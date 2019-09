Okamura (SPD): Svoboda a demokracie musí platit pro všechny

Vážené dámy a pánové,

za SPD vítám snahu otevřít téma ochrany rybářů a střelců ve Sněmovně, jelikož jsem již dvacet let držitelem zbrojního průkazu i zbraní a jsem aktivním členem sportovního střeleckého klubu. Takže jsem rád, že za nás, za střelce, kteří se tomu dlouho věnujeme, tady můžeme tuto problematiku projednávat. A děsí nás, že se nás, legální držitele zbraní a rybáře, snaží a chystá Evropská unie záměrně omezovat. A to opakovaně. Za SPD říkám, že budeme vždy bojovat za zájmy legálních držitelů zbraní a rybářů.

Jak již bylo řečeno, Evropská komise požádala letos v červenci Evropskou agenturu pro chemické látky, aby připravila návrh, který by nadále omezoval střelce a rybáře. A já musím říci, že je to pro nás absolutně nepřijatelná záležitost. Na začátku letošního roku se nás snažili eurofanatici, na čele s europoslancem Zdechovským z KDU-ČSL, obalamutit, že přípravy zákazu olova ve střelách či olůvek při rybaření jsou prý hoax a že nic takového nehrozí. Tato vyjádření si může každý dohledat. Ti, kdo pamatují podobné lži o tom, že nehrozí zákaz olova v pájkách a podobně, těmto eurofanatikům samozřejmě neuvěřili. Všichni dobře víme, že bruselská Evropská komise je jako jezinky - podáš jim prst a utrhnou vám ruku i s loktem. Tohle přirovnání je víc než přesné. Brusel plošně zakazuje kde co bez ohledu na praktické dopady, bez ohledu na to, zda přínos zákazu nezpůsobí daleko větší škody než to, co chtějí zakázat.

Pamatujeme zákaz olověných teploměrů. Jediný, kdo z toho profitoval, byly a jsou výrobci digitálních teploměrů, které ke škodě pacientů a lékařů jsou samozřejmě nejen dražší, ale také méně přesné, jsou výrazně méně spolehlivé a samozřejmě mají daleko nižší životnost. Tedy mají veškeré výhody pro výrobce, ale doplácí na ně nejen pacienti, ale doslova všichni daňoví poplatníci.

Vítám snahu otevřít téma ochrany rybářů a střelců ve Sněmovně, ale je zároveň důležité, aby takový postoj a zájem projevili také europoslanci mainstreamových stran v europarlamentu a také naši zástupci v Evropské komisi, která je autorem většiny euroblbostí.

Bohužel je faktem, že údajní obhájci českých zájmů v Evropské unii buď mlčí - jako paní eurokomisařka Jourová za hnutí ANO a mlčí také její strana v europarlamentu, to znamená, hnutí ANO - nebo jako lidovci natvrdo lžou. A příklad jsem tady dával. Popravdě, všichni víme, že frakce, ve které je hnutí ANO, naopak všemožné zákazy vytváří a aktivně podporuje. Smutné je, že čeští občané jsou ohlupováni lživými kampaněmi v České republice, které bohužel bezostyšně lžou o tom, že někdo bude hájit jejich zájmy v Bruselu.

Co se týče samotného plánovaného zákazu olova, jediné místo na světě, kde je zakázáno užívání olova v nábojích, je Kalifornie, ale i tam je zákaz omezen pouze na lov. Návrh Evropské unie se tak naprosto vymyká a je namístě oprávněné podezření, že jde o součást dlouhodobého tažení eurohujerů proti legálnímu držení zbraní. Tyto výplody chorých mozků jsou typickou ukázkou politiky Bruselu a podobné eurosměrnice poškozují nás všechny - jak občany, tak ekonomiku, tak i naši svobodu. A bohužel nejde o ojedinělé výstřelky, ale o systémovou chybu. Tou je centralismus v plánování rozhodování. To je to, na co umřel i náš československý socialismus, tedy na myšlenku, že blaho umí nařídit a zařídit pár vyvolených někde v Bruselu nebo v Moskvě. Tady je zakopaný pes. A v tomhle se současná Evropská unie neliší od totalitního komunismu. Brusel a eurofanatici postupně ukrajují z naší svobody, ze suverenity našich zemích a postupně se nám vkrádají do domovů, špehují nás a přikazují, jak máme žít. Pravda, ani největší stalinisty nenapadlo nařizovat, kolika litry vody smím spláchnout, jakou žárovkou smím svítit nebo zda smí mít rybář olůvko.

Lidé jsou dnes trestaní už nejen za to, když řeknou a nebo napíšou, co si myslí. Brusel nám bere postupně naši svobodu. Nejde jen o olovo, ale především o svobodu naší země, o svobodu nás, občanů svobodně rozhodovat o tom, jak budeme žít. Vážené dámy a pánové, svoboda je, oč tu běží. To připomínám všem milovníkům eurocentralismu a bruselokratům. Jde o svobodu a pokud máte pocit, že zatím tu svobodu berou jen nám, vlastencům, nějakým rusofilům a jiným, vámi nenáviděným lidem, pak věřte, že námi a naší svobodou to nekončí, protože jakmile začnete svobodu brát druhým, pak o tu svobodu přijdete i vy. A pak už bude pozdě naříkat, že takhle jste to nemysleli.

Svoboda a demokracie nemají přívlastky a musí platit pro všechny, protože pokud neplatí pro všechny, pak to už není svoboda ani demokracie. Myslete na to, vážená vládo, myslete na to, že ve jménu takzvaného dobra bylo vždy napácháno největší zlo. A samozřejmě i my bychom byli rádi, protože je předpoklad, že asi to usnesení z výboru pro obranu, pro které hlasovali i naši poslanci, samozřejmě, bude - doufám - přijato, ale teď je otázkou, co s tím udělá vláda, protože - už jsme to tady zažili, když jsme mluvili o globálním paktu a uprchlících a o migraci a dalších věcech, že tady se na jednu stranu premiér Andrej Babiš holedbá, jak je proti migraci, a zároveň hlasuje v zahraničí pro migraci a jeho europoslanci hnutí ANO hlasují také v europarlamentu pro migraci. Takže na jednu stranu jsme rádi, že ten první krok, to znamená, přijetí usnesení na výboru, a teď jsme před tím druhým krokem, že bude přijato to usnesení také tady ve Sněmovně, usnesení, které vyzývá vládu, aby odmítla, aby orgány Evropské unie disproporčně zasahovaly do záležitostí v České republice, konkrétně ohledně omezování střelců a rybářů, a aby předseda vlády podnikl veškeré kroky k zabránění této legislativy. Ale co s stane, když jakoby podnikne veškeré kroky - jakoby, na oko navenek a víme, že to vládní představitelé velice dobře umí takto simulovat - ale finálně to bude přijato a zase tady budeme s křížkem po funuse. A znova tady debata na to, že jediné řešení je vystoupit z Evropské unie, protože jinak salámovou metodou nás tady budou postupně omezovat a my to téma, samozřejmě, tady na rovinu říkáme.

Takže jsme rádi za tu aktivitu, že nás, střelce tady podporuje i širší politické spektrum, ale doufám, že to dojde nějakého skutečného řešení, protože jak víme, jak to dopadá se zbraňovou směrnicí a s dalšími věcmi, tak soudy Evropské unie nakonec stejně nutí státy, aby se tomu diktátu podřídily.

Děkuji za pozornost.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

