Okamura (SPD): Po Maďarsku teď EU vyhrožuje Slovensku

Evropská unie po vyhrožování Maďarsku Viktora Orbána vyhrožuje i Slovensku Roberta Fica. Stop diktátu Bruselu! Evropská komise nebude váhat zasáhnout proti Slovensku jakýmkoli způsobem včetně omezení fondů, pokud by kroky vlády Roberta Fica v oblasti právního státu porušovaly pravidla Evropské unie. Europoslancům to řekl komisař pro spravedlnost Didier Reynders. Chystané zrušení elitní složky slovenské prokuratury a další úpravy fungování justičních orgánů jsou podle něj znepokojující a unijní exekutiva tyto záměry analyzuje. Co je Evropské unii do toho, jaký mají na Slovensku systém? Fico a jeho vláda získali podporu od občanů ve volbách. Evropská komise, která má sama pochybnou legitimitu, se chová ve jménu Brežněvovy doktríny omezené suverenity. Musíme se vzepřít diktátu Bruselu, který škodí Evropě!

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

