Ožanová (ANO): Úředníci nejsou proškoleni, tak snížíme povinné počty školení?

Děkuji, vážený pane místopředsedo,

já si dovolím zareagovat na svoji předřečnici, která mluvila o smíšeném modelu, vlastně o výkonu přednesené působnosti, kterou provádějí obce, které jsou jinak samosprávné. Zde se dostáváme opět k tématu, které rezonuje touto Sněmovnou už nějaké období. To je školení. Opravdu tento zákon řeší školení úředníků a my se teď zabýváme taky i něčím dalším, digitalizací stavebního řízení.

Tito úředníci, kteří mají provádět stavební řízení, jsou na těch obcích a snižujete jim počet dnů školení - jak tedy bude probíhat to školení, co se týče digitalizace stavebního řízení? Oni si všechny dny vyčerpají na této digitalizaci, a pak tři roky se už nebudou školit, nebo jak to bude? Nevím, jak to má Ministerstvo pro místní rozvoj připravené, ale domnívám se, že tato témata spolu skutečně úzce souvisí.

Já navrhuji ne vrácení na 18 dní za tři roky, ale buď na 12 nebo na 15, aby přece jenom i ti tajemníci měli zákonem umožněno, samozřejmě mohou dát větší rozsah, aby ti úředníci se mohli proškolit. Prosím vás, zvažte i tuto alternativu, protože zvláště teď, když se bavíme o tom, jak bude probíhat digitalizace, že ty úřady na to nejsou připravené, úředníci nejsou proškoleni, tak snížíme povinné počty školení.

Děkuji.

