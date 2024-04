Ožanová (ANO): Jak si můžete vůbec dovolit o tom hlasovat?

reklama

Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, já zírám.

Dostali jste knížku: Jednací řád Poslanecké sněmovny. (Ukazuje ji.) Možná by bylo dobré si ji přečíst. § 37 třetí věta: "Schůze výboru nebo její části, která byla prohlášena za neveřejnou, se mohou zúčastnit poslanci, prezident republiky, členové vlády a osoby, které se mohou zúčastnit schůze Sněmovny a jejích orgánů ze zákona. Jiné osoby mohou být přítomny jen se souhlasem výboru."

Jak si můžete vůbec dovolit hlasovat o tom, jestli ten poslanec tam bude, nebo ne? On má nárok!

A co se týče mandátového a imunitního výboru, tam je speciální ustanovení. Tam je speciální - jenom ke kolegyni Černochové - to je zase § 45 odst. 2 a tam je speciální, že jednání mandátového a imunitního výboru je vždy neveřejné a mohou se jich zúčastnit jen jeho členové a další osoby, u kterých to stanoví ústava. Tam je lex specialis, to je zřejmé. Ale u výboru bezpečnostního lex specialis nevidím. A vidím to, že já, když přijdu jako poslanec na jiný výbor, i když bude ten výbor neveřejný, tak tam smím být.

Prosím vás, neberte mi má práva! A víte, proč to vím? Protože já jsem šla na nějaký výbor, kde mi někdo řekl, ale budeme o tobě hlasovat, já jsem si říkala, to snad nemyslíte vážně, že budete hlasovat, jestli smím jít na jiný výbor, nebo ne? Tak jsem se na to podívala, zjistila jsem, že nemusím a že tam můžu přijít. Ale je pravda, že jsem knížečku měla s sebou. Doporučuji nosit, mít v lavici a občas přečíst.

Děkuji za pozornost.

Ing. Zuzana Ožanová ANO 2011



