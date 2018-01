Piráti ubránili jmenovité hlasování vlády

Po nátlaku Pirátů nedojde ke zrušení jmenovitého hlasování ministrů, jak v návrhu na změnu jednacího řádu Vlády ČR požadoval ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Poté co předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek poslal premiérovi interpelaci, kde se proti návrhu ohradil, v tisku se premiér následně nechal slyšet: Pokud by se nehlasovalo po jménech a jen se oznamoval počet ministrů, vypadalo by to ale divně, takže návrh pana Pelikána asi neprojde a pro klid v baráku to zůstane při starém."

Pokud by se zrušilo jmenovité hlasování vlády, nebylo by u zásadních rozhodnutí možné určit žádné zodpovědné osoby. Vláda by rozhodovala bez politické odpovědnosti (důvěry), ale také bez odpovědnosti právní.

