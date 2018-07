Strakoničtí lidovci se pokusí o návrat do zastupitelstva

„Kandidátku tvoří jednadvacet kvalitních kandidátů různého věku a různých profesí, straníci i bezpartijní. Převažují muži, ale jsem moc rád, že své místo na kandidátce našly i tři ženy. Jsem přesvědčen, že Strakoňákům nabízíme zkušené i perspektivní osobnosti, které se osvědčily ve svých civilních povoláních, jsou veřejně aktivní a zastávají pevné postoje,“ uvedl lídr kandidátky Vladimír Hanáček.

KDU-ČSL není od roku 2010 zastoupena v zastupitelstvu Strakonic. V posledních komunálních volbách před čtyřmi lety získala KDU-ČSL ve Strakonicích 4,29% hlasů a těsně do zastupitelstva nepronikla. „Naším cílem v letošních volbách je nejen navrátit se do zastupitelstva, ale hlavně uspět co nejvíce, abychom mohli aktivně prosazovat křesťanskodemokratické hodnoty a dobrá řešení, která fungují jinde a i ve Strakonicích se mohou dobře uplatnit. Strakonická politická scéna je hodně rozbouřená a je hodně zapotřebí do ní vnést rozvahu a rozumné podněty. Jsme připraveni spolupracovat se všemi, kteří takovou pozici sdílí,“ zdůrazňuje Hanáček.

Kandidátní listina KDU-ČSL pro volby do zastupitelstva města Strakonice 5. – 6. října 2018:

PhDr. Vladimír Hanáček, 31 let, politolog, pedagog VOŠ, člen KDU-ČSL

PhDr. Miroslav Žitný, 31 let, učitel gymnázia, historik, hudebník, člen KDU-ČSL

Petr Dvořák, 43 let, živnostník, bez politické příslušnosti

Pavel Marek, 34 let, vedoucí technický pracovník, člen KDU-ČSL

Pavel Gerčák, 41 let, pracovník ve zdravotnictví, bez politické příslušnosti

Mgr. Věra Šperlová, 54 let, učitelka, asistentka majitele společnosti, bez politické příslušnosti

Mgr. Jan Komrska, 33 let, nemocniční lékárník, člen KDU-ČSL

Tomáš Oberpfalzer, 52 let, stavební technik, bez politické příslušnosti

Ladislav Blažek, 53 let, pracovník v sociálních službách, bez politické příslušnosti

František Sáček, 71 let, jednatel Jednoty Karla Havlíčka Borovského, bez politické příslušnosti

Ing. Jiří Kropš, 33 let, projektový manažér v energetice, člen KDU-ČSL

Zdeněk Bečvář, 43 let, programátor, bez politické příslušnosti

Hedvika Ježková, 25 let, radiologická asistentka, bez politické příslušnosti

Pavel Marek, 58 let, studnař, člen KDU-ČSL

Vlastimil Lukáš, 39 let, technik, bez politické příslušnosti

Mgr. Vladimír Valášek, 73 let, důchodce, člen KDU-ČSL

Ing. Václav Křešnička, 82 let, důchodce, bez politické příslušnosti

Anna Veselá, 70 let, důchodkyně, členka KDU-ČSL

Jiří Veselka, 65 let, technik, bez politické příslušnosti

Petr Vácha, 66 let, důchodce, bez politické příslušnosti

Ladislav Tetauer, 82 let, předseda místní pobočky Konfederace politických vězňů, člen KDU-ČSL

autor: PV