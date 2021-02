Okamura (SPD): Země je chybnou politikou vlády vyčerpána a trpělivost lidí je u konce

reklama

Vážené dámy a pánové. Žádám o zařazení mimořádného bodu na dnešní jednání Sněmovny. Chtěl bych to jako bod číslo jedna, úplně úvodní bod naší dnešní schůze. Tento bod má název "Neústavní vyhlášení nouzového stavu."

Hnutí SPD v žádném případě nikdy současnou vážnou situaci nebagatelizovalo, ani jsme to nezlehčovali. Navrhujeme po celou dobu od loňského jara alternativní řešení k tomu nekonečnému nouzovému stavu, který vyhlašuje jako jediný recept vláda. Navrhujeme, aby se opatření zacílila na rizikové a ohrožené skupiny, na udržitelnost zdravotního systému a u většiny občanů, abychom nedělali-(Předsedající Vondráček: Já vás přeruším, pane místopředsedo, dámy a pánové, prosím o klid v sále.) A tu většinu občanů, což odborníci odhadují na cca 80 %, abychom nechali žít a pracovat jen při základních opatřeních.

V této souvislosti nicméně vládou,... vládou České republiky vyhlášený nouzový stav, který ignoruje a obchází rozhodnutí Poslanecké sněmovny z minulého čtvrtka, je to nouzový stav vyhlášený vládou hnutí ANO a ČSSD a ignoruje to, že Sněmovna minulý čtvrtek neprodloužila svým hlasováním nouzový stav. Vláda ignorovala toto rozhodnutí Sněmovny a v neděli, uplynulou neděli nouzový stav vyhlásila znovu. Došlo tedy k naprostému rozporu s rozhodnutím Poslanecké sněmovny k pokračování nouzového stavu bez přerušení. To znamená, vláda rozhodla pokračovat v nouzovém stavu bez přerušení proti vůli rozhodnutí Poslanecké sněmovny. Vláda se fakticky rozhodla ignorovat ústavní roli Sněmovny, především její kontrolní funkci nad jednáním vlády. Argumentace vlády, že jednala na základě žádosti hejtmanů, je zcela účelová, a hejtmani se fakticky zbavili své odpovědnosti. Dochází k nekonečnému prodlužování nouzového stavu.

Je skutečností, že naše země je ve vážném stavu. Je to odpovědnost vlády, že její politika selhala. Vláda selhala a nyní žádá pokračovat ve svých chybách mimo rámec Ústavy. A to je důležité, ať se jedná o jakoukoliv vážnou situaci. Je potřeba dbát na dodržování Ústavy, protože v okamžiku, že v jakékoliv situaci přestaneme dbát na dodržování Ústavy, tak končí demokracie v České republice. Ústava je základní dokument této země a je povinností Sněmovny ji chránit.

Země je chybnou politikou vlády vyčerpána a trpělivost lidí je u konce. Vládou mnohokrát porušená pravidla, nesmyslná omezení a špatná komunikace jsou tou příčinou. Občané a jejich práce se dostávají do těžkých sociálních a životních situací. Země potřebuje nový přístup. Je nutné umožnit práci a podnikání v maloobchodě a službách za jasných protiepidemických podmínek. Lidé si musí koupit boty, rukavice nebo se jít ostříhat. Cíleně potřebujeme chránit ohrožené skupiny a zdravotní systém. Do škol se musí vrátit děti. Já tedy znovu navrhuji, abychom hlasovali o mém návrhu, o návrhu poslaneckého klubu SPD, abychom zařadili jako první bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny bod s názvem Neústavní vyhlášení nouzového stavu, a pakliže by tento bod byl prohlasován, tak navrhuji, abychom hlasovali o jednovětném usnesení. Toto usnesení zní:

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR ruší nouzový stav vyhlášený vládou České republiky dne 15. 2. 2021. Pardon 14. 2. 2021.

A myslím, že je to mimořádně důležité, o tomto bodu hlasovat, protože došlo tady k zajímavé situaci, že před týdnem ve čtvrtek se opoziční strany kromě SPD, to znamená Piráti, ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, v podstatě dohodly s vládou na prodloužení nouzového stavu za podmínky, že budou všechny opoziční strany hlasovat pro včetně SPD. Je to alibismus nejvyššího kalibru, protože SPD od počátku říkalo, že nouzový stav prodlužovat nechceme a navrhujeme alternativní řešení. Navrhujeme novelu zákona o ochraně veřejného zdraví tak, abychom mohli zacílit na ochranu ohrožených a rizikových skupin a udržení zdravotního systému bez plošného prodlužování nouzového stavu. No, a v okamžiku, kdy minulý čtvrtek SPD řeklo ne, protože nevím, proč bychom měli měnit naše dlouhodobé stanovisko, tak i těch ostatních pět opozičních stran tedy řeklo - když SPD ne, tak my tedy také ne. Znovu říkám, alibismus nejvyššího kalibru. Mě překvapilo, že se musí těchto pět stran opřít o názor SPD, aby se vůbec mohly samy politicky rozhodovat.

No, ale pojďme dál. A na základě tohoto ovšem se ukázalo, že tyto strany skutečně chtějí prodlužovat nouzový stav, ten nekonečný lockdown. Takže jejich hejtmani se přes víkend domluvili s panem premiérem, to jsou hejtmani za ODS, KDU-ČSL, STAN, ale ve vedení těch krajů jsou i Piráti pochopitelně, a tyto strany, a TOP 09, tak se domluvily s panem premiérem, že požádají proti rozhodnutí jejich poslanců, v rozporu s rozhodnutím jejich poslanců ve čtvrtek, požádají o prodloužení nouzového stavu. Takže došlo k tomu, že v těchto stranách panuje určitý zmatek, protože poslanci hlasují pro prodloužení nouzového stavu a jejich vedení krajů naopak chce prodloužení nouzového stavu, ten nekonečný lockdown, který - naopak se ukázalo, že nefunguje a čísla stoupají, přestože je nekonečný lockdown. Proto říkám, je potřeba změnit ten přístup.

Nyní tedy bychom - protože vznikla v podstatě protiústavní situace, na čemž se shodují i ústavní právníci, takže my - znovu zdůrazňuji - nechceme žádnou anarchii, nechceme žádnou destrukci. My navrhujeme konstruktivní řešení a konkrétní řešení na řešení současné vážné situace, ale tady se jedná o ústavu, takže není to v rozporu s tím, co tady od počátku prezentujeme. A teď je důležité, abychom při hlasování tedy prověřili, jak ostatní z pěti opozičních stran ve skutečnosti k tomu přistupují, protože do této chvíle je to kam vítr, tam plášť. Nebo se tomu také může říkat ohebná páteř. Takže teď, právě na tom hlasování, zdali se rozhodneme zařadit ten bod, nebo ne, to znamená bod s názvem Neústavní vyhlášení nouzového stavu, se ukáže hlasováním všech poslanců všech politických stran ve Sněmovně, kdo tedy souhlasí a) s tím protiústavním stavem, a za b) kdo tedy skutečně souhlasí s tím, aby tím jediným řešením bylo to prodlužování toho nou... - s tím prodloužením nouzového stavu za těchto protiústavních podmínek.

Takže už toto hlasování, ať ten bod schválíte, nebo ne, protože když ten bod bude schválen, tak budeme hlasovat ještě o tom usnesení, o kterém jsem hovořil, ale i když na to hlasování usnesení nedojde, tak už jenom to hlasování samo o sobě, a za chvíli se o tom bude hlasovat, o tom návrhu SPD, bod s názvem Neústavní vyhlášení nouzového stavu, tak tady přesně uvidíme, kdo jak se k tomu staví. Protože hlasování těch pěti opozičních stran kromě SPD je v rozporu s tím jednáním, které v neděli udělali jejich hejtmani, takže teď je potřeba si nastavit zrcadlo a říct si, kdo tedy z poslaneckých stran ve Sněmovně se k tomu opravdu jak staví.

Takže já toto takto navrhuji, navrhuji to jako první bod, a prosím vás o podporu. Děkuji. (Potlesk v části sálu.)

