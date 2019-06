Okamura (SPD): Tohle chcete, pane Žáčku, obhajovat? Je mi z Vás na zvracení

Poslanec ODS Pavel Žáček hájí fašistické banderovce, kteří masově sadisticky vraždili Čechy, Poláky i Židy, a odporně překrucuje historii a relativizuje zločiny banderovců. Na jednání Poslanecké sněmovny řekl, že u nás panuje sovětská propaganda ve vztahu k banderovcům.

„Myslím si, že ta sovětská propaganda, resp. komunistická propaganda před rokem 1989 jak ve vztahu k Ukrajině, banderovcům, tak ke vztahu Sovětského svazu zde má velmi silné zastánce. Ale primárně jde o odvádění pozornosti od toho, o čem se tady bavíme,“ řekl Žáček.

„Vy tvrdíte, že vraždění banderovců a UPA v letech 1941-44 je prosovětská propaganda, že to není skutečnost? To jste řekl v Poslanecké sněmovně před tváří stovek, tisíců obětí těchto věcí? Můžete mi to ještě zopakovat jednou?“ ptali se Žáčka někteří poslanci.

„Ač toto považuji také za odvádění pozornosti úplně jiným směrem, než o čem se zde bavíme, tak upozorním, ta situace byla tak složitá, že zločiny, o kterých tady mluvil pan kolega z komunistické strany, páchali například na půdě Ukrajiny, Běloruska, ale i samotného Ruska sovětští partyzáni. A existuje na to dneska velmi hodnotná odborná literatura, dokonce byla přeložena, v nakladatelství Academia vyšla. Pane kolego, načtěte si to!“ odpověděl Žáček.

Žáček tímto zpochybnil předchozí slova poslance KSČM Valenty, který řekl: „Přece každý z nás dobře víme, že banderovci masově vraždili volyňské Čechy, masově vraždili i Poláky, Židy, ženy, děti, dokonce i kojence.“

Připomeňme, že šovinističtí banderovci spolupracovali s nacisty a za druhé světové války vraždili volyňské Čechy, Poláky a Židy. Páchali genocidu a zmasakrovali velmi brutálně a sadisticky až sto tisíc nevinných lidí.

Dokonce i nacisté byli jejich brutalitou šokováni. Banderovci, které pan žáček hájí, párali břicha těhotným ženám, stahovali lidí zaživa z kůže, znásilňovali, kterým pak odřezávali prsa i další části těla, a vraždili muže, přičemž i jim odřezávali pohlavní orgány, uši nebo končetiny. Zabíjeli kojence, ženy i starce.

Volyňskému masakru se věnuje vyhlášený americký historik a spisovatel Timothy Snyder, právě ten v jedné ze svých knih uvádí seznam zvěrstev, která banderovci na svých obětech praktikovali. Zcela běžné podle něj bylo odřezávání končetin, uší, nosu, jazyka či pohlavních orgánů a v případě žen také prsou. Banderovští vrazi se často bavili tím, že do ran následně sypali sůl. Obětem také vypichovali oči nebo je zaživa stahovali z kůže.

Snyder zmiňuje i naprosto zvrácené způsoby vraždění těhotných žen – těm prý banderovci párali břicha, aby následně vyndali plod a místo něj do těla stále ještě živé oběti vkládali různé předměty, například rozbité sklo nebo kameny. Historik popisuje i případ, kdy byl ženě do břicha vložen živý králík a následně jí břicho bylo znovu zašito.

Seznam způsobů, jakým banderovci Poláky vraždili, pokračuje například vkládáním rozžhaveného železa či střepů ženám do pochvy nebo chladnokrevným zabíjením dětí. Ty byly běžně přibíjeny za různé části těla na zeď, kojence prý vrazi často chytili za nohy a vší silou udeřili hlavou o zeď. Jiný zvrácený čin se odehrál v Ternopilu (polsky Tarnopol), kde příslušníci povstalecké armády vyvěsili transparent „Cesta k nezávislé Ukrajině“ a na stromy podél silnice zavěsili k sobě svázaná těla dětí. Obětem vytrhali oči, udeřili do hlavy, spálili ruce, pokusili se odříznout horní a dolní končetiny, bodné rány na těle, atd.

Seznam způsobů vražedného mučení je velmi dlouhý: rozdrcení hlavy upnutím do svěráku a utažením šroubu, odřezání úzkých proužků kůže ze zad či obličeje, rozpárání břicha těhotné ženy bajonetem, rozpárání břicha a vytažení střev dospělým i dětem, vytrhání žil od rozkroku k chodidlům, vložení rozžhaveného železa do pochvy, vražení špičatého kůlu do pochvy a probití až do hrdla, přeříznutí trupu pilou, rozřezání dítěte nožem na malé kousky, přibití malého dítěte bajonetem ke stolu, zavěšení dítěte za mužské přirození ke klice, vhození dítěte do plamenů hořící budovy, zakopání člověka po krk do země a useknutí hlavy kosou, roztržení těla za pomoci koní, upálení člověka politého lihem a dlouhý výčet ještě pokračuje…

Tohle, chcete, pane Žáčku obhajovat? Je mi z Vás na zvracení. Jen se ptám, kdy tito „liberální demokraté“ jako pan Žáček začnou tvrdit, že nás v roce 1938 a 1939 vlastně Němci zachránili před bolševismem a ruským imperialismem…

