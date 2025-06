Psychopat u moci může být zlý i hodný, vysvětloval Honzák. A dodal něco o Rusku

Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 9648 lidí

„Ze všeho si srandu nedělám, ale humor pomáhá přežít. Když si vezmete Švejka, tak to není moc velká legrace, když to přečtete podrobně, ale je tam spousta věcí, které situaci odlehčují a umožňují přežít. Srandu měli i v koncentráku, jinak by byli nepřežili,“ zmínil Honzák svou životní filozofii a připomněl spisovatele Arnošta Lustiga, který o svých zážitcích z holocaustu dokázal hovořit s velkým nadhledem.

Potom se známý psychiatr svěřil, že se bojí Ruska a lidské blbosti. „Když si vezmete výroky proruských trollů, tak to je jako volání po míru chamberlainovského typu a záhy malér v Evropě. Byl bych zastáncem osvěty. Nejsem pro to, někam zatlačovat. Ilegalita spoustě lidí vyhovuje, protože nabíjí adrenalinem,“ řekl psychiatr a dodal, že výchovu o dějinách by zavedl už od první třídy. „Rusové vymývají dětem hlavu už od první třídy, já bych dal výchovu,“ zdůraznil Honzák.

Dal bych Ukrajině to, co má Izrael

Z psychiatrického hlediska lidé mají různé obranné reakce. „Když vidíme nebezpečí, nejsilnější obrannou reakcí je popření, což je návrat k dětské reakci – zavřu oči a ono to tam není. To je daleko hlubší potlačení skutečnosti než vytěsnění, to je takové to ‚zapomněl jsem na to jako na smrt‘. S tím se setkáváme, když člověku dáme zprávu, že je vážně nemocný nebo že ho čeká nějaká nepříjemnost. První obrannou reakcí je tohleto,“ vysvětlil psychiatr.

Moderátorka Tachecí namítla, že my už nejsme ve fázi popření, ale ve fázi, kdy už si uvědomujeme, že se něco děje, a rozhazujeme rukama, protože nevíme, co dělat.

„Ono se to děje. My se zatím tváříme, že se to neděje. Kdybychom vzali na vědomí, jak se to děje, tak budeme konat úplně jinak, než konáme. Popření tam evidentně je. Tak jako v roce 1968 jsme říkali, že si nedovolí, aby sem vlezli, protože by to byla světová ostuda. A oni tady konali manévry a všechno si to zakreslovali,“ připomněl Honzák.

Rusko už na to, aby vyhrálo velkou válku, nemá

Zamyslel se také nad tím, jak by srovnal Rusko, kdyby byl „ředitelem zeměkoule“. „Dal bych Ukrajině to, co má Izrael – tu výbavu plus volnou ruku,“ řekl známý psychiatr. Tato „argumentace“ by podle něj Putina zastavila.

Tachecí oponovala, že by ho mohla také vybudit. „Na to už Rusko nemá, aby vyhrálo velkou válku,“ namítl Honzák.

Odpovídal také na otázku, zda se budeme nakonec muset smířit s tím, že Rusko opět bude pohlcovat celé státy. „Pevně věřím, že ne. Němci a Francouzi to drží,“ řekl psychiatr. Připustil však, že západní Evropa je líná obranu financovat. „Oni jsou daleko,“ zmínil hlavní důvod.

Zamyslel se i nad tím, zda se nemáme bát sami sebe. Kromě toho, co nás žene dopředu, je v nás také čert, který nás pokouší už od narození. „Už v šestinedělí kojenec probudí emoci hněvu. Když ho někdo ovinuje a jemu se do toho nechce, tak se vzteká. Je to plně nabitá agrese. Když si vezmete Starý zákon, tak vždycky, když bylo hej, tak udělali nějakou strašnou pitomost a bylo zase špatně,“ řekl psychiatr.

Máme prý teď prezidenta, který ví, kde jsme ukotveni, a nenechá to „rozvrzat“, jako to udělal Edvard Beneš v roce 1948, kdy si „hráli na demokracii“, ale v Moskvě už věděli, jak puč provést. Potom se Honzák zase vrátil k dnešku. Sám prý poslal peníze na pomoc Ukrajině, zmínil iniciativu na nákup dronů.

„Rusové si hrají na to, že se budou dohadovat. To je taková mlha. Když přijeli v roce 1945, tak na všechny oběti měli odpověď: ‚Nas mnogo.‘ S ‚lidskou zásobárnou‘ jsou na tom líp. Celá Evropa strašně zpohodlněla, protože zbohatla. To je neuvěřitelné bohatství, kterého Evropa dosáhla za posledních dvacet let. Taková ekonomická úroveň tu nikdy nebyla. To vede ke spoustě pohodlných zlozvyků. Máme nejvyšší procento obézních dětí. A jsme líní milovat se, takže Evropa vymírá,“ upozorňuje Honzák.

Zlý a hodný psychopat

Vysvětlil také, kdo je to psychopat, a zmínil „tatíčka Masaryka“. Ve vrcholných pozicích podle něj je velké procento psychopatů. „Všimněte si, kolik diktátorů umírá poté, co byli zbaveni moci,“ poukázal psychiatr. Diktátor zbavený moci podle něj neunese svůj pád.

„Ve vysoké politice je kvarteto – psychopatie, narcismus, machiavelismus a sadismus,“ vyjmenoval a dodal, že lidé ve vysoké politice mají tyto osobnostní rysy zastoupené v určité míře. Mohou být ale i hodní psychopati – záchranáři, hrdinové a jiné osobnosti. „Teď jde o to, jestli se k moci dostane ten hodný, nebo zlý psychopat,“ zdůrazňuje psychiatr.