Piráti: Libeňský most se měl opravovat už dva roky

V květnu 2016 pirátský zastupitel Ondřej Profant spolu s dalšími osobami podal trestní oznámení na neznámého pachatele v souvislosti se zanedbanou údržbou Libeňského mostu. Podle Pirátů totiž Technická správa komunikací nechala stav Libeňského mostu dlouhodobě zhoršovat, ačkoliv z četných posudků věděla, že musí odstranit příčiny jeho degradace - zejména zabránit vnikání vody do mostu vozovkou (více ZDE). Tento stav trvá v podstatě do dneška: Po dva roky se nic nestalo, most chátral dál a dnešním dnem se oficiálně dostal do havarijního stavu a je nutné jej uzavřít.

Pražské zastupitelstvo v únoru 2016 rozhodlo o opravě mostu, přesto se do dnešního dne s opravami nezačalo. V roce 2015 ČSSD dokonce prosazovala strhnutí mostu a výstavbu mostu nového. Teprve pod tlakem občanů, občanských sdružení (Klub za starou Prahu), Národního památkového ústavu a opozičních zastupitelů se podařilo na zastupitelstvu v únoru 2016 prosadit nikoli demolici, ale rekonstrukci mostu (více ZDE).

Piráti kritizují laxnost rady Hlavního Města Prahy, která nenechala opravit most již v roce 2016. Až v prosinci 2017 na jednání dopravního výboru pražského zastupitelstva náměstek Dolínek prohlásil, že zahájí přípravy na rekonstrukci mostu. Bylo skutečně nutné nechat chátrání zajít tak daleko, že je dnes nutné most krizově uzavřít a nikdo není momentálně schopný garantovat, do kdy tento stav bude trvat?

autor: PV