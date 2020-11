Pourová (ANO): Dokud to půjde, o psy se samozřejmě postaráme

reklama

Do hradeckého útulku u Lesního hřbitova bylo v minulém týdnu přemístěno sedm desítek psů různých plemen především malého vzrůstu. Do této předběžné náhradní péče byli umístěni ze soukromé množírny nedaleko Hradce Králové, kde provedla zásah Policie ČR v součinnosti s Krajskou veterinární správnou. Vzhledem k tomu, že kapacita útulku je nedostačující, hledá město možnosti, kam ještě zabavené psy umístit. Snaží se pomáhat také široká veřejnost s nabídkami adopce. K té ale dojít nemůže, jelikož psi jsou stále ve vlastnictví soukromého majitele.

„Vznikla nám tady poměrně nepříjemná situace. Poskytnutí azylu zabaveným psům z množírny není v žádném případě základní povinnost města. Zvířata byla umístěna do hradeckého útulku do předběžné náhradní péče na návrh Krajské veterinární správy. Dokud to půjde, tak se samozřejmě o psy postaráme, ale je nutné přiznat, že je to velmi náročné. A to nejen z pracovního hlediska, ale také z ekonomického, útulek musí zajistit nemalému množství psů stravu, vodu a náklady spojené s pobytem v útulku. Zatím bylo odhadnuto, že náklady za sedm desítek psů činí přibližně 22 tisíc korun za den,“ říká náměstkyně primátora Věra Pourová, do jejíž gesce spadají městské organizace. Hradecký útulek tak dočasně stopl příjem psů.

Nejvíce práce nemá hradecký útulek se zvířaty, ale s veřejností a nabídkami adopce. „Do útulku denně volají desítky lidí s nabídkami adopce. Těchto nabídek si samozřejmě velmi vážíme, ale bohužel v tuto chvíli jim nejsme schopni vyhovět, ačkoliv bychom třeba i rádi. Dokud nebude rozhodnuto jinak, přistupujeme k psům s tím, že jsou ve vlastnictví soukromé osoby. Nemůžeme tedy dělat nic, ani psy darovat, můžeme jen financovat jejich náklady,“ informuje ředitel Technických služeb Hradec Králové Tomáš Pospíšil. Existuje varianta, že by psi mohli být v menším počtu převezeny do jiných útulků, aby se tomu hradeckému ulevilo. Na město dnes dorazila nabídka od Trutnova, který nabízí možnost odběru menšího počtu psů do náhradní péče do svého útulku.

V Útulku pro opuštěná zvířata Hradec Králové se kromě desítek zabavených psů nachází ještě dalších patnáct, kteří ovšem k osvojení jsou. Kompletní seznam je k dispozici na rozšířených webových stránkách Technických služeb Hradec Králové zde. Útulek také dočasně pozastavil venčení psů.

Psali jsme: Pourová (ANO): Vytížené hradecké silnice město opraví za více jak pět milionů Pourová (ANO): Hradecká radnice chce zachránit halu TJ Slavia, jedná o jejím převodu do svého majetku Pourová (ANO): Technické služby opravují i během nouzového stavu Pourová (ANO): Od pondělí bude hradecká MHD jezdit v prázdninovém režimu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.