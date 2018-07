Opl (Rozumní): Zlikviduje se KSČM sama? Tak to bude gól století

To, oč marně usilovala celá plejáda politiků napříč politickým spektrem od roku 1989, vyřeší KSČM pravděpodobně sama.

K osobě Andreje Babiše a jeho straně ANO není třeba nic dodávat. Kdo chce, ví, volně přístupných podkladů jsou stohy. Každopádně jde o miliardáře s obrovským egem a ještě vyššími ambicemi. Pokud mu někdo věří, že mu jde o blaho 10,5 milionu obyvatel naší republiky, je to jeho věc. Já mu to samozřejmě nevěřím.

Osm měsíců jsme sledovali neskutečné dění, které směřovalo k sestavení vlády s důvěrou. Vláda tedy sestavena je, byť tanečky kolem obsazení resortu Ministerstva zahraničních věcí a výsledek tohoto snažení budí velké rozpaky. Ona celá řada jmen nominantů do čela jednotlivých resortů je naprosto neskutečných a je z podivem, že po tak dlouhém čase nebyla vygenerována jména jiná, budící více odborné a morální důvěry.

Doslova pikantní je, že osud vzniku vlády s označením "s důvěrou" má ve svých rukách KSČM a její poslanecký klub. Z logiky věci, tedy co je KSČM a na jakých idejích historicky stojí a kdo je miliardář Andrej Babiš, by její pozice měla být zcela jasná. Ovšem to zjevně neplatí v naší zemi, o čemž všechny přesvědčil výsledek sobotního jednání vedení KSČM.

Nejsem samozřejmě volič KSČM, ale dokáži se vcítit do mysli řady straníků a voličů této strany, kteří jsou v šoku, že by jejich strana měla podpořit, a to dokonce aktivně, vládu Andreje Babiše.

Pokud k tomu dojde, pak se pravděpodobně úspěšně završí doposud marné úsilí řady lidí o to, aby KSČM zmizela z našeho politického spektra. Světovým unikátem bude, že zánik této strany bude způsobem jejím vlastním rozhodnutím.

Přeji nám všem, aby vláda (s důvěrou či bez ní), nedělala žádné kroky, které by poškodily nás a naši zem ...

