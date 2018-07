Opl (Rozumní): Vítačům se to sype jako domeček z karet

Lodě neziskovek účelově loví migranty z vod u afrických břehů a vozí je do Evropy. A dělají to tak léta a zjevně z toho skvěle prosperují. Spekulace, že jsou přímo finančně napojeny na zločinecké struktury, které tento mohutný exodus vyvolávají a vydělávají na "obchodu s bídou" nebudou daleko od pravdy. To, že se při tom neštítí ohánět slovy jako "lidskost, záchrana, pomoc bližnímu ..." je skandální. A skandální je, kdo všechno je financuje. Vlády západních zemí, katolická církev i jednotlivci, kteří disponují tak neuvěřitelným majetkem, že škodit celé planetě je jejich zábavou. A k tomu se nabaluje bezpočet přisluhovačů, kteří jim pomáhají tuto šílenost realizovat.

Italský ministr vnitra řekl jasné ne. Lodě neziskovek s migranty do Itálie nesmí a jeho jasná a tvrdá protiimigrační rétorika dokonce vyvolala mimořádný summit zemí Evropské unie. Jeho závěry jsou sice žalostné, ale trhlina se objevila a bude se zvětšovat, až to praskne a vše se sesype.

Vidět to je i z reakcí Malty, která zakázala lodím nejen připlouvat, ale i vyplouvat z jejich území. Dokonce zakázala start letadlu německé neziskovky, které ze vzduchu vyhledávalo lodě u afrických břehů. Tomuto jedinému letadlu jenom v loňském roce "vděčíme za záchranu" 20.000 migrantů, kteří byli dopraveni na náš kontinent.

Pavel OPL Rozumní

Kandidát pro komunální volby 2018 v Praze

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A půjde to dál. Je pouze otázka času, kdy stejné kroky učiní Španělsko a pokud se znovu obnoví příliv migrantů z Turecka, tak se bude muset zmátořit i Řecko. I jemu je jasné, že si klidně jeho sousedé na pevnině vystaví mohutné ploty a další zábrany proti přesunu migrantů po kontinentu a pokud si tedy bude nelegální migranty vozit na pevninu, tak tam s nimi budou muset žít. A to se Řekům zcela jistě nechce.

Ale pak musí přijít jasná fáze vyšetřování, jak to všechno bylo. A vyšetřování musí skončit tresty pro ty, kdo celé toto masové migrační šílenství vyvolali, udržovali, organizovali a finančně z něj profitovali. A toto vyšetřování půjde napříč všemi zeměmi našeho kontinentu, naši zemi nevyjímaje. Já bych si to vyšetřování jako ministr vnitra rozhodně ohlídal.

Ta doba se blíží a všichni darebáci by se měli začít velmi bát !!!

Psali jsme: Opl (Rozumní): Oba tituly ministryně spravedlnosti získány pomocí plagiátů Opl (Rozumní): Zlikviduje se KSČM sama? Tak to bude gól století Opl (Rozumní): V čele ZAMINI neministr Poche Opl (Rozumní): Vydrží Evropská unie alespoň do švestek?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV