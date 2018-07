dTest: Pravda o léčivém konopí

Otázek je velmi mnoho, ale jen na málo z nich zatím věda zná skutečné odpovědi. Kanabidiol má zřejmě četné účinky, o kterých stále nevíme vše.

Nejedná se o legalizovanou „mariánku“. Léčebné konopí obsahuje četné látky, mezi nimi terpenoidy a skoro stovka kanabinoidů. Z druhé skupiny jsou důležité dva - tetrahydrokanabinol (THC) a kanabidiol (CBD). Zatímco tetrahydrokanabinol je klasifikován jako omamná látka, kanabidiol není. Proto nejsou výrobky, které ho obsahují, zakázány, pokud v jejich složení není i THC nebo pokud nejsou vyrobeny z rostlin obsahujících více než 0,2 % THC. Nejedná se tedy o legalizované konopí, nýbrž jen o schválený druh výtažku.

Kanabidiol ovlivňuje naše vědomí, ale mnohem méně a jinak než THC. Nemá povzbudivý či euforizující účinek, ale předpokládá se, že snižuje úzkost. Podle některých studií udržuje bdělost, ale v lékařských výzkumech se jako častý nežádoucí účinek jeho užívání vyskytla naopak ospalost, zejména při vysokých dávkách.

Kanabidiol nejspíše není návykový. Ze skutečnosti, že má psychoaktivní účinky, nevyplývá, že vyvolává závislost. Doposud nebyl takový účinek pozorován.

Není jednoznačně prokázáno, že pomáhá proti bolesti. Ve spojení s THC v některých případech dokázal tišit chronickou bolest, ale neměl vliv na náhlé nebo ostré bolestivé vjemy. V některých evropských zemích včetně České republiky je schváleno užívání léčiva Sativex, které obsahuje kanabidiol i THC a účinkuje proti bolestným svalovým křečím při roztroušené skleróze. Analgetické účinky samotného kanabidiolu zatím nebyly pozorovány.

Státy se k regulaci léčiv s kanabidiolem staví různě. V červnu letošního roku byl v USA schválen léčivý přípravek na bázi kanabidiolu. Jmenuje se Epidiolex a je určen k užívání při vzácných vážných formách epilepsie, např. při Lennox-Gastautově syndromu nebo syndromu Dravetové, projevujících se v raném dětství. V Kanadě se kanabidiol předepisuje jako přípravek z léčebného konopí, ale na rozdíl od přesně daných podmínek užívání Epidiolexu v USA jsou pravidla užívání kanabidiolu v Kanadě velmi vágní, neexistují doporučení diagnózy, dávkování ani délky užívání.

Kanabidiol má mnoho nežádoucích vedlejších účinků. Lékařské studie jich vyjmenovávají celou řadu – ospalost a apatii nebo naopak nespavost, ztrátu chuti k jídlu, průjmy, vyrážky, únavu atd. Nebyly sice pozorovány u srovnatelných dávek, ale jejich výčet nabízí dobrou představu o tom, co lze očekávat v případě nekontrolovaného užívání bez lékařského doporučení. Kanabidiol může škodit játrům, a proto si na něj musejí dát pozor osoby s jaterními poruchami. Jedná se o látku, která proniká do mateřského mléka Zvýšené opatrnosti by proto měly dbát těhotné a kojící ženy.

