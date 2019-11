Pávek (STAN): Strašení pacientů a lékárníků patří k dobrému zvyku

Děkuji za slovo, pane předsedo, dobré ráno, milé kolegyně, milí kolegové.

Já oproti předchozím vystupujícím chci podpořit debatu o emergentním systému. Domnívám se, že to, co zákon obsahuje v názvu, a to, co deklaruje za svůj cíl, tak je skutečně žádoucí z hlediska dostupnosti léků pro konečné uživatele, tedy pacienty. Nejsem si samozřejmě jistý, zda ta ustanovení, která zákon obsahuje, jestli by měla projít v této podobě. Jsem si jistý, že ne, jsem si jistý, že nemohou projít. Je jasné, že na sebe narazí tři velmi silné zájmové skupiny, ať už to jsou výrobci, jsou to distributoři a v neposlední řadě i lékárníci, všichni se budou zaštiťovat zájmem o pacienta. Myslím si, že většině z nich pacient úplně na srdci neleží, je to prostě nemilosrdný byznys, kde se točí obrovské miliardy. Je jasné, že tato témata budou projednávána. Předchozí příspěvek kolegy Pawlase, vaším prostřednictvím, pane předsedající, je toho názornou ukázkou, kdy strašení pacientů a lékárníků patří k dobrému zvyku u projednávání takto náročných témat. Takže za nás jako Starosty - podpoříme propuštění tohoto zákona v prvním čtení. Pokud bude přednesen, anebo hlasován návrh na odložení na příští schůzi, podpoříme ho. Pokud bude hlasován návrh na prodloužení lhůty k projednání, podpoříme to, protože je mi jasné, že toto téma vyvolá velkou bouři ve sklenici vody. Je mi jasné, že zájmové skupiny učiní všechno pro to, aby mezi námi nalezly zastánce toho či onoho řešení a já bych se přimlouval k tomu, aby na konci byl vítězem skutečně ten pacient, tzn. odběratel léků, aby dostupnost byla zajištěna.

Děkuji vám za pozornost.

