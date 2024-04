Prokšanová (KSČM): Děkujeme - nezapomínáme. Nikdy!

reklama

Jana Černochová a její Ministerstvo obrany vyzvalo ke sdílení fotek z oslav osvobození s #děkujemeNezapomínáme. Jsem zvědavá na celkový výstup z této kampaně. Nepochybuji, že tak jako se oficiální oslavy "přirozeně" stáhly do Plzně, ukáže se, že národ se už léta fotí jen u pomníků padlých Američanů.

A to si myslím, že není pravda, a tak vás vyzývám, abyste své fotky z oslav osvobození označili hashtagem #děkujemenezapomínáme, ať se ta oficiální liberální propaganda trochu naředí pravdou. Podstatnou část Československa za obrovských obětí osvobodil Sovětský svaz se svou hrdinskou Rudou armádou. A za to my opravdu děkujeme a na to my nezapomínáme. NIKDY!

Mgr. Petra Prokšanová KSČM



