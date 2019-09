Pekarová Adamová (TOP 09): Tato dávka by měla být pro nás naprostou prioritou

Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dobré ráno. Já bych vám chtěla nejdříve poděkovat, a to za to, že jsme vůbec tento bod zařadili na program našeho jednání. Chci také poděkovat za to, že jste tehdy, když jsme o tom hlasovali v minulém roce v tomto usnesení mu dali tak širokou podporu, protože tehdy opravdu tady kromě pár zdržení nikdo nebyl proti tomu, abychom tedy zavázali vládu k tomu, aby připravila jasný, konkrétní, valorizační mechanismus pro dávku příspěvku na péči.

Jedná se o sociální dávku, kterou u nás pobírají statisíce lidí. Ať už jsou to pečující osoby o lidi, kteří jsou nezletilí, tedy o děti, které mají nějaké vážné zdravotní problémy, většinou jsou tedy těžce zdravotně postižení, handicapovaní, nebo jsou to lidé, kteří pečují o seniora. Samozřejmě příjemce té dávky je právě přímo ten klient, který si pak sám může určit, jestli tou pečující osobou bude někdo z blízké rodiny - pokud je to u nich možné, anebo jestli si za ně nakoupí nějakou službu.

Myslím si, že v případě sociálních dávek jako je tato, je ideální nastavit valorizační mechanismus, který je předem jasně daný, uzákoněný, a který počítá s navázáním na konkrétní ekonomické ukazatele, a proto jsem už když jsme projednávali novelu zákona o sociálních službách, navrhovala pozměňovacím návrhem takovýto mechanismus zavést. Já jsem navrhovala tehdy to, abychom navázali výši příspěvku na péči procentuálně na minimální mzdu, protože se domnívám, že to je ukazatel, který velmi dobře odpovídá tomu, jakým způsobem ta péče může být ohodnocována. Přece jenom je to adekvátní mzdě, kterou ten člověk během péče nemůže většinou pobírat nebo může pobírat jenom třeba v omezeném rozsahu, protože sám nemůže být plně zaměstnán.

Pokud chcete pečovat o zvláště těžce postiženého člena rodiny, tak většinou to znamená, že vaše pracovní kariéra končí a musíte se věnovat čistě jenom té péči. A protože se domnívám, že pokud je někdo zcela závislý na takovéto pomoci, tak by měl mít šanci vědět dopředu, že opravdu jeho příjem nebo jeho tady tento způsob pomoci poroste a bude to předvídatelné, tak jsem chtěla, abychom to tímto způsobem upravili, protože sociální dávky tohoto typu nejsou zase tak časté. Je jich spíše menšina. Tady v tomto případě třeba se dá velmi snadno použít srovnání s důchody.

A důchody nikdo nezpochybňujeme, že se valorizují právě zákonem daným mechanismem. (Opět hluk v sále.)

Já si myslím, že to je natolik závažné téma, natolik se týká opravdu velkého množství lidí, že bychom tomu opravdu měli věnovat pozornost. Takže děkuji těm, kteří věnujete.

Ten můj návrh tedy tehdy byl odmítán ministerstvem z toho důvodu, že paní ministryně myslím tehdy na výboru pro sociální politiku říkala, že je tedy podle ní nesystémově připravený, že není tak kvalitní, aby jej mohla podpořit. Ale už tehdy říkala, že se nebrání diskuzi nad tím, jak takovouto automatickou valorizaci uzákonit, tak aby se tedy zvyšování příspěvku na péči dělo pravidelně, předvídatelně, a nikoliv jenom, když se na tom usnese parlament.

Ten současný stav je takový, že zhruba jednou za volební období zvyšujeme tuto dávku. (V sále je stále značný hluk.)

A pokud se tedy týká právě toho zvýšení, tak jak si všichni vzpomeneme určitě i z minulého volebního období, tak to provázejí rozsáhlé debaty, které jsou většinou vedené i v úrovni takových licitací, proč přidáváme zrovna o tolik, proč ne o víc nebo proč ne méně. A já si myslím, že právě ve chvíli, kdy bychom se zbavili tady tohoto politického rozhodování a přenechali jej zákonnému mechanismu, který by byl jasně dán, tak bychom pomohli příjemcům úplně nejvíc, protože by měli jasno v tom, že každý rok, byť by to třeba nebylo o příliš vysokou částku, ale prostě alespoň nějakou, by jim ta dávka vzrostla, což by zohledňovalo určitě i to, že ceny rostou, také inflace se nějakým způsobem projeví samozřejmě v ekonomické situaci i těchto rodin.

A proto jsme tedy přijali právě to usnesení, o kterém tady dnes jednáme, číslo 416, které tedy do 1. září tohoto roku ukládalo vládě připravit takovýto valorizační mechanismus tak, aby nemohl být zpochybňován těmi slovy, jak jsme je slyšeli při projednávání toho mého návrhu, totiž že není systémový nebo že je špatně připravený a že je neproveditelný. Já jsem přivítala to, že ministerstvo o tom chce dále jednat, že to považuje za důležité, a ještě více jsem přivítala to, že vy sami jste to považovali za tak důležité, že jste tomu dali takhle širokou podporu.

Proto myslím, že je teď ten nejvyšší čas, abychom se dověděli, jak si s tím paní ministryně a její ministerstvo poradilo, jakým způsobem se k tomu postavilo a vyslechli si její návrh, který samozřejmě teď určitě není ještě v podobě legislativní, která by tady mohla být projednána velice brzy, toho jsem si vědoma, ale myslím si, že už bychom měli být schopni vyslechnout nebo paní ministryně by nám naopak měla být schopna představit, jakým způsobem si tedy představuje, že by se automatická valorizace pro příspěvek na péči dala zavést. Já jsem příznivcem toho, abychom ty dávky, které jsou takto důležité pro jejich příjemce, na nichž jsou často životně závislí, opravdu valorizovali častěji než jenom jednou za volební období tím, že změníme zákon. Je to podobné u důchodů. Myslím si, že je velmi na místě, abychom to zaváděli právě i u příspěvku na péči a jak asi dneska zřejmě ještě budeme jednat, tak i u rodičovského příspěvku, který je taktéž často hlavním zdrojem příjmů pečující osoby zase o malé dítě. Takže tady v tom případě si myslím, že tu logiku tady ty tři dávky, proč u nich požadovat tento mechanismus, mají velikou, jsou si velmi podobné v určitém slova smyslu a je to na místě. Určitě bych nenavrhovala, abychom tímto způsobem valorizovali jiné sociální dávky, ať už je to, dám příklad, porodné nebo peněžitá pomoc v mateřství, to je ostatně úplně jiný typ dávek a vůbec se tady v tom nedá využít takovýto mechanismus. Ten se ostatně už využívá zase jinak.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Takže proto bych byla ráda, abychom tu diskusi dneska vedli skutečně nad příspěvkem na péči, kterého se to má týkat. Já jenom bych pro ilustraci toho, kdyby mi tehdy ten pozměňovací návrh v minulém roce prošel, tak už od července roku 2019 by tedy byla navázána výše právě na ten ukazatel, který jsem zmiňovala, totiž určitý násobek minimální mzdy, samozřejmě v každém tom stupni, protože jsou čtyři stupně, tak v každém tom stupni jiný. A dám příklad toho, jak by třeba dnes vypadala tato dávka v případě, že by to tehdy bylo schváleno, např. příspěvek na péči pro osoby do 18 let věku by činil v tom prvním stupni místo současných 3300 korun 4005 korun, takže vidíme, že ten nárůst 705 korun, to už určitě je zaznamenání hodné i pro ty příjemce. Nebo např. u toho nejvyššího stupně závislosti, u těch tedy nejzávažnějších, kde je stupeň číslo čtyři a závislost úplná, tak tam by se jednalo o místo současných 13 200 v případě pobytových služeb už o 14 685 korun a u těch, kteří nevyužívají pobytové sociální služby, by se místo současných 19 200 jednalo už o 20 025 korun, což je opět víc než 800 korun nárůst oproti současnému stavu a to si myslím, že ty rodiny už určitě ocení a určitě je to pro ně zásadní změna.

Přístup k sociálním dávkám samozřejmě můžeme mít napříč politickým spektrem různý, ale myslím si, že zrovna v tomto případě, kde se jedná o dávku, která se týká často velmi těžce postižených lidí nebo lidí, kteří jsou velmi závislí na potřebách péče od dalších lidí, tak by měla být pro nás naprostou prioritou. To jsou lidé, kteří si často sami opravdu pomoci nemohou, nemohou si pomoci v případě třeba té nejvyšší závislosti, že by ještě nějak pracovali. Naopak třeba u závislosti ve třetím stupni, resp. ten třetí stupeň jsou často lidé, kteří třeba jsou sice odkázáni na asistenční pomoc, ale díky ní se právě třeba mohou zapojit do studia, do práce, a těm bychom také určitě měli pomoci v tom, aby měli možnost se realizovat, aby nebyli zcela odkázáni na službu a aby naopak ten jejich stav se třeba díky tomu, že právě jsou i takto zapojitelní, se zlepšoval.

Proto věnujme, prosím, této dávce větší pozornost a věnujme větší pozornost těm, pro které je určena, protože to jsou přesně ti potřební, kteří tu pomoc od nás potřebují. A tady tím způsobem, který navrhujeme, by se jim určitě pomohlo zejména. Děkuji vám za pozornost a moc se těším na představení plnění tohoto usnesení od paní ministryně. Děkuji.

Psali jsme: Pekarová Adamová (TOP 09): Pár dotazů na ministryni práce a sociálních věcí Pekarová Adamová (TOP 09): Každé tři minuty u nás zmizí les velikosti fotbalového hřiště Pekarová Adamová (TOP 09): Sociální služby musí být prioritou Pekarová Adamová (TOP 09): Měli bychom si připomínat i odchod sovětských vojsk

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV