Kučera (TOP 09): O „černém dni“ Andreje Babiše

Ne, vážně. Muž, který si dlouhodobě plete své osobní problémy s osudem celé země, nás znovu přesvědčuje, že bez něj je zkrátka všechno špatně. Kdyby to nebylo tak vážné, bylo by to vlastně docela komické.

Rozhodnutí Vrchního soudu jasně ukazuje, že právní stát v České republice funguje. Bez ohledu na to, kolikrát pan Babiš zopakuje své oblíbené mantry o „politicky motivovaném procesu“ nebo „honbě na Babiše,“ faktem zůstává, že soudy posuzují důkazy a rozhodují podle pravidel, která platí pro všechny. Ano, dokonce i pro Andreje Babiše. A jeho teatrální výstupy na téma nespravedlnosti v podstatě jen dokazují, jak hluboko je přesvědčen, že on je ten, kdo rozhoduje, co je a co není spravedlivé.

Dnes nám navíc ve Sněmovně znovu oznámil, že nikdy neodstoupí a že jeho kauzy nemají na jeho práci žádný vliv. Zajímavé, protože z venku to spíš vypadá, že kauza Čapí hnízdo je středobodem jeho politické existence. Rozhodnutí Vrchního soudu ho očividně pořádně vykolejilo, ale místo sebereflexe raději pokračuje ve svém obvyklém melodramatu. Možná by si měl někdo vzít tužku a papír a vysvětlit mu, že politická zodpovědnost není otázkou toho, jestli se jemu osobně chce či nechce.

Pravda je taková, že my všichni ostatní – zákonodárci, občané, prostě kdokoliv mimo Babišovský svět – máme právo chtít, aby naši političtí představitelé nepoškozovali důvěru v justici a právní stát. Andrej Babiš si možná myslí, že je výjimkou, kterou historie zbožňuje, ale ve své podstatě je to příběh starý jako politika sama: moc, vliv, a pocit, že pravidla jsou tu pro jiné.

Na závěr chci říct jedno. Jsme tu proto, abychom pracovali na řešení problémů, které skutečně tíží občany této země. A ne abychom den za dnem poslouchali výmluvy, osočování a pokusy o přepisování reality někoho, kdo neumí přijmout odpovědnost. Andreji, nechme soudy dělat svou práci. A ty se koukej smířit s tím, že nejsi nedotknutelný. Pro nás ostatní je to důkaz, že právní stát skutečně funguje. Pro tebe? Zřejmě další „černý den.“

Michal Kučera

Ing. Michal Kučera TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky