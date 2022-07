Okamura (SPD): Zločinecká skupina měla krytí i v České televizi

reklama

Vážené dámy a pánové. I díky podpisům poslanců hnutí SPD byla na dnešek svolána mimořádná schůze Poslanecké sněmovny s cílem projednat organizovaný zločin hnutí STAN. Kauzy vládního hnutí STAN Víta Rakušana naprosto vybočují ze standardu obvyklých politicko-kriminálních kauz. Nejde o pochybení jednotlivce, ale dle vyjádření policie se jedná o organizovaný zločin. Jedná se o mocenské centrum, které kšeftovalo s veřejnými zakázkami a které ve velkém rozkrádalo veřejné peníze. Anketa Co vy a letní dovolená? Letos byla/bude v zahraničí 14% Letos byla/bude v Česku 13% Letos nebude 73% hlasovalo: 2664 lidí

A také už vyplavalo na povrch, že politici STAN užívali tvrdé drogy, konkrétně kokain, a na jejich mejdanech se s drogami kšeftovalo. Běžní občané mají zákaz řídit vozidla pod vlivem drog a alkoholu. Opravdu mi nepřijde normální, aby někdo řídil hlavní město Prahu pod vlivem tvrdých drog tak, jako to předvádí hnutí STAN.

Do kriminálního korupčního skandálu hnutí STAN jsou zapojeny i vládní TOP 09, ODS a Piráti. Kauza Dozimetr pokračuje každý den odhalením nových a nových informací. Postupně se ukazuje, že do organizovaného gangu, který vyváděl peníze z pražských městských firem, byli zapojeni i čelní politici z TOP 09. Odhalilo se propojení na europoslance Jiřího Pospíšila. Z peněz rodiny hlavy mafiánské skupiny obviněného a již vazebně stíhaného podnikatele Michala Redla byla v minulosti financována i ODS. Piráti navíc chtěli ještě letos nominovat do dozorčí rady Státní národní rozvojové banky manažera Martina Sankota, který se scházel v tajném konspiračním bytě s vazebně stíhaným lobbistou a hlavou této zločinecké mafie pod...pod... pod tím organizováním hnutí STAN Michalem Redlem.

Odhalilo se rovněž, že tato zločinecká skupina měla krytí i v České televizi, kterou si platí všichni občané. Podle výpovědí jejích redaktorů byly v České televizi k dispozici informace o zločinecké skupině okolo pražského radního Hlubučka z hnutí STAN již od roku 2019, ale šéfredaktor pořadu Reportéři ČT Marek Wollner měl odvysílání těchto reportáží zabránit. Tyto informace zveřejnila tehdejší reportérka České televize Markéta Dobiášová, která právě tuto reportáž chystala. Materiály z této reportáže jsou dodnes v majetku České televize a jsou uloženy v České televizi. Ale Wollner jako šéfredaktor odvysílání brání.

Mimochodem, tady bych rád poznamenal, že Marek Wollner je šéfredaktorem tří pořadů: 168 hodin, dále jsou to Reportéři ČT, a dále je to Newsroom ČT24. Takže jsou to přesně tyto tři pořady, které tento člověk tímto způsobem, tímto způsobem ovládá. Wollner by měl podle našeho názoru ihned na minutu v televizi skončit, protože kryje organizovaný zločin. Nic se ale neděje a ruka ruku myje. Určitě by bylo zajímavé, kdyby tento moment také prošetřila policie, protože se proslýchá, co za to asi Wollner měl, že stopl odvysílání těchto informací. Přitom když se jedná o cokoliv jiného, tak jak sám... jak z vyjádření právě redaktorů České televize vyplývá, tak reportérům trvá vytvoření nějaké reportáže, kterou si zadají, několik týdnů. A tady ani po dvou letech, po třech letech žádná reportáž nebyla.

Každý den vyplouvají nové otřesné informace ohledně organizovaného zločinu, mafie a korupce ve vládním hnutí STAN Víta Rakušana. Z podnikatele Pavla Kose, který již nyní sedí ve vazbě, chtělo již v roce 2016 hnutí SSTAN udělat klíčového muže pro volební kampaň. Kose již dne 19. 2. 2016, před šesti lety, představil místopředseda hnutí STAN a europoslanec Stanislav Polčák na zasedání pražského krajského výboru hnutí STAN jako nového člověka, zodpovědného za získávání peněz, který nyní prý primárně pomáhá shánět peníze na kampaň Středočeského kraje pro hnutí STAN, a který prý bude jako poradce pro finanční plánování kampaně k dispozici krajskému výboru STAN, píší policisté v usnesení o zahájení stíhání Hlubučkovy a Redlovy skupiny.

Jinak k tomu šéfredaktorovi Marku Wollnerovi z České televize. Tady přesně vidíme, komu jde na ruku. Je to člověk, který zásadně nesnáší hnutí SPD a zásadně, zásadně jde na ruku vládním stranám současné vládní koalice. A tady je pro to jasný důkaz, jasný důkaz. To opravdu nemá s vyvážeností České televize vůbec nic společného, a takový člověk by měl jít okamžitě pryč, protože krýt organizovaný zločin a bránit odvysílání reportáže o organizovaném zločinu, to je opravdu úplně neuvěřitelné, co se děje za tohoto člověka v České televizi.

Další obviněný Pavel Dovhomilja říká, že europoslanec Jiří Pospíšil společně s Petrem Hlubučkem z hnutí STAN - Petr Hlubuček, jeden z nejvýše postavených politiků hnutí STAN, byl to náměstek pražského primátora - stáli, tito dva lidé, Jiří Pospíšil z Top 09, europoslanec a bývalý ministr spravedlnosti, a Petr Hlubuček z hnutí STAN stáli u samotného zrodu organizované zločinecké skupiny, říká obviněný Pavel Dovhomilja. Svědci popisují schůzky Jiřího Pospíšila s hlavou této organizované zločinecké skupiny, podle všeho hlavou této organizované zločinecké skupiny, Michalem Redlem, a také jejich společnou dovolenou v Itálii.

Kvůli kontaktům s vazebně stíhaným Michalem Redlem již na svou funkci rezignoval Jiří Fremr, poradce europoslance Jiřího Pospíšila. Ze stejného důvodu musel rezignovat na svůj post ministr školství Petr Gazdík z hnutí STAN i člen dozorčí rady Pražské dopravního podniku, místostarosta Prahy 9, Marek Doležal z TOP 09. Takže vidíme, že ten organizovaný zločin, to chapadlo chobotnice, je prorostlé skrz některé vládní strany, respektive skrz většinu vládních stran té vládní pětikoalice.

Z vyjádření někdejšího elitního policejního vyšetřovatele Karla Tichého vyplývá, že vedení hnutí STAN bylo před Redlem, který byl pravou rukou mafiána Radovana Krejčíře, varováno už před mnoha lety. Detektiv Tichý k tomu pro server Novinky.cz doslova řekl, cituji: "Před pěti lety jsem šel za tehdejším předsedou STAN Petrem Gazdíkem a ptal se ho, jestli se nezbláznil, že s Redlem jako hnutí komunikují?" Konec citátu elitního policejního vyšetřovatele.

Samozřejmě reakce hnutí STAN nebyla žádná a naopak v té spolupráci pokračovali. Ostatně tu spolupráci doporučil Stanislav Polčák a to je europoslanec a místopředseda hnutí STAN. A tady musím ještě poznamenat, že to si snad dělají úplnou legraci, Petr Gazdík a Stanislav Polčák. Tady vládní představitelé a Vít Rakušan prezentují jako přednost, že Stanislav Polčák rezignoval na neplacenou funkci místopředsedy hnutí STAN, vždyť přece to zlaté vejce je mandát europoslance. Na ten by měl rezignovat. Stejně tak Petr Gazdík by měl rezignovat na mandát poslance přece, pakliže chcete vyvodit nějakou politickou odpovědnost. Já vám to nepřikazuji, to je vaše věc, ale přece pakliže chcete vyvodit odpovědnost, tak to by přece byla odpovědnost vůči občanům, ta skutečná odpovědnost. Jenže k tomu předseda hnutí STAN Vít Rakušan ani jednoho z kolegů nevyzval.

A vyplouvají na povrch další praktiky organizovaného zločinu ve vládním STAN Víta Rakušana. Skupina kolem již zatčeného náměstka pražského primátora Petra Hlubočka ze stan při domluvě o manipulování zakázek pražského dopravního podniku a přijímání úplatků používala šifrované telefony. Jeden takový měl i ministr školství Petr Gazdík z hnutí STAN a komunikoval přes něj s hlavou skupiny, již zatčeným a obviněným podnikatelem Michalem Redlem. Navíc Gazdík a europoslanec STAN Polčák, který také dlouhodobě spolupracoval s Redlem, zatajují a ani na opakované dotazy nechtějí vysvětlit, kdo jim platil telefony s šifrováním. Ministr Gazdík již kvůli napojení na Redla rezignoval na post ministra k 30. červnu. Proč ale zůstává poslancem a proč Polčák zůstává europoslancem? Předseda STAN, jak jsem již uvedl, Vít Rakušan dosud ani nevyzval k rezignaci na mandát poslance Petra Gazdíka a Stanislava Polčáka, takže jejich konání také přímo kryje. Stejně tak by měl složit mandát europoslance Jiří Pospíšil, ale také tu výzvu od předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové, která tady opakovaně říkala, že pro politiky platí presumpce viny z pohledu TOP 09, tak žádnou takovou výzvu jsme nezaznamenali. Takže opět ruka ruku myje.

No a co Piráti? Už jsem zmiňoval, že sami Piráti se snažili dosadit do vedení státní banky přímo člověka, který se scházel v konspiračním bytě s těmito lidmi spojenými s organizovaným zločinem, no ale samozřejmě to další obrovské pochybení je to, že pražský primátor Hřib z Pirátů zcela selhal v řízení města, jelikož se organizovaný zločin děje za jeho vedení. A buď si toho nevšiml nebo o tom věděl a toleroval to. Ty možnosti jsou jenom dvě, ale obě dvě jsou úplně špatně. Jak můžou Piráti vůbec vést město, pakliže pod rukama nevidí, že jim tam bují organizovaný zločin a rozkrádání milionů z veřejných peněz. To je neuvěřitelná záležitost a právě tady je přesně na místě zákon z pera SPD, aby měli politici přímou hmotnou odpovědnost. Protože přece když je někdo primátorem a nemá na to schopnostně a neumí řídit to město, primátor Hřib z Pirátů, a aniž si toho všimne, tak se mu tam vytvořila s jeho nejbližšími spolupracovníky skupina organizovaného zločinu, kdy lidé, kteří s ním sedí v pražské radě, jsou součástí organizovaného zločinu a on to nevidí nebo to nechce vidět, tak i on je samozřejmě spoluviníkem těchto škod a tohoto případu.

Jsme tedy svědky systematického rozsáhlého korupčního jednání. Morálně naprosto nepřijatelný v této souvislosti je přístup premiéra Petra Fialy z ODS, který před dvěma týdny po poradě předsedů všech pěti vládních koaličních stran uvedl, že nevidí důvod k rekonstrukci vlády. ODS, KDU-ČSL, Piráti a TOP 09 otevřeně kryjí organizovaný zločin a korupci v hnutí STAN a nepokládají kriminální jednání za překážku k účasti ve vládě. A hlavně, kde je premiér Fiala? My ho vidíme pořád někde v zahraničí a například tento týden v pondělí na konferenci ve švýcarském Luganu jsme slyšeli jeho vyjádření. On se vůbec nevěnuje České republice a našim občanům. Vláda Petra Fialy chce dávat z našich peněz miliardy na obnovu Ukrajiny, místo aby pomohla našim občanům se zdražováním. V pondělí v Luganu premiér Fiala, místo aby řešil problémy českých občanů a organizovaný zločin v jeho vládě, tak říká v Luganu, že prioritou číslo jedna - český premiér říká, že prioritou číslo jedna je pro něj podpora Ukrajiny, její poválečná obnova. Premiér Fiala říká, že musíme vytrvat v dodávkách zbraní a peněz na běžný provoz. Přiznejme si, že podstatná část obnovy Ukrajiny bude ležet na bedrech evropských států, Evropské unie jako takové. To je přirozené, musíme ukázat leadership. O tomhle mluví premiér Fiala v pondělí na konferenci v Luganu. A pak tam vystoupil ukrajinský premiér Denys Šmyhal, abyste věděli, kolik tedy Česká republika, na čem se má podílet podle premiéra Fialy, místo aby řešil zdražování. Tak ukrajinský premiér, který se konference také zúčastnil, řekl, že bude na rekonstrukci Ukrajiny potřeba 750 miliard dolarů, tedy v přepočtu 17,8 bilionu korun, a Česká republika se na tomto má podílet z našich peněz, případně si Evropská unie chce vzít další půjčku. To znamená zase za to bude ručit Česká republika.

A já se ptám, proč má Fialova vláda a premiér Fiala hlavní prioritu v cizí zemi, která navíc není ani členem Evropské unie, obnovu cizí země? Přitom miliony našich občanů jsou ve finančních problémech. My máme 40procentní nárůst nových exekucí, přes milion lidí žije pod hranicí chudoby a padají do existenčních problémů dalších a dalších a premiér Fiala tento týden hovoří o tom, že se mají české miliardy dávat na obnovu Ukrajiny. A to ještě došlo k neuvěřitelnému ztrapnění České republiky, protože jak víme, tak nám ukrajinský premiér přidělil, České republice, obnovu Luhanské oblasti, která je pod ruskou kontrolou a premiér Fiala se ještě tady kasal, že se na tom budou moci podílet české firmy. Jak asi? To jsou takové nesmysly úplně, co tady premiér plácá, ale hlavně jsem chtěl říct, dát na misku vah to, co tady řeší premiér, že se z českého zadluženého rozpočtu, který teď zadlužily tato vláda i ta předešlá, jíž jsme nebyli součástí, tak, že se mají dávat miliardy Ukrajině místo českým občanům a místo aby premiér Fiala řešil problémy v České republice. To je prostě úplně neuvěřitelné. A my jsme proti tomu, aby se dávaly miliardy na obnovu Ukrajiny, protože podle Evropského účetního dvora, který je poradním orgánem EU, patří Ukrajina mezi nejvíce zkorumpované země na světě a samy tyto orgány konstatují, že miliardy zaslané na rozvoj Ukrajiny ještě před vypuknutím konfliktu, nepřinesly zvýšení životní úrovně Ukrajinců. A navíc web Novinky upozornil, že ukrajinský prezident Zelenskyj, na jehož aktivity v daňových rájích ukázaly materiály z projektu Pandora Papers, se ocitl mezi více než stovkou politiků, kteří se ve své zemi snažili vyhnout placení daní. Takže tohleto jsou priority premiéra Fialy a jeho vlády. Přitom tady je u něj ve vládě organizovaný zločin a lidé, občané doslova mnozí už padají na ústa z toho, že vláda Petra Fialy ani po tři čtvrtě roce, co tady máte ve Sněmovně většinu, nejste schopni českým občanům, občanům v České republice, pomoci se zdražováním, s drahými cenami energií, potravin a podobně.

Takže hnutí SPD považuje za jediné čestné řešení této celkově neudržitelné situace demisi vlády Petra Fialy. Je pochopitelně absurdní chtít, aby tento problém řešil například ministr vnitra a zároveň předseda hnutí STAN Vít Rakušan, jehož partaj je hlavním aktérem této korupční megakauzy. Řeší ji policie. Takže logicky Vít Rakušan jako předseda partaje, jejíž vrcholní členové, jak jsme se dověděli, si foukají drogy do konečníku, tak samozřejmě přece nemůže být dále ministrem vnitra.

Dále jsem chtěl říci, že je zcela nemyslitelné, aby v čele ministerstva, které řídí policii, byl člověk, jehož partaj zcela prokazatelně profituje ze zločinu, konkrétně vrcholní členové partaje. Je zcela nepochybné, že milionové dary ze zahraničí pro hnutí STAN jsou peníze prané v daňových rájích. Z těchto peněz byla sponzorovaná kampaň koalice Pirátů a STAN.

Proto ani na můj opakovaný dotaz, půl roku se tady na to ptám, kdo jsou koncoví majitelé firem, kteří sponzorovali ve volbách do Poslanecké sněmovny vloni na podzim volební kampaň Pirátů a STAN, kdo jsou ti koncoví majitelé firem, a Vít Rakušan nám to tady nechce říct. Nechce nám to tady říct ani na opakovaný dotaz. Už asi víme proč.

Je smutné, že zemřel sponzor a místopředseda STAN pan Michalik, protože teď hrozí, že policie odloží jeho stíhání a rozkrytí jeho byznysu. Pan Michalik byl konec konců ukázkovým zástupcem STAN. Člověk, který musel v minulosti odstoupit z kandidátky pro podezření z padesátimilionového daňového úniku a našel nakonec azyl v jediné partaji, v které sebešpinavější peníze zjevně nesmrdí. Je opravdu kouzelné, když si dáte do Googlu jméno kandidáta STAN na ministra a místopředsedu STAN Věslava Michalika a vyjedou vám titulky tipu: Michalik zmizel z kandidátky TOP 09, má v patách policii. A je velmi vtipné v uvozovkách, jak se tady mnozí vládní kolegové dušují, jak jsou jiní. Jak dokonce to, že odstoupí Michalik nebo ministr Gazdík z funkce, vydávají za ctnost.

Dosavadní ministr školství Gazdík na ministerstvo přivedl poradce Šteffla, který je dnes také obviněný v Hlubučkově kauze. A podle Insideru fakticky řídil milionové IT zakázky na provoz státních maturit. Jak je takový člověk řídil, si umíme představit. A kolik takových poradců a zakázek přímo ve vládních resortech se ještě objeví, to nikdo netuší. Ale pokud policie bude pracovat dobře a věřím, že ano, tak se dočkáme ještě mnohých překvapení. Překvapení zdánlivých, protože když ministerstva řídí lidé, řídí mafiáni nebo lidé spojení s organizovaným zločinem, tak nás nesmí překvapit vůbec nic.

Nesmíme také zapomenout, že pan Rakušan začal kariéru ministra tím, že fakticky vyhodil úspěšného a poctivého policejního prezidenta Jana Švejdara. Blábolům o tom, že Vít Rakušan nijak neovlivňuje policii, může opravdu věřit jen někdo důkladně zfetovaný anebo, ale určitě ne jediný střízlivý člověk. Ano, policie zločiny ve STAN šetří, ale šetří je navzdory ministrovi vnitra, nikoliv díky jemu. Ta ještě horší zpráva je, že podle posledních informací, byly do zločinecké korupční struktury budované STAN zapleteni také zástupci dalších vládních stran. Zatím se mluví o ODS a TOP 01 s tím, že těmto partajím šly údajně z kriminální činnosti také peníze do stranických pokladen. Ale uvidíme, zdali je to pravda a co všechno ještě vyplave na povrch.

Po pravdě tohle jsou už informace na pád vlády. Proto se vláda už chytá jakýchkoliv lží, aby se alespoň nějakým způsobem před voliči udržela. Premiér Petr Fiala například před lidmi vědomě lže a opakovaně, když říká, že vláda lidem letos přidává na důchodech. Je to další vládní zoufalá lež jako věž. Všechny letošní valorizace jsou z důvodu vysoké inflace povinné ze zákona, který byl přijat již v minulosti. Důchody se tedy valorizují automaticky bez jakéhokoliv zásahu vlády a musely by se automaticky valorizovat, i kdyby byla u vlády cvičená opička. Jediným letošním zvýšením důchodů nad rámec zákonné valorizace bylo tři sta korun měsíčně od ledna a to díky loňskému hlasování poslanců SPD a hnutí ANO, kteří společně ještě v minulém volebním období prohlasovali zvýšení důchodů. A právě strany současné vládní pětikoalice hlasovaly loni proti zvýšení důchodů v letošním roce. Hlasovali jsme o tom loni v létě. Takže pro zvyšování důchodů hlasují ve Sněmovně pouze poslanci SPD a hnutí ANO a toto by měla média připomínat. Vláda Petra Fialy nedala ani halíř ze své vůle důchodcům navíc.

A vláda Petra Fialy raději podporuje Ukrajince, než aby podpořila naše potřebné občany. Proto jsem tady zmiňoval to aktuální a ne zdaleka první vyjádření Petra Fialy z tohoto týdne na té konferenci ve švýcarském Luganu. Já se ani nedivím, že vládě Petra Fialy přezdívají ukrajinská vláda a že premiérovi Fialovi říkají ukrajinský premiér. Je to pravda. Je to pravda.

Takže je nám jasné, že vládní koalice Petra Fialy je dnes už pro drtivou většinu občanů absolutně nevolitelná. Ale je nám jasné, že si rybník nevypustí a svých postů se nevzdá jen proto, že se zapletla do zločinu a ztratila důvěru většiny občanů. Ale měla by mít alespoň zásadní reflexi a rekonstruovat vládu tak, aby z ní zmizely nejzprofanovanější nebo nejméně kompetentní tváře. Ale i to bych chtěl evidentně příliš. Protože tady by musel v prvé řadě odstoupit sám premiér Petr Fiala, který o své nekompetentnosti vysílá signály dennodenně. Jeho neschopnost řešit zdražování vidí bohužel všichni občané na svých peněženkách.

Tak jako tak by měl podle našeho názoru okamžitě odejít z vlády předseda hnutí STAN a ministr vnitra Vít Rakušan, protože přece není možné, aby byl ve vládě předseda strany přímo propojené s organizovaným zločinem. Aktuální korupční megakauza, které kraluje vládní hnutí STAN a v níž jsou namočené další strany vládní koalice, obsahuje všechno, co si lze vymyslet. Drogy v konečníku, spolupracovníka jednoho z největších mafiánů a zločinců v naší zemi Radovana Krejčíře, korupci, zmanipulované zakázky, daňové podvody, záhadné peníze, které připlouvají hnutí STAN ze zahraničí. To je, dámy a pánové, obludnost nejvyššího, největšího formátu, kterou lze srovnat snad jen se zločiny ODS v devadesátých letech.

V normální zemi by vláda spoluřízená stranou, jejíž součástí je organizovaný zločin, musela odstoupit. A pravda nejčistší řešení by byly mimořádné volby. Protože ať už pětikoalice dosadí na ministerstva kohokoliv, už nikdo soudný neuvěří, že není nějak propojen s kriminálníky, kteří vládní STAN zřejmě ovládají. Ostatně viděli jsme to i nyní, když vláda, vládní hnutí STAN nominovalo místo Petra Gazdíka nového ministra školství. Je to poslanec Balaš, stal se novým ministrem školství. A pan nový ministr školství Balaš v rozhovoru zcela bezelstně uznal, že se vůbec ve školství nevyzná, že se vůbec nevyzná v tak zvaném regionálním školství, což jsou základní a střední školy. A zároveň přiznal že je to 70 % veškeré agendy Ministerstva školství. Takže nominant hnutí STAN, který byl dosazen premiérem Petrem Fialou, sám přizná, že vůbec nerozumí školství. A ještě sám to ve své upřímnosti v rozhovoru přiznal zcela veřejně. A takovéto nekompetentní lidi hnutí STAN už dosazuje na ministerstva z toho důvodu, že nikdo mimo poslanecký klub hnutí STAN už nechtěl býti ministrem za stranu, která je součástí organizovaného zločinu. Protože hnutí STAN dávalo nabídky na ministry, ale nikdo už nechtěl být ministrem za stranu, která je součástí organizovaného zločinu a bůh ví, kam se to vyvine, a nechtěl si pošpinit svoji kariéru.

To znamená, ve finále tak důležitou oblastí jako školství tak ve vládě Petra Fialy bude zastávat člověk, který sám, sám o sobě říká, že se nevyzná minimálně v 70 % agendy Ministerstva školství. Tak co tam bude takto nekompetentní člověk dělat? To je prostě problém. A můžete mi tady stokrát říkat, že učil na vysoké škole. Ale sám ten Vladimír Balaš říká, že se nevyzná v 70 % agendy školství. Takže s vaší vládou to jde už jenom s kopce. Proto to je jeden z mnoha a mnoha důkazů, že by Vít Rakušan a hnutí STAN už mělo samo z té vlády odejít, protože premiér Fiala evidentně nemá odvahu tento krok udělat a radši hnutí STAN tam zuby nehty v té vládě drží.

Takže už na to doplácejí všichni občané České republiky. Nejenom že neřešíte zdražování. Jako místo abychom tady řešili naše návrhy na pomoc lidem se zdražováním, tak tady řešíme organizovaný zločin hnutí STAN. Zdržuje to už celou republiku. Takže dlouholeté mafiánské praktiky hnutí STAN a kriminální jednání zasahující do struktur dalších vládních stran je neslučitelné s dalším fungováním vlády a také poškozují kredit České republiky v zahraničí.

Tady bych chtěl poznamenat, co se stalo před týdnem v pátek. To byl ten den, kdy Česká republika převzala předsednictví v Evropské unii. Já jsem si jenom zkušebně dal v sobotu do Googlu prostě - vláda, Petr Fiala, předsednictví a podobně, dal jsem si to tam v angličtině a pak jsem si to tam dal, transformoval jsem si to do němčiny a podobně.

Jenom za minutu googlování nebo tedy třicet sekund mi vyskočilo minimálně pět až deset článků v zahraničních médiích, kde se píše o organizovaném zločinu a korupci ve vládě Petra Fialy, protože v souvislosti s tím, že Česká republika převzala předsednictví, tak zahraniční média psala o české vládě a kdo nám tady vládne. Takže vy jste zostudili už celou Českou republiku, vy jste ostuda celé České republiky v zahraničí. Vy jste pošpinili těch deset milionů slušných českých občanů a udělali jste z nás zkorumpovanou zemi dokonce i před tím zahraničím. Vy neuvěřitelně škodíte České republice a naší image, protože proč se při převzetí předsednictví České republiky v Evropské unii píše o zkorumpované vládě a o korupci v České republice? To si občané České republiky určitě nezaslouží. Ale vám je to úplně jedno. O to bylo ještě tristnější, že premiér Petr Fiala se tam servilně objímá s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou v okamžiku, kdy Evropská komise zahájila šetření České republiky kvůli podpoře na dostavbu Dukovan a tu dostavbu přitom nutně potřebujeme proto, abychom si udrželi energetickou bezpečnost. A ještě ji tam servilně objímá, on se s ní jen tak nepozdraví, pozdrav je slušnost, ale ještě ji tam servilně objímá. To je tak smutný pohled, že v okamžiku, kdy se zahajuje šetření České republiky, tak on se ještě tam objímá servilně, to je úplně neuvěřitelná situace.

Je nanejvýš nepřijatelné, aby předseda strany, jejíž členové byli usvědčeni z kriminálního jednání, zastával funkci ministra vnitra, tedy rezortu, který zastřešuje orgány činné v trestním řízení. Ano, probíhá to šetření, ještě probíhá to šetření. Vít Rakušan proto musí okamžitě rezignovat na funkci ministra vnitra a v celkovém kontextu toho, co jsem tady řekl, žádáme demisi celé vlády. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců SPD.)

