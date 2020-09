Pastuchová (ANO): ODS a TOP 09 za dob Nečasovy vlády jasně ukázaly, jaký vztah k důchodcům mají

reklama

Děkuji, pane předsedající. Dovolte, abych se já jako poslankyně vyjádřila k tomuto k návrhu příspěvku pro seniory, a ne jak tomu mnoho z vás říká rouškovné.

Anketa Mělo by Česko stavět další bloky jaderných elektráren? Ano 92% Ne 8% hlasovalo: 3202 lidí

Poprvé po dlouhé době je index spotřebního koše vyšší než index spotřeby domácností. Vláda kompenzovala celou řadu skupin, důchodce nikoliv. Cenová hladina spotřebního koše důchodců vzrostla poprvé po několika letech více než u spotřebního koše zbytku populace, a to o 3,9 %. Důchodci mají větší výdaje za zdravotní péči, za léky, doplňky stravy, zubaře, brýle a mnoho dalších věcí. Tyto náklady jsou pro ně nezbytné, aby mohli i ve stáří žít důstojným způsobem, a neživořit. Můžeme vidět - a myslím, že spoustě z vás teď přišly doplatky za energii - že i kvůli koronaviru a krizi vzrostly ceny potravin a energií. Důchodci si navíc většinou nemohou najít způsob, jak si přivydělat - na to je také potřeba myslet. Opozice osočuje vládu, že chce korumpovat voliče, ale když jsme zvýšili rodičovský příspěvek, zrušili daň z nabytí nemovitosti nebo když chceme zrušit hrubou mzdu, za korupci to z vás nikdo neoznačil a neoznačuje. Objevil se tu i nápad, že by se mělo přidat jen důchodcům, kteří mají nízké důchody, ti s vyššími to nepotřebují podle některých z vás. Takový krok by byl ale pravděpodobně protiústavní, není možno přidávat jen lidem s nízkými důchody. Příspěvek, který prosazujeme, je slabou třetinou třináctého důchodu, který v řadě zemí Evropy existuje zcela běžně. Má ho např. Polsko, Maďarsko nebo Slovensko. My nic takového neprosazujeme. Chceme pouze jednorázově pomoci důchodcům v této vypjaté době.

Vyjednaná částka 5 tisíc korun je koaličním kompromisem. A zde si - i když si paní ministryně velice vážím a se vší úctou ctím (nesrozumitelné), mně to dnes tady připadalo při jejím vystoupení, jako když si vzpomenu na pohádku Zlatovláska a zlého krále, který pořád říkal jenom já, já, já. Já myslím, že paní ministryně financí tady nikdy neřekla, že já, já ministryně financí, ale my jako vláda. Ne vy. Vy jste možná navrhla, ale vláda se na tom shodla a my poslanci jsme museli pro ty vaše návrhy zvednout ruku. Tak to jen na okraj.

Kolegové z opozice by se měli snažit v důchodcích vzbudit pocit viny. Neprojídáme budoucnost, neuplácíme voliče. Protože právě ODS a TOP 09 za dob Nečasovy vlády jasně ukázali, jaký vztah k důchodcům mají. A víte jaký? Rok 2009 je výmluvný, byla to čistá nula. Dluh se vůči HDP od roku 2014 do roku 2019 snížil ze 41 % na 30 %. Máme na to, abychom teď podpořili ekonomiku, zaměstnance, podnikatele a postarali se i o naše seniory a invalidní důchodce.

Děkuji za pozornost.

Mgr. Jana Pastuchová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Pastuchová (ANO): Já vůbec nevím, o čem tady budeme hlasovat Pastuchová (ANO): Dočetla jsem se, že jsem seniorům omezila osobní svobodu Pastuchová (ANO): V sociální oblasti má Česká republika stále co dohánět Pastuchová (ANO): Pomůžeme předcházení zneužívání dávek příspěvku na bydlení

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.