Pekarová Adamová (TOP 09): Negativním dopadem biopaliv je vyšší tlak na zábor orné půdy

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte, abych vás krátce seznámila se zpravodajskou zprávou ke sněmovnímu tisku 13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje částečnou transpozici směrnice Rady 2015/652/EU, kterou se stanoví metody výpočtu a požadavky na podávání zpráv o jakosti benzínu a motorové nafty. Termín transpozice, jak už tady bylo uvedeno, jsme nedodrželi, protože byl do 21. 4. 2017, resp. 10. 9. 2017. Vládní návrh byl předložen v minulém volebním období, prošel prvním čtením v dubnu 2017 a k druhému čtení se již nedostal, takže se nyní po tři čtvrtě roce k němu vracíme.

Navrhovaná účinnost je od 1. 7. 2018. Novela upravuje problematiku biopaliv, konkrétně mění stanovení minimálního množství biopaliva obsaženého v prodávaných pohonných hmotách. Umožňuje dvojnásobné započtení pokročilých biopaliv a zohlednění dodávání plynu, elektřiny a vodíku dodavateli pohonných hmot. Dále se zvyšují sankce za nedodržení povinného podílu, které budou zhruba 2,3krát vyšší než náklady na příslušná biopaliva.

Jak již bylo zmíněno panem ministrem, a uvádí to také samotný materiál, cílem novely je podpořit rozvoj ve využívání biopaliv vyrobených z použitých kuchyňských olejů, kafilerních tuků a pokročilých biopaliv, tedy biopaliv tzv. druhé generace, která mají tu výhodu, že mají čtyřikrát menší emise než produkty například z řepky při spalování a dvojnásobně nižší emise při výrobě. To považuji samozřejmě za cestu správným směrem. Odráží to také celosvětový trend, kdy se přesouvá podpora biopaliv první generace k biopalivům druhé generace, která se jeví jako efektivnější a zejména šetrnější k životnímu prostředí.

Musím se zde však pozastavit nad negativním dopadem, který důvodová zpráva sama uvádí, a tím je mírně vyšší tlak na zábor orné půdy pro pěstování surovin určených pro výrobu biopaliv. To je na první pohled v rozporu s deklarovaným cílem novely a z toho důvodu jsem se obrátila na Ministerstvo životního prostředí. Byla mi ochotně poskytnuta rozsáhlá odpověď, ze které bych ráda citovala následující větu. Tato skutečnost by mohla znamenat, že bude existovat vyšší tlak na využívání biopaliv, a pokud by byl tento nárůst způsoben pouze klasickými biopalivy, bylo by potřeba větší plochy pro vypěstování dostatečného množství surovin pro jejich výrobu. A dále v odpovědi ministerstvo uvádí: "Uvedený dopad na velikost osevních ploch se navíc nevztahuje přímo k předkládané novele, ale k zákonu jako takovému v aktuálním platném, ale i navrhovaném znění, a z něho vyplývajícím povinnostem."

Takže opakuji, že deklarovaný cíl novely, resp. podporu biopaliv druhé generace považuji za správný, vidím zde však pár rozporů, které považuji za důležité vyjasnit i ve výborech. Pro mnohé z nás se jedná o záležitost velice odborného charakteru, a proto bych nerada diskuzi nad tímto zákonem uspěchala. Podporuji tedy zejména, aby se tomu věnovaly výbory, ke kterých si myslím, že tato problematika zejména patří. Navrhuji, abychom jej samozřejmě probíraly ve výboru pro životní prostředí, který má být i garančním výborem tohoto tisku, ale za sebe bych ještě ráda navrhla, aby byl tento tisk přiřazen i zemědělskému výboru, protože se týká významně osevních ploch, jak zaznělo; výboru pro evropské záležitosti, protože se jedná o transpozici směrnice, ale protože se také jedná o nemalé rozpočtové prostředky - ne snad kvůli nákladnosti samotné novely, ale kvůli obecně daním a problematice, která je spojena se samotnými biopalivy, a probírali jsme to tady hodně už i v minulém volebním období, tak navrhuji také výbor rozpočtový. Lhůtu pro projednávání ve výborech pak navrhuji prodloužit o 20 dnů.

Děkuji za pozornost

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Berkovec (ANO): Je třeba rozlišit parametry reklamy a výrobku Nacher (ANO): Výstřel je prostě veden špatným směrem Vyzula (ANO): Kdyby pan Nacher někdy viděl pacienta, který doplatil na klamavou reklamu, asi by mluvil jinak Válek (TOP 09): Část léků prostě nejde pomocí elektronického receptu napsat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV