Paroubek (ČSSD): Seriozní politické jednání vypadá jinak

Podle posledních průzkumů veřejného mínění se pohybují volební preference KSČM kolem 5%. Znamená to tedy, že tato strana podobně jako např. Piráti anebo Motoristé a nově také SPD, nemůže mluvit o nějaké jistotě svého působení v příští poslanecké sněmovně.

Volby do poslanecké sněmovny jsou jiná kategorie voleb, nežli volby do zastupitelstev krajů, do senátu a zejména do Evropského parlamentu. Voleb do sněmovny se zúčastní možná dvakrát tolik voličů, nežli kolik se zúčastnilo voleb do Evropského parlamentu (EP). Výsledek voleb je vždy ovlivněn jednak programem, dále brizantními osobnostmi, které jej interpretují, a dále volební kampaní, která je bohužel odvislá, jak to v tržní ekonomice bývá, od peněz, jaké ta která politická strana může do volební kampaně investovat.

Ze všech výše uvedených subjektů mne zajímá jen osud koalice STAČILO!. Myslím, že voliči tradiční levice si zaslouží, aby byli reprezentováni levicovým politickým subjektem. Zatím se sběračem levicových hlasů, tedy hlasů voličů, kteří dříve volili ČSSD a KSČM, stalo především hnutí ANO.

Dnes (v pátek 17. ledna) jsme byli domluveni s předsedkyní KSČM Konečnou, že uskutečníme jednání na úrovni reprezentantů levicových stran o případné účasti ČSSD, dále strany Domov a strany Směr, na kandidátkách STAČILO!. V průběhu jednání, jsem zcela jasně účastníkům jednání sdělil, že ČSSD pod mým vedením, nevidí žádné významné programové rozdíly, mezi programem STAČILO! a svým programem. A nabídl jsem k dopracování volebního programu STAČILO!, naše odborníky. Současně jsem několikrát sdělil užaslým posluchačům, že prakticky nemáme žádné personální požadavky na prioritní účast našich členů na kandidátkách STAČILO!. Sdělil jsem, že to necháváme plně v rukou představitelům STAČILO!, a předpokládáme jen jejich soudnost.

Zeptal jsem se také předsedkyně Konečné a přítomných lídrů STAČILO! (pánů Vidláka a Klusáčka) na osobnosti, které avizovala paní předsedkyně Konečná, do čela kandidátek STAČILO! pro sněmovní volby. Tuto informaci jsme nedostali, což je myslím škoda, a pokud budou nějaká další jednání s pány ze STAČILO! a předsedkyní Konečnou, věříme, že se jmen těchto osobností dočkáme. V závěru jednání jsme byli poněkud překvapeni vystoupením předsedy ČSNS pana Klusáčka, který reprezentuje zhruba 15 členů své strany, že jeho strana, jako významný úd společenství STAČILO!, nesouhlasí s účastí ČSSD v tomto společenství. Když jsem se dotazoval na důvody, žádné relevantní informace k tomuto údajnému rozhodnutí předsednictva své strany mi pan Klusáček nesdělil.

Nemůžu se zbavit dojmu, že protistrana, se kterou jsme jednali, čekala tak, jak to při jednání naznačila předsedkyně K. Konečná, na nepřiměřené personální požadavky ČSSD pokud jde o obsazení kandidátek do sněmovny. Ty se nedostavily.Já jsem znovu zopakoval, že nám nejde o kapriciózní jednání, že obsazení kandidátek necháme, plně v rukou STAČILO!. A že ani v programových věcech nevidíme jiné, nežli nuanční problémy. Na konci jednání jsem vyzval předsedkyni Konečnou, aby komunisté jednali se svým politickým partnerem ČSNS, aby své stanovisko k ČSSD přehodnotil. Konec konců, účast ČSSD v koalici STAČILO! je závislá na tom, jak bude vypadat konečný program tohoto společenství a jak budou vypadat jednotlivé krajské kandidátky.

Bohužel, musím konstatovat, že seriózní jednání mezi partnery vypadá jinak, než to, jak je vedli, dva představitelé STAČILO a také přítomná předsedkyně KSČM K. Konečná.