Paroubek (ČSSD): Cesta ke katastrofě Evropy je nastoupena

Rozbuškou a hlavním důvodem je válka na Ukrajině. Mise byla splněna a nyní USA hledají cestu, jak z konfliktu vytěžit ještě co se dá - podojí Evropany platbami za svůj drahý LNG plyn a zbraně, hodily by se i ukrajinské minerály. A jak se samy z konfliktu vypařit! Jak zmizet po anglicku..

Je otázka, zda USA budou hledat ještě cestu, jak rozeštvat Rusko s Čínou. Po vytvoření obřího tlaku na Rusko v posledních letech, který nevedl ke zhroucení této země, jistě chápou, že přestřelili. A tím, že přehnali tlak na Rusko, donutili Putina prohlubovat spolupráci dvou světových hráčů, tedy Číny a Ruska. A také Ruska a zemí BRICS.

Můj názor na tuto eventualitu je ten, že USA budou spíše chtít paralelně dohodu i s Čínou. Tak, jako v éře prezidenta Nixona a státního tajemníka Kissingera, kdy paralelně jednali jak se Sověty, tak s Čínou. A s oběma státy vytvořily smluvní vztahy. I když tehdy k tomu využili vzájemné nesmiřitelnosti Číny a SSSR z ideologických důvodů.

Může jít o dlouhodobý záměr USA, kterému většina evropských elit servilně pomáhala v rolích užitečných idiotů. Neviděli, že jde o strategický cíl, protože se sami zajímají pouze o svůj osobní momentální prospěch a luxusní život parazitů. Pohodlí lehkoživků jim zajistilo bezduché omílání frází servírovaných mediálním mainstreamem. Dokázali jen zírat s otevřenou pusou, když jim popletený Biden vybreptal, že s Nord Streamem si USA hravě poradí. A také si poradili.

Protože ve svých hlavách nemají evropské elity až na výjimky nic jiného než roky omílané fráze a netíží je žádné hlubší vzdělání či brilantní inteligence, melou stále totéž. Tedy i v době, kdy je to už vše jasné i tomu největšímu blbci. Mysleli si, že jsou zapojení a nejednou zjistili, že jsou úplně mimo. Američané a Rusové je vlastně k dohodě nepotřebují.

Tragikomický rozměr všemu dodává fakt, že vlastní neschopností, prospěchářstvím a leností přivedli jejich vládci členské země EU k dnes už trvalému a zřejmě nepřekonatelnému ekonomickému úpadku.

Vůbec jim nedochází, že váha každého společenství je přímo úměrná jeho ekonomickému výtlaku a schopnosti účelně – efektivně alokovat získané zdroje i do vlastní obrany.

Roky posílají do svých armád mnohonásobně víc než proklamovaný nepřítel – Ruská federace a najednou se diví, že většina prolétla komínem bez efektu. Vůbec nechápou, co dělali celé roky úplně špatně. Myslí si, že když doposud vyhozené stamiliardy za válečný šrot znásobí, tak konečně budou mít dost síly a budou bráni vážně. Zatím z peněz evropských daňových poplatníků živili jen parazity z vojensko-průmyslového komplexu.

V situaci stagnujícího hospodářství Evropy budou znamenat zvýšené výdaje na zbrojní šrot pouze urychlení jejího úpadku. Energetiku a průmysl si totiž odpálili sami fanatickým prosazováním Green Dealu.

Překrmení, líní a neschopní kapouni v čele států EU jen urychlují kopání svého vlastního hrobu. Vůbec jim nedochází, že pohřbí celý systém. Odnesou to oni a jejich rodiny, ale bohužel i my všichni a to i ti, kteří jejich zničující politiku vidí a předvídají její důsledky.

Poslední nadějí je, že to dojde většině lidí a neschopnou elitu pošlou tam, kam patří. Tedy do šrotu anebo do muzea. Mainstreamovými médii manipulovaní evropští občané toho ale nejsou schopni.

Můj dotaz na závěr zní: Kam zmizelo 232 miliard české vládní pomoci pro věc Ukrajiny? A chce Fialova vláda tuto sumu ještě zaokrouhlit na 300, 400 nebo 500 miliard? A uvědomuje si vůbec, zda je to na úkor životní úrovně českých občanů?

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky