Okamura (SPD): Vládě chybí peníze na nereálné předvolební sliby

Vláda ANO, ČSSD a KSČM navrhuje zdvojnásobit poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Zatímco nyní se platí 1000 korun, nově to má být 2000 korun. Návrh vláda vložila do sazbového daňového balíčku, který předložila Sněmovně a který mimo jiné zvyšuje spotřební daň z alkoholu a cigaret, takže také dojde ke zdražení. SPD se zdražováním nesouhlasí. Vládě chybí peníze na nereálné předvolební sliby. Za této vlády také zásadně zdražily základní potraviny a ceny elektřiny. A Národní rozpočtová rada navrhuje nejen zvýšení daní, ale také zvýšení věku odchodu do důchodu a snížení důchodů vzhledem k průměrné mzdě. Jinak je podle odborníků současná ekonomická politika Babišovy vlády hnutí ANO, ČSSD a KSČM zcela neudržitelná.

Pro SPD je toto vše zcela nepřijatelné. Peníze v rozpočtu totiž jsou – stačí jen to, aby vláda přestala financovat miliardami tzv. politické neziskovky, dávky nepřizpůsobivým, stáhla vojáky z Afghánistánu (jako to již udělala Francie) a ukončila nefunkční inkluzi ve školství. To ale Babišova vláda odmítá udělat a raději hovoří o zvyšování daní. Tady připomenu, že již nyní má ČR druhé nejvyšší zdanění práce v Evropě, po první Francii. Takže stát ždímá z pracujících lidí, co to jen jde. Zároveň ale neustále vydává miliardy na nesmysly.

Při zachování současné vládou špatně nastavené politiky dosáhne podle odborníků dluh veřejných financí v roce 2068 astronomických 222 procent hrubého domácího produktu (HDP), což je více, než nyní vykazuje jakákoli země EU. České republice tak hrozí krach.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

autor: PV