Hodnoty, slušnost a obchod se zločinci. To je partička SPOLU, ukazuje Konečná

Médii proběhla informace, že SOCDEM znovu obnovila předvolební rozhovory se STAČILO! Je už vše dohodnuto, nebo jak to vypadá?

Hnutí STAČILO! dlouhodobě usiluje o co nejsilnější spojenectví proti Fialově vládě. Jsme rádi, že se podařilo uzavřít memorandum o podpoře od KSČM, ČSNS, SD-SN a na kandidátkách se v moravských krajích objeví také Moravané. Kdo tedy respektuje tyto naše snahy a chce se za souhlasu s programem k nim přidat, je u nás vítán. Takže jednání započala a uvidíme, jak dopadnou.

Podle toho, co vidím na vašem fb, neustále jezdíte s kolegy ze STAČILO! za lidmi po celé republice. Mění se nějak nálada voličů těsně před volbami? Na co se nyní aktuálně ptají, co je zajímá?

Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 9479 lidí

Hned v úvodu se zeptám, co říkáte na vývoj takzvané „bitcoinové kauzy“? A máte pocit, že tato kauza nějak zásadněji ovlivnila náladu voličů SPOLU jen pár měsíců před volbami?

Těžko říct – průzkumy zatím takto nehovoří. Každopádně, kdybych já volila někoho kvůli tzv. hodnotové a slušné politice, čímž se oháněla partička SPOLU, pak by mi hodně vadilo, kdyby ti, které jsem podpořila, obchodovali se zločinci.

Když už jsem u těch „kauz“, co říci k Čapímu hnízdu, kdy Vrchní soud zrušil osvobozující rozsudek pro Babiše i Nagyovou? A i tady se zeptám – čekáte, že toto nějak více ovlivní výsledky voleb? A jak vnímáte Babišova slova ohledně „politického procesu“?

Tento proces je bohužel smutnou vizitkou naší justice, která ani po 10 letech není schopna dojít k závěru. Nedivím se, když se mnozí lidé raději smíří s nespravedlností, než aby utratili všechny své peníze za x let u soudu…

STAČILO! prosazuje referendum ohledně závazku států NATO dávat 5 procent HDP na zbrojení. Co by splnění takového závazku pro lidi z ekonomického hlediska znamenalo? A není to tedy podle vás nutnost, jak z některých stran zaznívá?

5 procent HDP na zbrojení je asi 400 miliard korun. To je na každého občana, včetně nemluvňat, téměř 40 tisíc korun každý rok. Jen pro představu – u čtyřčlenné domácnosti je to výdaj asi 13 tisíc každý měsíc. A proč to takto přepočítávám? Protože vláda má jen několik možností, jak takto velké peníze získat – půjčit si, zvýšit daně nebo osekat zdravotnictví, školství, kulturu, zkrátka všechno. Jisté však je, že to zaplatí lidé. A proto by si o takové extrémní sumě měli rozhodnout sami.

Fotogalerie: - Rychle před prázdninami

Když mluvíme o ekonomické situaci, co říci na blížící se emisní povolenky pro domácnosti? Opět – co to pro ně bude znamenat a jak to, podle vás, české domácnosti zvládnou?

Ty predikce jsou pro české domácnosti zatím naprosto děsivé. Mimo zdražení benzínu a nafty minimálně o 3 koruny na litr – ale spíše minimálně o dvojnásobek, je to hlavně další zdražení vytápění. Už tak drahé vytápění plynem by se zvedlo minimálně o 25 %... Tohle už není Green Deal, to je šílenost.

Velká diskuse se vedla kolem volby nového ředitele ČT. Co k tomu říci? A jak vnímáte v současné době úlohu veřejnoprávních médií?

Volba generálního ředitele z minulého týdne opět v plné nahotě odhalila, jak moc je třeba Českou televizi reformovat a změnit. Zoufalá neschopnost politických loutek v Radě ČT dohodnout se a nalézt nového ředitele, když toho předchozího bezprecedentním způsobem odvolali, jen potvrzuje zkorumpovaný a nefunkční systém řízení zkostnatělé instituce s rozpočtem přes 7 miliard, nedávno napumpovaný zvýšenými poplatky z vašich peněz.

Jediné, co na té volbě bylo transparentní, byla snaha šéfa zpravodajství a publicistiky České televize ovlivnit volbu, podobně jako to ČT dělá u každých voleb. Nicméně tady se nechal chytit a celou volbu je tak možné považovat od základu za neplatnou. Rada by ji proto měla zrušit a počkat až vzejde z voleb nová vláda, která v ČT provede tolik potřebné změny!

Podívejme se i na události na Blízkém východě. „Už visí iránská vlajka na muzeu? Iránci mají dočasnou ochranu a unie vyhlašuje sankční balíčky?“ ptáte se na fb a zmiňujete i dvojí metr…

A jsme zase u té hodnotové politiky. Jestliže si Fialova partička hraje na spravedlivou, pak by měla měřit stejným metrem. Izrael vede agresivní válku v regionu, páchá genocidu v Gaze a představitelé české vlády se tváří, jako by to bylo všechno v pořádku. A když já volám po mírovém řešení konfliktu na Ukrajině, tak se na mě seběhnou papaláši vládních stran, jako bych tam tu válku vedla snad já sama.