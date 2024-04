Okamura (SPD): Poukázal bych na to hlavní, politické a ekonomické zločiny vlády

reklama

Vážené dámy a pánové, vítám opoziční schůzi na téma korupční kauzy vládních stran.

Zločinům, z nichž jsou podezřelí jak politici vládních stran, tak i jejich mafiánští bossové, se totiž v současnosti intenzivně věnuje policie a Nejvyšší státní zastupitelství, a to navzdory tomu, že musí mimo jiné šetřit i svého nejvyššího šéfa, ministra vnitra Rakušana ze STAN, navzdory tomu teď po odhaleních spojených se speciální superzáložnou ODS policie zřejmě prošetřuje její napojení na premiéra naší země a jeho okolí.

Ve svém dnešním vystoupení nebudu opakovat známá fakta ohledně organizovaného zločinu hnutí STAN v kauze Dozimetr, do kterého je zapletená i TOP 09, nebo další organizovaný zločin v kauze kupčení s byty v Brně, která se zase pro změnu týká ODS a KDU-ČSL.

Dodnes se ani nevyjasnilo financování vládního STAN z daňového ráje na Kypru firmami s neznámými majiteli. Dokonce už i vládní Piráti veřejně v České televizi řekli, že STAN financoval jejich společnou volební kampaň z černých peněz, které pocházely z organizovaného zločinu v kauze Dozimetr. A média to v rámci ochrany Fialovy vlády nezajímá.

Nejnovější kauzou vládní TOP 09 je rozkrádání dotací Evropské unie, což je o to odpornější, že právě TOP 09 je jednou z nejvíce prounijních stran. Naposledy minulý měsíc byl odsouzen starosta Vápenné Leoš Hannig z TOP 09 za dotační podvod.

Ve Sněmovně již po několikáté řešíme zločinná spolčení a kriminální činnost vládních stran a vládních politiků. V tomto ohledu můj spolupracovník vypracoval a podal už začátkem února trestní oznámení na vedení Podnikatelské družstevní záložny, respektive i na právnickou firmu Podnikatelská družstevní záložna, která podle veřejných informací pere a uschovává černé nelegální peníze a která takto léta slouží některým významným členům ODS a zřejmě i dalším politikům.

Já s dovolením bych při této příležitosti poukázal na to hlavní, na politické a ekonomické zločiny vlády Pirátů, ODS, STAN a dalších do počtu, tedy KDU-ČSL a TOP 09. Zcela nezpochybnitelně je zločin brát českým občanům a českým firmám peníze a posílat je do cizí země v zájmu cizí mocnosti, ve jménu zachování hegemonie jedné velmoci, ve jménu potlačení lidských práv na sebeurčení národů. Veřejně známou informací je, že v premiérově pračce, tedy v Podnikatelské družstevní záložně, podle médií zmizely miliony zaplacené Ukrajině za dodávky zbraní. Šlo o peníze za dva kontrakty uzavřené s firmou Lvovský arzenál a s chorvatskou firmou VDG. Jde o dva kontrakty ze září a října 2022, popsal obchod ukrajinský investigativní novinář Vjačeslav Kasim, který na serveru Hromadske.ua o případu píše. Podle jeho zjištění byly smlouvy uzavřeny na 100 tisíc dávek minometné munice a pak i na střelivo pro tanky. Polovina zálohy, kterou Ukrajina vyplatila na objednanou minometnou munici, dorazila ve dvou tranších na účty Podnikatelské družstevní záložny. Ukrajina poslala na účty Podnikatelské družstevní záložny 14 milionů eur. 29. března 2023 si tyto peníze někdo odnesl v hotovosti v igelitových taškách neznámo kam. Podle výdajových dokladů to bylo přesně 2 miliony 200 tisíc eur plus 30 milionů korun.

Mezi veřejně známými členy, tedy podílníky této kampeličky, se zatím objevilo v uvozovkách jen několik významných politiků ODS. Kromě Romana Bočka je to také předseda ODS a premiér Petr Fiala, bývalý předseda poslaneckého klubu ODS Petr Tluchoř či bývalý ministr zdravotnictví za ODS Luděk Rubáš.

Dámy a pánové, kdo a jak krade peníze, co plynou na Ukrajinu, to zatím přesně nevíme a je jen úkolem policie tohle zjišťovat. Co víme jistě, je, kdo peníze českých domácností, důchodců a firem na Ukrajinu a Ukrajincům posílá. Je to česká vládní pětikoalice. Hnutí SPD je v Parlamentu jediné proti posílání zbraní a peněz na Ukrajinu a Ukrajincům, protože také hnutí ANO podporuje zasílání peněz a zbraní Ukrajině a Ukrajincům. To je prostě fakt.

Chápu motivaci mnohých z vás. Jste přesvědčeni, že Ukrajině je třeba pomoci. Ovšem v prvé řadě by bylo dobré si zjistit příčiny války a také kam jdou naše peníze a komu konkrétně. CIA a další organizace včetně ukrajinských dlouhodobě upozorňují, že materiální i finanční pomoc se zčásti ztrácí neznámo kde. I Spojené státy podmiňují další peníze zásadními změnami, které by rozkrádání alespoň snížily. Posílat peníze a další pomoc na Ukrajinu je proto dnes zcela nezodpovědné.

Já se tady také veřejně vlády a pana premiéra ptám, kolik peněz jste darovali loni Ukrajině z našeho státního rozpočtu? Včetně materiální pomoci, protože čísla neznáme a vláda celkové náklady na ukrajinské dobrodružství úzkostlivě tají. I to je něco, co je v demokracii nepřípustné. Občané i my, jejich zástupci, máme plné právo vědět, co vláda s našimi penězi dělá. Měl jsem za to, že vrchol je, že na české tanky si Ukrajinci malují nacistické znaky a že dodnes mají v Kyjevě Banderovu třídu. ***

Ale dnes jsme se posunuli k tomu, že jako zřejmě jediní ze spojenců dodává Česká republika rakety se svolením používat je i na civilní cíle v Rusku. Ostatní země takové použití zbraní Ukrajině zakázaly. Pokud se mýlím a česká vláda Ukrajině zakázala používat české zbraně k útokům na civilisty, pak čekám, že bude pan premiér na Ukrajinu apelovat a žádat jak vysvětlení, tak nápravu.

Zcela nepochybnou zradou českých zájmů je stávající systém prodeje elektrické energie. To, že vláda přistoupila na politiku Green Dealu, prostě je zradou českých zájmů!

Zradou je i schválení migračního paktu, včetně bezostyšného lhaní ministra vnitra Rakušana z hnutí STAN, kdy i vládní politici následně přiznali, že Rakušan nehovořil pravdu. Včerejší schválení migračního paktu Evropské unie v Evropském parlamentu, na jehož přípravě se v Bruselu přímo podílela Fialova vládní pětikoalice a který znamená povinné přerozdělování afrických a islámských migrantů i do České republiky, je pro SPD zcela nepřijatelné. Hnutí SPD absolutně odmítá migrační pakt Evropské unie. Je to pozvánka dalších nelegálních migrantů do Evropy. Nechceme v České republice žádné africké a islámské migranty. Zároveň říkáme: Ne islámu a mešitám v České republice.

Červnové volby do europarlamentu budou referendem o Evropské unii a o Fialově vládě. A my říkáme jasně: Peníze Čechům, ne Ukrajině! Chceme mír, ne válku! Říkáme jasně: Ne euru, ne migraci, ne Green Dealu. Hnutí SPD vyvine maximální úsilí, abychom po volbách migrační pakt Evropské unie v Bruselu znovu otevřeli a odmítli. A pakliže bude SPD v příští vládě, nebudeme respektovat migrační pakt, i kdyby se v Bruselu stavěli na hlavu. Poláci a Maďaři už migrační pakt odmítli na základě včerejšího hlasování a řekli, že přestože si to v Evropské unii prohlasovali, v Evropském parlamentu a v Bruselu, tak oni to stejně respektovat nebudou. Fialova vláda mlčí! Fialova vláda servilně mlčí. A mlčení je souhlas. To je obrázek Fialovy vládní pětikoalice. Servilita, protinárodní chování a politika proti občanům České republiky.

Zároveň prosazujeme referendum o migračním paktu. Hnutí SPD, jak je známo, je jedinou stranou v českém parlamentu, které prosazuje zákon o referendu včetně možnosti hlasovat o mezinárodních smlouvách. Hnutí ANO odmítá zákon o referendu, který by umožnil hlasovat o mezinárodních smlouvách. Tedy hnutí ANO odmítá možnost hlasovat o migračním paktu EU.

My samozřejmě chceme být součástí příští vlády. Chceme uspět ve volbách do Evropského parlamentu. A samozřejmě budeme tyto věci nadále prosazovat. Protože jak se říká: Ne slova, ale činy!

Samozřejmě lhaní tuto vládu provází už od počátku jejich předvolební kampaně. Lhali a lžou nám dodnes! Před volbami slibovali, že nebudou zvyšovat daně, a hned po volbách daně lidem zvýšili. A teď chce vláda zvyšovat věk odchodu do důchodu. A už snížila valorizace důchodu. O tom také před volbami nebyla řeč. A je to další ze zločinů a politických podvodů této Fialovy vládní pětikoalice! Ve jménu svých zcela falešných a nebezpečných ideologií ničí vládní pětikoalice tuto zemi, její občany a firmy. Výsledkem je, že podle nejnovějšího průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd již plně věří Fialově vládě, opakovaně, to není již, opakovaně, stejný průzkum byl vloni, tak vám věří pouze 2 % občanů. Takže plně vám věří pouze 2 % občanů. To je samozřejmě na okamžitý odchod, okamžitou demisi! Ale vy se tam prostě držíte jako klíšťata.

Je mi jedno, že pan Fiala je oficiálně nejhorší premiér planety. Zlá zpráva je, že svou neschopností, anebo zločinným jednáním on a jeho vláda stahují do propasti celou republiku. To je kauza, která nesmí být zapomenuta! A my bychom se měli ptát, proč a v čí prospěch nás tato vláda úmyslně ničí?

Děkuju za pozornost.

