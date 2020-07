Piráti: Chybí jasný plán, který by určoval co, kdy a jak

reklama

Piráti prosadili, aby se na plénu projednávala sílící epidemie v Karviné i pirátská usnesení pro vládu, která schválila Sněmovna, ohledně dopracování Chytré karantény a představení strategie testování pro případ druhé vlny nákazy. „Piráti už květnu upozorňovali, že bude Karvinsko prubířským kamenem, jak je vláda připravená na zvládnutí lokálních ohnisek. Ukázalo se, že zcela nedostatečně. Koronavir se prokázal v několika dolech, na základní škole i v nemocnicích. Vláda přesto situaci zlehčuje, byť OKD je státní firma pod ministerstvem financí. Žádáme tedy testování pomocí PCR testů u všech zaměstnanců OKD i členů domácností, posílení mobilních odběrových míst a skutečné zprovoznění Chytré karantény,“ uvedla místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.

„Situace na Karvinsku je velmi vážná a rozhodně ji vláda nemá pod kontrolou. Aktuálně máme více než 1700 pozitivních a dalších asi tisíc lidí v karanténě. Horníci během nouzového stavu nasazovali zdraví, nakazili se v práci, a pak ještě museli vyslechnout, že jsou nezodpovědní a šíří nákazu. Ten, kdo je nezodpovědný, je vláda. Já sama jsem na velké riziko šíření v dolech upozorňovala už v druhé půlce března, kontaktovala jsem hygienu, odbory, OKD a 23. března jsem pak poslala otevřený dopis přímo premiérovi a vyzývala k přerušení provozu. Všechno marně,“ popsala karvinská zastupitelka a lídryně Pirátů pro krajské volby v Moravskoslezském kraji Zuzana Klusová.

„Žádala jsem také po ministryni financí, pod níž státní OKD spadá, aby byli otestováni všichni zaměstnanci OKD a v případě uzavření dolů kvůli karanténě dostali náhradu ve výši sto procent platu jako je tomu v sousedním Polsku. Ani to se však nestalo,“ dodala Klusová.

Piráti v zájmu ochrany občanů i firem již v červnu prosadili ve Sněmovně jedenáct usnesení závazných pro vládu, která měla snížit riziko druhé vlny pandemie. Velká část návrhů pocházela z plánu Pirátů Budoucnost řešíme teď. „Vláda dostala od Sněmovny na popud Pirátů za úkol představit do konce června dopracovaný koncept Chytré karantény a strategii testování pro případ druhé vlny koronaviru. Dodaná Národní strategie testování je ale jen hrubý koncept, vůbec nepopisuje, jak se budou v praxi řešit lokální ohniska epidemie. Chybí jasný plán, který by určoval co, kdy a jak. Na Karvinsku tak vládne chaos, horníci čekají dlouho na výsledky, nemohou se dovolat na hygienu,“ nastínila Richterová s tím, že Piráti považují rychlé testování za zcela zásadní. „Pokud se objeví ještě další ohniska, k čemuž může na podzim dojít, potřebujeme kapacity nejméně 30 tisíc testů denně. Dnes nic takového není připravené a ani nevíme, jestli by to Česko zvládlo. Žádáme tedy vládu, aby rychle zajistila vyšší kapacity testování i otestování všech zaměstnanců OKD,“ dodala místopředsedkyně.

Česká pirátská strana Piráti

Internet je naše moře!

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dopracovaná a plně funkční není ani zmiňovaná Chytrá karanténa, i když se tak podle usnesení pro vládu mělo stát. „Od března se o projektu mluví, v květnu bylo slavnostně ohlášeno, že systém funguje. Není to ale pravda – v materiálu zaslaném vládou nyní stojí, že bude Chytrá karanténa plně fungovat až na konci září. To je ovšem vzhledem k situaci na Karviné absurdně pozdě. Nakažení tam nejsou včas dohledáváni, neví svoje výsledky, nebo na ně čekají devět dnů. Není ani dostatečně využívaná chytrá aplikace eRouška – aby měla smysl, mělo by ji mít spuštěnou šest milionů lidí. Kdo ji má nainstalovanou alespoň mezi vládními poslanci?“ tázal se předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Podle něj přitom vláda už dávno mohla mít funkční systém. „Vládě byl na hackatonu Hack the crisis nabídnut projekt, který představoval komplexní řešení pro sběr dat, notifikace, identifikaci pacientů. Vláda ho odmítla. Žádáme proto po vládě, aby alespoň co nejrychleji uvedla v provoz stávající části Chytré karantény a zejména urychlila způsob dopracování tzv. Karantény 2.0., která systém masivně rozšiřuje, obsahuje škálovatelné call centrum nebo chytré mapy,“ řekl Bartoš.

Piráti navrhli po novozélandském vzoru také zavést čtyři stupně pandemické pohotovosti podle míry rizika šíření nákazy. Jednotlivým stupňům by měla odpovídat i přijímaná opatření, od omezení pohybu až po zákaz vycházení.

„Pokud dnes člověk jede do zahraničí, tak ví, jaká je tam bezpečností situace ohledně koronaviru. Nechápeme, proč to nefunguje i uvnitř Česka u všech regionů. Prosazujeme pandemické stupně pohotovosti, s kterými budou vždy spojena určitá práva a povinnosti, a mezi občany už tak nebude panovat chaos. Sněmovna zavázala vládu představit stupně pohotovosti pro regiony a související režim do konce července. Stejně tak budeme se zbytkem opozice iniciovat změnu u veřejných zakázek, aby bylo jednodušší vysoutěžit hromadné zakázky při centrálním zadávání, díky čemuž bude možné pružněji doplňovat výbavu Správy státních hmotných rezerv v návaznosti na vývoj situace,“ uzavřel šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek s tím, že se bude řešit i situace ohledně náhrady škod pro postižené firmy.

Psali jsme: Piráti: Každý člověk musí mít konečně právo volby Piráti navrhnou nižší schodek a podpoří posílení zázemí škol pro online výuku Piráti: Naší vizí je kraj nové generace, kde může každý žít svobodně a naplno Piráti představili plán na boj s extrémními projevy změny klimatu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.