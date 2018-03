Piráti jednali s ostatními opozičními stranami o tom, jak chránit státní správu před prorůstáním Agrofertem

Jedním z témat setkání byla situace, která doprovází druhý pokus o sestavení vlády Andreje Babiše. Vzhledem k tomu, že inženýr Babiš trvá na svém premiérském postu a vzniká zde vláda s dominantní úlohou ANO za tiché podpory KSČM a pravděpodobně i SPD, Piráti se nemohou na takové vládě ani podílet ani její vznik podporovat.

Piráti tak dnes zopakovali zbytku opozice své neměnné podmínky, které před volbami slíbili voličům. Role konstruktivní opozice se Piráti nebojí. Pro své legislativní návrhy pravidelně shání podporu napříč politickým spektrem a aktivně kontrolují silové kroky vlády, jako je například masivním odvolávání klíčových osob nejen ve státní správě. Voliči Pirátů dle dosavadních průzkumů oceňují, že se Piráti jako jedna z mála stran nenechají zatahovat do těchto mocenských her pod taktovkou inženýra Babiše ani nenaskakují na mediální linku “anti-Babiš” a dodržují striktně, co svým voličům před volbami slíbili.

„Své sliby budeme držet i nadále! Na řadě agend, které se nám již podařilo ovlivnit či zastavit (jednací řád vlády, registr smluv a ČEZ, odložení pokut za nezavedení e-receptu či pokus o likvidaci protidrogového úřadu a další) je vidět, že politika se dá dobře dělat i z pozici konstruktivní opozice,” upozorňuje Bartoš.

Strany se dále shodly na svolání dvou mimořádných schůzí Sněmovny nad tématem personálních zásahů menšinové vlády bez důvěry a nad mantinely, ve kterých by se vláda bez důvěry měla pohybovat. Předseda Pirátů Bartoš bude ve čtvrtek v této věci také inteprelovat premiéra v demisi a dotazovat se ho na jeho tlak ve věci odstranění ředitele GIBS Michala Murína.

„Na schůzce jsme dnes zdůraznili důležitost nominačního zákona, protože na posty ve státní správě by měla probíhat transparentní výběrová řízení, jinak se enormně zvyšuje riziko prorůstávání Agrofertu do státní správy. Také jsme upozornili na jedinečnou příležitost opravit disproporci volebního systému. Ústava požaduje poměrný systém do Poslanecké sněmovny, jeho deformace z dob opoziční smlouvy ale dnes vedou k tomu, že strany, které získají většinu hlasů, mají menšinu mandátů ve Sněmovně a naopak,” uvedl šéf pirátského klubu Michálek.

