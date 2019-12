Okamura (SPD): Za nekvalitní a drahé potraviny můžeme poděkovat Bruselu

Europoslanec hnutí SPD Ivan David upozornil, že němečtí zemědělci pobírají spolu s Francouzi a Belgičany největší dotace. Subvence, které němečtí farmáři dostávají z rozpočtu EU, ze spolkového rozpočtu a z rozpočtu spolkových zemí jsou čtyřikrát vyšší dotace než pro české zemědělce! Není tedy už nejvyšší čas vypsat referendum o vystoupení z EU a být sami sobě pány?

Disproporce je tak veliká, že to vede ke skupování německé půdy a německých farem čínskými investory. Na politické úrovni to už vyhodnotili jako ohrožení národní bezpečnosti v oblasti potravinové soběstačnosti.

Jenže místo aby si problém vyřešili na národní úrovni, pokouší se problém řešit přes Brusel. A ještě k tomu zcela nesystémově. Normálním právním řešením by bylo zákonem zakázat Číňanům nebo všem cizincům, či lidem a firmám mimo EU vlastnit německou zemědělskou půdu. Podobně to udělali v USA, kde Kongres federálním zákonem za náhradu vyvlastnil Číňany skoupené přístavy. Toto řešení však nepřipouští právo EU, které je prosáknuté ideologií globalismu. U nás jsme kvůli tomu museli zrušit zákonný zákaz prodeje zemědělské půdy cizincům, který platil do roku 2000.

O myšlence, že by západním zemědělcům dotace byly sníženy – třeba ve prospěch východoevropských, nikdo nechce ani uvažovat. To by však snížilo spekulační atraktivitu farem a půdy ke skupování cizinci. Jenže to je v Bruselu tabu. A tak eurokraté a západní europoslanci horečně vymýšlí způsoby, jak tomu zamezit cestou omezení velikosti farmy, nebo farem, které někdo vlastní v rámci majetkového propojení- jako holdingy. I když ve stejné době třeba bavorská zemská vláda naopak vyplácí dotace zemědělcům, kteří se spojí do společné firmy. Proto, aby společně čelili tlaku konkurence.

Za současné nekvalitní a drahé potraviny, které zde konzumujeme, můžeme poděkovat Bruselu! Čeští zemědělci totiž nebyli schopni konkurovat zemědělcům z EU, když ti dostávali mnohem větší dotace.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Uveďme si jen některá alarmující data. V roce 1990 bylo v ČR pět milionů prasat a nyní jich je necelých 1,6 milionu! U skotu je pokles ze 3,5 milionu na 1,4 milionu. Čili nám sem pak dováží nemocné hovězí a kuřecí z EU…

Potravinová soběstačnost je minulostí, vzato v celkovém finančním vyjádření jsme soběstační asi z 65 %, jestli vůbec. Brambor a ovoce dovážíme ročně kolem 25 %, zeleniny 65%…

Řešením je podpora infrastruktury našeho venkova a našich českých zemědělců a ochrana klíčových komodit i české půdy. Zemědělská politika musí být znovu pod kontrolou našeho státu a hnutí SPD bude podporovat potravinovou soběstačnost našeho státu v nejzákladnějších komoditách, abychom byli připraveni na výživu obyvatelstva ČR pro případ války, ekonomické či migrační krize. Stejně tak budeme podporovat obnovu našeho venkova, aby tam lidé zase chtěli žít.

Není tedy už nejvyšší čas vypsat referendum o vystoupení z EU a být sami sobě pány? Podpořte hnutí SPD a naše země bude opět naše.

Psali jsme: Okamura: Peníze jsou v dnešní době bohužel mírou svobody, kterou máme. Krásné Vánoce Okamura (SPD): Boj proti CO2 výrazně poškozuje ekonomiku Evropy Okamura (SPD): Klimatický summit EU je začátkem ekonomické katastrofy Okamura (SPD): Podraz na obě strany

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.