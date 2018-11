Piráti budou na Cannafestu prezentovat svůj návrh na novou regulaci konopí

Ta se zde zaměří především na prezentaci a poskytování informací k chystané legislativě, která má umožnit vypěstovat si a zpracovat až pět rostlin konopí pro vlastní potřebu bez postihu. Za návrhem zákona stojí poslanec Pirátů Tomáš Vymazal, který se bude veletrhu účastnit.

„Připravovaný návrh počítá s tím, že každý dospělý bezúhonný člověk si bude moct vypěstovat a sklidit až pět rostlin a usušit, zpracovat a přechovávat až 1250 gramů sušiny. Mimo bydliště chceme povolit možnost držet až 30 gramů konopí. Na tyto parametry se ptáme i veřejnosti prostřednictvím webové stránky regulacekonopi.cz. Dosud se veřejné konzultace zúčastnilo přes 6 tisíc hlasujících a osm set z nich přispělo i psaným komentářem. Právě Cannafest je poslední příležitostí vyjádřit svůj názor na regulaci konopí prostřednictvím veřejné konzultace, a to buď online, nebo offline přímo na stánku Pirátů. Poté předložíme hotový návrh zákona Vládě ČR,“ uvedl Tomáš Vymazal.

Piráti dále plánují svůj návrh probírat s odbornou veřejností na semináři, který se bude konat v lednu v Poslanecké sněmovně. „Kromě řady odborníků z České republiky jsme pozvali i kanadského poslance Nathaniela Erskine-Smithe, který je autorem zákona o konopí schváleného v Kanadě v červnu tohoto roku. Setkali jsme se již v srpnu v Kanadě, kde jsme právě legislativní otázky probírali,“ sdělil Vymazal podrobnosti.

Podle slov bývalého národního koordinátora pro drogovou politiku Jindřicha Vobořila je v Česku až 800 tisíc lidí ročně, kteří si pořídí nebo vypěstují konopí za účelem léčby. V Česku se konopí předepisuje již pět let, ale měsíčně si ho do lékárny přijde vyzvednout v průměru pouze 26 lidí a konopí dováží kanadská firma Tilray. Prodává se za 250 korun. Návrh Pirátů tedy uvítají nejenom rekreační kuřáci, ale i statisíce lidí, pro které jsou ceny státem schváleného lékařského konopí přemrštěné. Podle Pirátů by přitom bylo reálné, aby se cena konopí pohybovala kolem poloviny uvedené částky.

