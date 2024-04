Matka zastřelené studentky řekla své Rakušanovi. Soustrast byla nejupřímnější, hádal se

reklama

Sněmovní bezpečnostní výbor na závěr svého jednání nedoporučil vznik vyšetřovací komise k tragické prosincové střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Předcházely tomu však emotivní chvíle a rozhovory s příbuznými obětí.

Jednou z těch, kteří do Sněmovny dorazili, byla matka zastřelené dvacetileté Elišky Lenka Šimůnková. Ta je přesvědčena, že spousta dětí mohla být zachráněna. „Nevrátila se domů spousta dětí a vy jste řekl, že vše proběhlo v pořádku,“ sdělila Šimůnková a obvinila Rakušana, že z něj necítí úctu a respekt. Ten se vůči jejím slovům ohradil.

„Byl jsem první, kdo veřejně, protože jsem na tom místě byl, vyslovoval upřímnou soustrast, která nikdy předtím nebyla tak upřímná jako v tomhle případě. Je mi to líto, že mi tohle říkáte, protože to není pravda. Musím se ohradit proti tomu, že bych nevyjádřil žádnou účast,“ uvedl ministr vnitra.

Kromě Šimůnkové vystoupili i další zástupci obětí a zraněných při útoku. Jeden z mužů – otec jedné ze zesnulých – uvedl, že většina pozůstalých si nepřeje zřízení komise. „Pravdy se nebojíme, ale bojíme se toho, aby za pravdu nebylo vydáváno něco, co tak nebylo nebo co pravda není. To by mohlo ublížit,“ řekl muž a přál si také, aby bylo méně mediálních výstupů. Tím líp to podle něj bude jeho rodina snášet.

Bratr jedné z obětí se následně vyjádřil pro vznik komise, zároveň se také ptal, proč policie nezajistila hlavní budovu na Palachově náměstí stejně jako budovu v Celetné. Uvedl, že se domnívá, že policie situaci podcenila.

K tragické střelbě došlo loni 21. prosince. Čtyřiadvacetiletý student fakulty tehdy zabil čtrnáct lidí z řad studentů i pedagogů a následně i sebe. Od té doby probíhá prověřování, skončit by mohlo do léta. Dozorující státní zástupkyně Jana Murínová dnes uvedla, že do konce května by měl být také hotov psychologický profil střelce. Už nyní je však podle ní zřejmé, že střelec nebyl duševně nemocný. „Lze jednoznačně vyloučit chorobný motiv na straně pachatele. Nebyl postižen duševní poruchou. Jsou předvoláni spolužáci, kamarádi, svědci. Jdeme hluboko do jeho života,“ uvedla Murínová.

