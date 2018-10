Pospíšil (TOP 09): Lidé v Praze si zachovali zdravý rozum

Děkuji všem Pražanům a Pražankám za výraznou podporu, kterou mi projevili v tomto průzkumu Mf Dnes nebo před tím v průzkumu STEM/MARK. Již dvakrát v životě jsem takovou důvěru dostal: poprvé, když mě Petr Nečas odvolal z vlády a Pražané proti mému odvolání uspořádali demonstrace; podruhé, když jsem dostal v historii voleb do Evropského parlamentu největší počet preferenčních hlasů.

Lidé se mě ptají, proč kandiduji na primátora, jestli bych jako předseda opoziční strany neměl nabízet alternativu k vládě Andreje Babiše. Tento průzkum na to odpovídá jasně: lidé v Praze si zachovali zdravý rozum, z Prahy uděláme naši pevnost, ze které se zase vláda nad zemí vrátí do rukou nepopulistických a nezkorumpovaných politiků. Naše pražská koalice TOP 09 a Starostové - Spojené síly pro Prahu je prvním krokem k tomu, abychom spojili síly v celé zemi.

Nezastírám, že než se věci zlepší i na vládní úrovni, uběhne zřejmě několik let. Pojďme je využít k tomu, abychom v Praze opravili vše, co bylo zanedbáno katastrofální neschopností vlády ANO a ČSSD. Okamžitě budeme řešit dopravní infrastrukturu a začneme tím, co má Praha reálně v gesci - tedy Vlastou a metrem D. Okamžitě připravíme změnu legislativy v oblasti výstavby bytů, abychom dohnali katastrofální skluz a zastavili prudký růst nájmů. Okamžitě jmenujeme antikorupčního ombudsmana a zastavíme masivní úniky peněz z městských firem.

Slibuji vám za sebe i za náš profesionální tým složený z odborníků a starostů, že pokud se stanu primátorem, toto kormidlo neopustím dříve, dokud nebudou hlavní problémy Prahy vyřešeny a naše město se stane skutečně moderní metropolí 21. století, kterou nám bude závidět celá Evropa. Není dostupný žádný alternativní text.

