazování zákonnosti, aby mohly efektivně spolupracovat a dohodnout se na integrovaném postupu při eliminaci násilí vůči ženám a domácího násilí.“ Lze to tedy chápat tak, že podle písmen a), c), d), e) násilí páchají pouze muži, a nikoli ženy. A písmeno b) je snaha zavést pozitivní diskriminaci žen.

V úmluvě se píše, že „násilí vůči ženám je projevem historicky nerovného poměru síly mezi muži a ženami, jenž vedl k nadřazenosti mužů a diskriminaci žen a bránil ženám v plném rozvoji. Násilí vůči ženám jakožto násilí genderově podmíněné má strukturální povahu a toto násilí je jedním z klíčových společenských mechanismů, jež ženám vnucují podřízené postavení vůči mužům.“ Úmluva tedy tvrdí, že u nás VŠICHNI muži utlačují ženy, ženy jsou jimi diskriminovány a že muži jsou nadřazeni. To možná platí v islámských zemích, ale ne u nás!

Psali jsme: Okamura (SPD): Němci sklízí, co zasela Mutti Merkel a sluníčkáři Okamura (SPD): K čemu se ministerstvo školství dozná? Okamura (SPD): To je čistá pedofilie a incest Okamura (SPD): Afghánský imigrant znásilnil dvě školačky nedaleko našich hranic

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV