Paroubek: Udělal Zimola opravdu chybu?

Ani já se totiž nevyhnu občas myšlenkové rigiditě v politických otázkách. Nevím, zda J. Zimola promyslel všechny aspekty, případně možnosti, na podporu myslenky vypsat referendum v těchto závažných otázkách. Ale uvedu některé faktory, které podle mě mohou být přínosné, pokud by referendum bylo možné vypsat i v otázce členství republiky v EU či v NATO.

Tak především by pak přestala stínohra řady českých politiků na téma zásadních výhrad k Evropské unii, případně k NATO. (Vůči NATO se ovšem vymezují v zásadě jen komunisté). Ale pokud jde o EU, dva hlavní hráči v české politice A. Babiš a M. Zeman by museli před takovým referendem mluvit jasnou řečí. Museli by jednoznačně říci, že jsou pro členství země v EU. Zatím oba dva v této otázce hledali a také získávali politické body. Čím? Svým vcelku nejasným postojem, který se přibližoval euroskeptické pozici. Prostě oba říkali občanům, co významná část české veřejnosti chtěla slyšet: úředníci v Bruselu jsou blbí a my si to zařídíme všechno sami lépe… Tak zhruba lze shrnout jejich pozice.

To, že mnohem drsnější pozici než oni dva vůči EU zastává Tomio Okamura, není zas tak překvapivé. Prostě jistá část české veřejnosti má s EU problémy a bude je mít vždycky. Jejich věrozvěstem je právě T. Okamura.

Je zřejmé, že Češi jsou nejvíce euroskeptickým národem v celé Evropské unii, přitom k tomu nemají žádné velké důvody. Osobně to přičítám kontaminaci politiky v Česku v minulých deseti až patnácti letech Václavem Klausem a politikou Občanské demokratické strany.

Průzkumy veřejného mínění z poslední doby ale neukazují, že by v případném referendu Češi chtěli vystoupit z EU. No a předpokládám, že by v kampani, která by předcházela takovému referendu, poté co by hlavní hráči přiznali, pokud jde o vztah k EU, jasnou barvu, byl výsledek referenda zcela jasný.

Osobně sice názor J. Zimoly příliš nesdílím, ale nemyslím, že je to něco, proč by měl být urážen a vydáván některými hlupáky, jak jsem se včera dočetl na jednom serveru, za politického „čičmundu“. Je to prostě názor. A když s ním přijde jeden z činitelů ČSSD, nemusí to být zas tak špatné, sbírat body mezi voliči, kteří prchnuli od ČSSD v minulých volbách do sněmovny k Tomio Okamurovi. (Samozřejmě takovýchto programových signálů vůči voličům by muselo být mnohem více). A koneckonců, definitivní pozice ČSSD by mohla být mnohem konformnější s politickým názorovým mainstreamem nežli je ta, kterou vyjádřil Zimola. Ale diskuze na toto téma žádným tabu není.

