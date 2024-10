Piráti: Výbor pro sociální politiku odmítl osekání seznamu náročných profesí

„Lidé, kteří celý život pracovali v těžkých podmínkách, mají mít možnost odcházet do předčasných důchodů. Nekrácených. Dnes náš názor přijal i výbor pro sociální politiku. To je velký úspěch. Na stole totiž je naprosto nepodložený návrh Jana Jakoba (TOP09) a Marka Bendy (ODS), kteří chtějí 105 tisícům lidí tuto možnost sebrat, i když by to i vzhledem k zdravotním dopadům potřebovali. Věřím, že se nám o zdravotních důsledcích náročných pozic povede koalici přesvědčit i při hlasování ve Sněmovně,” uvedla místopředsedkyně Poslanecké sněmovny za Piráty Olga Richterová.

Její slova potvrdil i předseda Pirátů Ivan Bartoš: „Je fér a správné, aby lidé, kteří celý život pracují v náročných podmínkách, měli právo odejít do předčasného důchodu. S tím jsme do debaty o důchodové reformě s Piráty vstupovali. Najednou se “objevil” nový asociální návrh od J. Jakoba a M. Bendy, kteří chtěli tuto možnost vzít více než 100 tisícům lidí, i přesto, že jejich zdravotní stav by předčasný odchod do důchodu mohl vyžadovat. Výbor pro sociální politiku tenhle pozměňovák odmítl. Dnešní shoda ve výboru pro sociální politiku je správný krok Věřím, že pokud se pokusí páni poslanci tento návrh prosadit ve Sněmovně, dokážeme jej zastavit.”

Piráti budou na mimořádné schůzi 30. října nadále usilovat o důchodovou reformu, která bude udržitelná a zároveň umožní spravedlivé podmínky odchodu do důchodu pro všechny občany. „Musíme zajistit, aby důchodová reforma nevedla k nespravedlnostem, byla vyvážená a dlouhodobě funkční. Sněmovna má před sebou důležité hlasování s dopady na roku dopředu, bývalou prioritu i hnutí ANO, a my budeme pokračovat v obhajobě spravedlivého a udržitelného systému,“ dodala Richterová.

