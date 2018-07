PRO Jindřichův Hradec startuje

Dne 18. 7. 2018 v Jindřichově Hradci podepsali předsedové místních Lidovců a Zelených Smlouvu o spolupráci, zveřejnili Program PRO Jindřichův Hradec 2018, společnou kandidátní listinu, webové a facebookové stránky.

"Lidovci a Zelení mají v celostátní politice snad nejrozdílnější programy ze všech demokratických stran. Přesto se na obecní úrovni bez problémů shodli na programu PRO Jindřichův Hradec. Ukazuje to, že pokud občané chtějí pracovat ve prospěch města, mohou najít shodu. Na řízení města by se mělo podílet co nejširší spektrum názorů." Říká ke koalici Mgr. Jan Jirků, MBA, předseda Lidovců v Jindřichově Hradci a lídr PRO Jindřichův Hradec.

Naším cílem je zlepšit život v Jindřichově Hradci zkvalitněním veřejných služeb a dát větší prostor občanům Jindřichova Hradce promlouvat do aktivit Města, zejména pokud se jich bezprostředně dotýkají.

"Jsme schopni v Jindřichově Hradci zavést bezplatnou MHD, postavit 100 nových městských nájemních bytů a realizovat celý náš Program PRO Jindřichův Hradec, ale ještě dříve chceme zrušit současný projekt revitalizace Husových sadů, plánovaný obchvat Sládkova kopce a zamezit navrhovaným změnám územního plánu na sídlišti U nádraží. Taktéž budeme navrhovat změny Jednacího řádu Zastupitelstva, aby na jednáních Zastupitelstva občané mohli veřejně přednést svoje návrhy a bylo jim oficiálně do 30 dnů odpovězeno." Rekapituluje hlavní body programu Bc. Bronislav Tomek, předseda Zelených v Jindřichově Hradci a kandidát č.2 PRO Jindřichův Hradec.

Všechno, co navrhujeme a budeme prosazovat, v mnoha jiných českých městech dobře funguje. Nebudeme experimentovat, ale posuneme Jindřichův Hradec do 21. století.

