Piráti navrhují dva typy referend a slibují, že rizika ohlídají

Piráti včera jednali se zástupci ANO, SPD a KSČM, tedy stranami, které mají v programu zavedení obecného referenda. Vyjednavači všech stran se shodují na tom, že referenda by měla být závazná. Oproti zmíněným stranám však Piráti prosazují náročnější podmínky v případě rozhodování o změnách ústavy a EU. Jde především o zavedení ústavního referenda s 60% většinou, která je dnes nutná u ústavních zákonů.

Na včerejší schůzce si představitelé zmíněných stran vyměnili své představy. „Je zřejmé, že ve Sněmovně je vůle referendum zavést. A strany, které mají zavedení referenda v programu, tak mohou učinit i bez zásahu Pirátů. Úkolem Pirátů je nyní zajistit, že výsledek bude racionální a umožní občanům řešit problémy, které politici přehlížejí. Inspirujeme se studií Parlamentního institutu, která popisuje fungování referend v drtivé většině států Evropy. Ohlídáme rizika zneužití,” uvedl poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík.

Oproti populistickým návrhům stran, které o obecném referendu mluví, navrhují Piráti úpravu, která zajistí nejen reálnou využitelnost, ale zároveň bude obsahovat i pojistky proti zneužití: „Referenda již 8 let využíváme sami uvnitř Pirátské strany. Pokud mají rozumná pravidla, občanské společnosti prospívají. Nesmí se ale zvrtnout v hazard s demokracií. Proto prosazujeme, aby vedle běžného referenda bylo také ústavní referendum s 60% většinou, kterou mají například ve Francii,” doplňuje Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů. Piráti proto jdou do vyjednávání o podobě ústavního zákona o celostátním referendu s požadavkem existence dvou úrovní celostátního referenda:

Běžné referendum

Příkladem běžného referenda budou otázky každodenního života, jako je zákaz kouření v restauracích nebo vnitropolitické záležitosti typu odvolání prezidenta, které funguje na Slovensku nebo v Rakousku.

Platnost a závaznost referenda vznikne za předpokladu souhlasu nadpoloviční většiny hlasujících. Kvórum hlasů “pro” nemá být přemrštěné, aby nebyla referenda zbytečně neplatná.

Občanská iniciativa by měla vyžadovat cca 100 000 až 250 000 podpisů - řádově jde o násobek počtu podpisů na kandidaturu na prezidenta.

Ústavní referendum

Bude se týkat změn ústavních zákonů a přenesení působnosti státu na mezinárodní organizace, včetně například členství v EU.

Platnost a závaznost referenda vznikne za předpokladu souhlasu 60% většiny hlasujících.

Občanská iniciativa bude vyžadovat dvakrát více podpisů než u běžného referenda.

Piráti chtějí zavést ústavní referenda s časovým odstupem několika let, aby se občané nejdřív sžili s pravidly běžných referend. Prvky přímé demokracie je třeba zavádět postupně.

Česká pirátská strana Piráti

Internet je naše moře!

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pravidla pro konání referenda chtějí Piráti stanovit jednoznačně, a tím pak minimalizovat riziko zneužití. Podle Ferjenčíka by měl prováděcí zákon upravovat například přístup do veřejnoprávních médií: „Informace, které občan získá by měly být vyvážené, pravdivé a aktuální. Plánujeme také změnu kvóra. Občané s negativním stanoviskem dnes váhají, zda se mají místního referenda zúčastnit nebo zůstat doma. Referendum je totiž neplatné, pokud se dostaví méně než 35 % občanů. Kvórum místo toho chceme navázat na hlasy pro návrh. Pro zajištění vysoké účasti u referenda prosazujeme souběh termínů referend a voleb.”

V otázkách, jako je například referendum o setrvání v EU, jsou Piráti jednoznačně pro využití ústavního referenda s náročnějšími podmínkami. Piráti by v takovém případě hájili stanovisko pro setrvání v Evropské unii a větší tlak na její reformu.

Zásadní pro nás jsou i pravidla financování kampaní pro a proti návrhu předkládanému v referendu a jejich transparentnost. To je jeden z důvodů, proč prosazujeme nejprve běžné referendum, které umožní odladit a vyzkoušet fungování referenda, kampaní k němu a pojistky proti zneužívání referend domácími i zahraničními aktéry.

Referenda: Jak to chodí ve světě?

Referendum je zavedeno v drtivé většině vyspělých států Evropy, viz přehledová studie Parlamentního institutu Všeobecná referenda ve státech Evropské unie - ústavní a zákonná úprava; závaznost a praxe referend (ZDE).

Ve státech jako je Velká Británie, se referendum vypisuje pouze na základě zvláštního zákona (světle zelená) až po Švýcarsko, Lotyšsko i Litvu, kde je praxe referend již zavedená (tmavě zelená). Česko je jedním z posledních států, kde každé referendum vyžaduje zvláštní jednoúčelovou změnu ústavy. Z těchto příkladů se lze také poučit, čemu se vyhnout (např. stanovení kvóra podle počtu hlasujících, kdy hlas proti může vést paradoxně k platnému referendu pro).

Psali jsme: Piráti: Majetková přiznání zachováme, zákon o střetu zájmů v současné podobě vyhovuje Piráti: Zdravotnické registry vznikají živelně, nezvládnutá elektronizace stála poplatníky 130 milionů Piráti: Plzeňské Pirátské centrum slavnostně otevřeno Piráti připravili pátý nedělní guláš

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV