Pecková (TOP 09): Obyčejní lidé přestávají věřit v právní stát

Jan Hamáček je předsedou strany, která po 140 letech míří střemhlav do propadliště dějin. Jan Hamáček je ministrem vnitra ve vládě trestně stíhaného premiéra s podporou komunistů. „Obyčejní lidé“ přestávají věřit ČSSD, přestávají věřit v právní stát. Obojí má Jan Hamáček teď šanci změnit. Ale musel by konat okamžitě, druhá šance už nepřijde.

Zveřejněný materiál k únosu Andreje Babiše ml. a jeho zásadního svědectví v kauze Čapí hnízdo mu spadl z nebe! Musel by ale okamžitě zmobilizovat orgány činné v trestním řízení a nebát se ukázat prstem na svého premiéra, nebát se z takové vlády okamžitě odejít, pokud premiér sám nepodá ihned demisi, tak, jak to ostatně sliboval, když šel s ANO do koalice. Chce to odvahu a sílu, ale výsledkem bude, že ČSSD vrátí ztracené pozice a nám všem ztracený právní stát. Věřím, že se Jan Hamáček dobře rozhodne a držím palce.

MUDr. Gabriela Pecková TOP 09



autor: PV