Okamura (SPD): Odmítáme zvýšení věku odchodu do důchodu. Je to hanebnost

reklama

To je totální hanebnost. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) podporuje zvýšení věku odchodu do důchodu. To vládě Petra Fialy (ODS) není hanba? Na to, aby Fialova vláda dávala miliardy Ukrajině a Ukrajincům, aby dávala sociální dávky nepřizpůsobivým, na platby solárním baronům, na předražené a netransparentní zbrojní zakázky, na platby sluníčkářským politickým neziskovkám, na platby spekulantům s energiemi, tak na to peníze má. Ale na slušné české občany, kteří celý život poctivě pracovali, peníze nemá? To si slušní pracující nezaslouží podle vlády odpočinek? Pokud bude hnutí SPD ve vládě, nic takového nepřipustí! SPD odmítá zvyšování věku odchodu do důchodu! A podporujeme finanční zvyšování důchodů.

Zvýšení věkové hranice pro odchod do důchodu je podle ministra práce Jurečky do budoucna nevyhnutelné. Současné zastropování v 65 letech, které platí do roku 2024, bude muset dle něho některá budoucí vláda posunout. Podle ministra to bude nutné nejpozději kolem roku 2030. Jurečka v rozhovoru pro server Seznam uvedl, že do konce příštího roku předloží vláda penzijní reformu. „V budoucnu se tomu kroku nevyhneme. Důchodový deficit začne narůstat po roce 2032–2033. Posunutí té hranice bude nezbytně nutné kolem roku 2030.“ řekl serveru ministr.

V hnutí SPD odmítáme zvýšit věk odchodu do důchodu a navrhujeme pro občany splňující podmínky věku a délky odpracovaných let zavést pravidelně zvyšovaný minimální starobní důchod ve výši minimální mzdy jakožto základní složku penze. Nad tuto částku se výše starobního důchodu bude určovat zásluhově, na základě předchozích pracovních příjmů a doby odvádění důchodového pojištění.

V rámci důchodového systému chceme ocenit řádnou výchovu dětí, a proto podpoříme zvýšení důchodů ženám za každé vychované dítě. Zohledníme řádnou péči o děti i ve formě snížení povinných pojistných odvodů.

Naším cílem je významně zvýšit poměr průměrného starobního důchodu k průměrné mzdě v národním hospodářství. Prosadíme zásadní zvýšení invalidních důchodů.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Urbanová (STAN): Předsudečná nenávist si nezaslouží nic víc než odsouzení Okamura (SPD): Nedávejme rovnítko mezi Evropu a Evropskou unii Okamura (SPD): Na hranici chudoby žije podle odhadů půl milionu seniorů Prodej levné elektřiny přímo. Okamura setřel Fialu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.