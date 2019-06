Premiér Babiš: Marie Benešová je skvělá ženská, odbornice a maká pro vás

Čau lidi, tady na Facebooku už jsem zažil plno hejtrů a trollů, co uráželi každého z vás, kdo jste mi vyjádřil podporu. Sprostě nadávali všem, starým lidem, teenagerům, maminkám na mateřské. To všechno jsme už viděli a všichni to známe.

Ale aby někdo veřejně ponižoval paní, které je 71 let a je odbornicí na právo, respektovanou jejími kolegy a celou justicí, to zažívám fakt poprvé.

A to jsem na světě 64 let.

Mluvím o paní Marii Benešové.

O dámě, která má 48 let praxe v oboru. O dámě, kterou v roce 1999 jmenoval do funkce nejvyšší státní zástupkyně legendární Otakar Motejl, obrovská autorita české justice.

O dámě bezúhonné, kterou sám místopředseda Ústavního soudu Jaroslav Fenyk popisuje jako prostořekou a svéráznou osobnost bez strachu z jakýchkoli tlaků a odmítající ohýbat zákon. Několikrát se kvůli tomu dostala do střetu s politiky a musela skončit. Před revolucí ji nabídli členství v KSČ. Dokonce dvakrát. A víte sami, že nebyla sranda říct ne. Ona ale pokaždé odmítla. Nestala se členkou strany. Nikdy. Sem si klidně doplňte “na rozdíl od Babiše.” Podle toho, jak moc mi to vyčítáte.

Ale zpátky k paní Marii Benešové.

Když jsem uviděl na fotkách z demonstrací plakát „Rudá Marie“, uvědomil jsem si, jak strašně moc je ve vzduchu nenávisti. Pravda už je úplně mimo hledáček některých lidí. Stačí vylepit fotku člověka, kterého vůbec neznáte, na kus kartonu, ten přinést na demonstraci - a má to spočítané! Strašné. Nedemokratické. Proti zdravému rozumu i proti citu. Lynčování za bílého dne. Přečtěte si v komentářích, co k tomu paní Benešová řekla sama.

Takže prosím vás. Pokud víte o někom, kdo jde dneska na Letnou, pošlete mu článek o paní Benešové od člověka, který ji zná čtvrt století. Dávám taky do komentářů.

Místopředsedovi Ústavního soudu České republiky snad budou věřit.

A ať si na demonstracích berou do pusy mě, ale ne ji. To je neuvěřitelná sprosťárna. A mimochodem, než přejdu na to, co se Marii Benešové za tu extrémně krátkou dobu, co je ve funkci, povedlo, ocituju vám z článku pana profesora Fenyka jeden odstavec:

“V mediích dnes nenajdeme zmínku o tom, že se nejvyšší státní zastupitelství pod vedením Marie Benešové ještě před vstupem České republiky do Evropské unie stalo z pověření Ministerstva spravedlnosti oficiálním centrálním partnerem Evropského úřadu pro vyšetřování podvodů proti evropským prostředkům (OLAF). Nedozvíme se ani to, že vytvořilo soustavu kontaktních bodů na všech ministerstvech a NKÚ, vybavilo je odbornými znalostmi a zavedlo vlastní, vnitrostátní a velmi účinnou metodiku vyšetřování podezřelých transakcí s evropskými prostředky. Po odvolání Marie Benešové z funkce nejvyšší státní zástupkyně v roce 2005 byl tento systém v podstatě demontován a je to určitě jedna z příčin současných potíží naší země v oblasti tzv. eurofondů.”

Zpátky do přítomnosti. Paní Benešová je ve funkci teprve měsíc a půl. A tenhle pátek představila v rekordně krátké době KOMPLEXNÍ novelu zákona o státním zastupitelství a odeslala ji do připomínkového řízení, kde se o něm budeme bavit s experty. Není to, prosím vás pěkně, žádný dílčí, rychlokvašený poslanecký návrh. Je to komplexní materiál, který řeší vztahy mezi vládou a státními zástupci, má podporu řady odborníků, je s nimi vykonzultovaný. A každý jeden z vás si ho může přečíst.

Zvlášť novináři by se mu měli věnovat POZORNĚ. Ne jako to udělali s předběžnou auditní zprávou Evropské komise, u které psali jen svoje dojmy, častokrát přebrané od někoho jiného. Tak, aby to měli jako první venku, jak jsem se dočetl.

Teď jde novela paní ministryně Benešové do připomínkového řízení. Zohledňuje připomínky GRECO neboli Skupiny států proti korupci, která spadá pod Radu Evropy. Nechala si poradit i od nejrůznějších nezávislých organizací jako je Rekonstrukce státu, což je náš dlouhodobý a leckdy velmi obtížný a náročný partner při tvorbě protikorupční legislativy. A bude s nimi jednat dál a naslouchat jejich názorům. Nemá s tím problém, expert její úrovně může jednat opravdu s kýmkoliv.

Hlavní pointa je v tom, že vláda nebude mít možnost odvolat nejvyššího státního zástupce bez důvodu a ministr spravedlnosti nebude moct odvolat ostatní vedoucí státní zástupce. O tom bude rozhodovat Kárný senát Nejvyššího správního soudu. Odvolání bude totiž možné jen kvůli kárnému provinění.

Novela taky stanovuje funkční období pro nejvyššího státního zástupce na 7 let. Bez možnosti opakování mandátu. Proč? Pro špičkového manažera je optimální doba výkonu práce na jednom místě kolem 5 let. Paní Benešová dala státním zástupcům ještě 2 roky navrch. To by šlo, ne?

Srovnejte si teď, jaká jsou funkční období podobných pozic v České republice:

Prezident republiky 5 let

Předseda ústavního soudu 10 let

Soudci ústavního soudu 10 let

Šéf nejvyššího soudu 10 let

Šéfové vrchních soudů 7 let

Šéfové krajských soudů 7 let

Policejní prezident 5 let

Šéf Nejvyššího kontrolního úřadu 9 let

Šéf Generální inspekce bezpečnostních sborů 5 let

Na tu tiskovku Marie Benešové přišla snad všechna velká média v zemi. Byla tam TV Nova, Prima, Česká televize, ČTK, Novinky.cz, iDNES.cz, Aktuálně.cz i Seznam Zprávy. Dorazil i Týdeník Respekt, díky. A spousta novinářů se ptala na jedinou věc: Co se bude dít do doby, než zákon vstoupí v platnost? Co když do té doby vláda přece jen nejvyššího státního zástupce odvolá?

Super otázka.

Tady to “Co když” je vlastně motto všech těchto demonstrací.

CO KDYŽ premiér využije pravomocí, které mu dává zákon? Ten premiér, kterého my nesnášíme! Jasně, že jich dosud nevyužil, ale MOHL BY! Jsou to fakt fake news, nestalo se to, ale MOHLO BY.

No na to vám řeknu jedinou věc. Každý, kdo se úplně neštítí se zamyslet, brzo zjistí, že objektivně své pravomoci nezneužívám. Ale pořád tady někdo šíří strach.

„CO KDYŽ?“

Znovu vám opakuju, nejvyššího státního zástupce, pana Pavla Zemana jsem mohl odvolat už dávno. Každý den, co jsem premiér. Každé jednání vlády. A mohl jsem svolat i mimořádné jednání vlády. Neudělal jsem to a neudělám. Tohle „CO KDYŽ“ si vy, kteří šíříte strach, už prosím strčte… za klobouk. A strčte si tam hlavně lži o paní Benešové. Je to skvělá ženská, odbornice a maká pro VÁS.

A mimochodem, to, že novela zákona by podle paní Benešové měla platit od roku 2022, má dva důvody. Jednak paní ministryně nechce, aby tato vláda zasahovala do současného systému státních zástupců, a taky je rok 2022 výhodnější pro vedoucí státní zástupce. V roce 2022 už bude po volbách a když se koukneme, jak dlouho trvalo sestavování současné koalice, tak snad už bude nová vláda.

A teď k dalšímu super hoaxu, co se šíří po sítích a s chutí ho šíří mí hejtři, třeba legendární Michal Bláha, můj bývalý poradce na Ministerstvu financí. Chytrej chlap, kterého si svým způsobem nesmírně vážím, protože když je někdo váš hater PĚT LET, je to už dost silný vztah. No nic, k věci. Držte si klobouky, jedem!

KLIMATICKÝ ARMAGEDDON!

Ten prý podle spousty lidí přijde, protože jsme s kolegy z Polska, Estonska a Maďarska zablokovali dohodu EU o uhlíkové neutralitě. A dobře jsme udělali. Podle ní totiž do roku 2050 evropské státy nemají vypouštět do atmosféry žádné skleníkové plyny. To zní naprosto báječně, jasně. Ale jen, když nevíte, že ČR podepsala klimatickou dohodu z Paříže, která stanoví, uhlíková neutralita bude do roku 2100, tedy do konce tohoto století, a my za touto dohodou stojíme a plníme. A teď si představte, že teď někdo přichází a říká, že ji chce už v roce 2050. A přesně tohle jsme zablokovali. Proč? Hned vám to řeknu.

Mnozí z těch, kteří dnes nadšeně mluví o uhlíkové neutralitě v roce 2050, vůbec netuší, co to vlastně znamená. ČR sníží své emise uhlíku do roku 2030 o více než 40 procent oproti roku 1990. Některé evropské země budou mít problém splnit i tento závazek. Jako jedna z mála evropských zemí česká vláda přijala v roce 2017 Politiku ochrany klimatu, která pracuje i s variantou snížení emisí uhlíku o 80 procent do roku 2050. A znamená to obrovské změny ve všech oblastech našeho života.

Fakta?

Nemáme technologie, kterými bychom to zařídili.

Akorát bychom zařízli průmysl a konkrétně Českou republiku přivedli na mizinu a do totální závislosti na ostatních zemích. Chcete snad, aby náš průmysl skončil?

U.S. Steel třeba teď z ekologických důvodů zavírá vysokou pec na Slovensku. Schválně si o tom přečtěte článek. Dávám do komentářů.

Takže jsem řekl na jednání Evropské rady, kde jsme toto projednávali, naprosto jasně: jestli chceme zachránit planetu, musí snížit emise ty státy, které ji nejvíc znečišťují. Jako je USA, jako je Čína, jako je Indie. A další. Evropa je proti nim VZORNÁ!

Dávám do komentářů dva projevy, které jsem na Radě Evropy měl.

V roce 2018 vypustilo lidstvo do atmosféry 37 miliard tun emisí. Z toho Evropská unie 3,5 miliardy čili 9 procent. Zároveň jsme v EU snížili naši uhlíkovou stopu o 20 milionů tun CO2. A víte, jaké pokroky udělal zbytek světa? Úplně opačný! Ostatní státy vypustily o 1020 milionů tun CO2 víc. Takže se zhoršily 51krát víc, než jsme se my zlepšili.

Máme tedy dál snižovat konkurenceschopnost Evropy tvrdšími a tvrdšími opatřeními, snížit tak globální znečištění o pár procent a sledovat, jak ostatní proti nám posilují, a přitom na přírodu kašlou? Chceme fakt dosáhnout toho, že se staneme ekonomicky závislí na Číně, USA a dalších tvrdých hráčích, kteří budou naši planetu dál plundrovat? V Rusku a Číně dodnes budují uhelné elektrárny s účinností do 25 procent, zatímco ty naše v Evropě umí přes 43 procent. Takže na jednotku vyrobené elektřiny vyloučí skoro dvakrát míň CO2.

V září je v New Yorku Climate Action Summit, který pořádají Spojené národy. Tam se bude lámat chleba. Tam máme vrhnout veškerou energii a přesvědčit ostatní mocnosti, aby s námi spolupracovaly na záchraně planety. Ne si pro sebe stanovovat abstraktní cíle, které nic neřeší a akorát připraví o práci naše lidi.

Mimochodem Jean-Claude Juncker s mým názorem na klima souhlasí.

Naše země respektuje nutnost snižovat emise. A na rozdíl od spousty jiných o tom pouze nemluvíme. Chcete důkazy? Náš závazek v podílu obnovitelných zdrojů byl 13 procent do roku 2020. A už teď jsme na 15 procentech. Podíl navyšujeme a během deseti let budeme mezi 20 až 25 procenty. I když to bude náš průmysl velmi bolet, respektujeme náš závazek na zásadní snížení těžby uhlí o dvě třetiny během 20 let.

Tento týden jsme proti sobě dokonce poštvali některé těžaře, kterým od roku 2022 zvýšíme poplatky za těžbu, a navíc posilujeme kontrolu nad jejich zdroji určenými pro sanace následků těžby.

Žádná jiná vláda nedávala do podpory nových technologií tolik, jako náš kabinet! A příchodem nového ministra průmyslu Karla Havlíčka začala doslova inovační tsunami. Třeba ve stejný den, kdy jsem jednal v Bruselu, ministr Havlíček podepsal v Bratislavě se svým slovenským protějškem československý přeshraniční energetický projekt v hodnotě 5 miliard korun. Je založený na digitalizaci a modernizaci distribuční soustavy. Tím se řadíme mezi lídry celé Evropské unie!

A připravujeme další opatření na zvýšení energetické účinnosti a zároveň na snižování fosilních paliv. Tam budeme směřovat rekordní podporu ze strukturálních fondů v období po roce 2020.

Další milióny tun CO2 snižujeme díky úspěšným programům ministerstva životního prostředí, jako jsou Kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám. V minulých letech je využili stovky tisíc lidí a pomohli tím nejen sobě ale i životnímu prostředí. Plníme dokonce v předstihu klimatické závazky, které si Evropa dala sama i ty, které vyplývají z globální Pařížské dohody. Na rozdíl od předešlých vlád, které klimatickou změnu neřešily vůbec, investujeme desítky miliard korun do boje se suchem. Vybudovali jsme tisíce nových rybníků, tůní, mokřadů, vracíme vodu do krajiny i do měst. Stovkám tisíc lidí jsme zajistili nové zdroje pitné vody. Všemi silami bojujeme s největší kůrovcovou kalamitou v historii českých zemí. Zároveň měníme strukturu lesů, aby byly do budoucna odolnější proti přicházející změně klimatu. Vracíme do přírody kriticky ohrožené druhy rostlin i živočichů, všichni už asi znáte třeba hnědáska osikového.

Co je důležité, že jsme na Evropské radě prosadili, že si můžeme určit vlastní energetický mix. Pro nás je samozřejmě důležité jádro a nesouhlasíme s tím, že Brusel tvrdí, že jádro je nečistý zdroj. Je to pro nás strategický zdroj, nechceme jít cestou Německa, které zavřelo jaderné elektrárny a zavře i uhelné a jejich průmysl bude fungovat jenom na vítr a slunce.

Už v rámci Pařížské dohody je daný závazek o uhlíkové neutralitě, a to do roku 2100.

Debata na Evropské radě nebyla absolutně k věci, je to jen snaha nějakých evropských zemí vystoupit v New Yorku a dát si tvrdší cíl, přitom je to celé nedomyšlené, a zbytek světa emise nesnižuje, a to ani na základě Pařížské dohody.

Znovu opakuju, pozice ČR ke klimatu byla projednaná na vládě, také na výboru pro evropské záležitosti, takže to odsouhlasila celá opozice, všechny opoziční strany, a dokonce mě výslovně podpořila i ODS. Určitě vyzvu všechny politické strany k debatě na toto téma. Jedná se o budoucnost na dalších 80 let. A opravdu nemůžeme podléhat ekologické hysterii. Dávám do komentářů jeden článek k tomu.

Budu rád, když tohle teď hned přepošlete všem, kteří křičí, že jsme s kolegy z V4 zablokovali “jednu z posledních šancí celého světa,” jak si napsalo na Facebook Greenpeace Česká republika.

Tohle jsem vám chtěl říct, než se pustím do svého klasického hlášení. Připraveni?

JEDEM!

Načal jsem Evropskou radu, tak už to dokončím. Do Bruselu jsem odletěl na dvoudenní intenzivní jednání. Evropská rada začala ve čtvrtek, spát jsme šli nad ránem a pokračovali jsme i v pátek. Před tím jsem potkal taky předsedu Evropské komise Jeana-Clauda Junckera a hlavního vyjednavače EU o brexitu Michela Barniera. Bavili jsme se hlavně o budoucnosti Evropy. Říkám tomu hra o trůny a jde o to, že vybíráme pět nejdůležitějších lidí v institucích EU, kteří budou spolu s premiéry 28 členských států rozhodovat o tom, jak to bude Brusel fungovat. Takže je to fakt důležité a je to na pět let.

Konkrétní jména neříkáme nahlas. Každá frakce prosazuje svoje kandidáty a V4 má svoje konkrétní představy. Je hodně těžké na něčem se shodnout, a ještě to bude chvíli trvat. Pokračujeme příští neděli. Já říkám, že musíme vybrat někoho, kdo zná náš region a bude respektovat, co potřebujeme. Spitzenkandidáty fakt nechceme. Na tom se shodneme i s Peterem Pellegrinim, Viktorem Orbánem a Mateuszem Morawieckim a dáváme do toho spoustu energie, hodně se spolu radíme a podporujeme se.

Zpátky do Česka. Zadal jsem kolegům, aby mi udělali přehled, kolik jsme už splnili úkolů z našeho programového prohlášení. Pro vaše info. Předchozí Sobotkova vláda měla v programovém prohlášení 111 úkolů na necelé 4 roky. My jsme jich na sebe navalili 657. Z toho se nám po roce podařilo splnit 138, ty zbylé máme rozpracované a řešíme je. Je to naprostý rekord od revoluce a můžete mi věřit, že kolegy nešetřím, abychom měli do roku 2021 splněno. Jak bude materiál od jednotlivých ministrů přehledně seřazený, dám vám ho všem k posouzení i sem na Facebook, tak mě sledujte.

A teď pozor: Data. Neomezená data! Dva ze tří operátorů se rozhodli v Česku začít poskytovat neomezená data v mobilu. Testují to u T-Mobilu a Vodafonu. Ceny letí dolů, protože vytváříme legislativní, regulační i mediální tlak. Na to trh přirozeně reaguje a otázka byla pouze, kdo zahájí snižování cen první. Jasně, jako vláda nemáme vliv na výši cenových úlev ani na jednotlivé nabídky operátorů, ale trh se hýbe hlavně proto, že proti operátorům poprvé stojí stát jako tvrdý vyjednavač. Vzal jsem si celou agendu pod sebe, beru to jako prioritu. Pochopitelně odborné zázemí mi ale vytváří ministr průmyslu Karel Havlíček a vládní zmocněnec pro digitalizaci Vladimír Dzurilla. Operátoři vidí, jak moc to bereme vážně a ví, že musí reagovat.

Určitě jste viděli fotky pana profesora Lumíra Hanuše, které jsem dával z konference “Léčebné konopí – dobrá praxe ze zahraničí.” Slíbil jsem, že tu akci uspořádáme u nás v Praze už během mé návštěvy Izraele, kde pan Hanuš působí. A povedlo se. Z Izraele přiletělo hned několik odborníků, aby našim lékařům předalo cenné informace z praxe.

V Izraeli mají 200 doktorů expertů, kteří mají 50.000 pacientů a mají skvělé výsledky při léčení dětí s autismem, nebo rakovinou prsu ve 4. stadiu, a další. Je důležité, aby i naši lidé měli tu možnost. Tam, kde nezabírá klasická medicína, se dá s konopím léčit.

Je to úplně první sympozium tohoto typu v České republice. Obrovským impulzem k tomu, aby naše vláda začala řešit dostupnost konopí pro léčebné účely byl pro mě i případ paní Martiny Kafkové těžce postižené roztroušenou sklerózou. To bylo už před dvěma roky, dával jsem to tehdy na Facebook, jak její tatínek Zdeněk Majzlík riskuje vězení, když pro ni doma pěstuje konopí, které jim pojišťovna odmítá proplácet a vyšlo by je legální cestou na desítky tisíc měsíčně.

Věděl jsem, že to musíme změnit. Jsem hrozně rád, že se to povedlo a náš ministr zdravotnictví Adam Vojtěch připravil pozměňovací návrh k zákonu o léčivech, který přináší 90procentní úhradu konopí ze zdravotního pojištění a konopí se pro pacienty stane mnohem cenově dostupnější. Léčebné konopí tak bude stát jako jiné léky na chronická onemocnění. Návrh zákona prošel už 3. čtením ve sněmovně a já doufám, že ho brzy schválí i senát.

Naše země je průkopník. Jsme teprve druzí v celé Evropské unii, kdo vydal licenci k pěstování konopí pro léčebné použití. A taky jsme jednou z mála zemí, která zajišťuje pro své pacienty konopí z vlastní produkce. Jak už jsem vám v minulosti psal, budeme léčbu konopím monitorovat, sbírat data, zkoumat jeho účinnost, a tak přispějeme do celosvětové odborné debaty a určitě i k pokroku v téhle oblasti.

Je to úplně nová situace, lékaři, pacienti i politici se s tím musí naučit pracovat, a proto jsme uspořádali tuto konferenci. I v Izraeli je téma léčebného konopí často zneužívané jako argument k diskuzím pro legalizaci konopí. Izraelští odborníci nás před tím varovali. Musíme konopí udržet POUZE pro léčebné použití a odmítáme samopěstování. O tom jsem vám už v jednom z minulých hlášení psal.

A další skvělá akce. Setkání se starosty Středočeského kraje. Vytvořili výbornou atmosféru na velké konferenci, kterou svolala naše hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. Rozvoj regionů, obcí a venkova je naše priorita. Jasně, že máme investovat do chytrých měst, ale vemte si, že třetina našich lidí žije v obcích do 3 tisíc obyvatel. A těm musíme zajistit dopravní obslužnost, sociální služby, ale taky třeba rychlý internet a maximálně zjednodušit v těchto oblastech podnikání.

Proto sprintujeme v zavádění digitalizace, aby malý živnostník nemusel jezdit s každým lejstrem do města, ale pohodlně ho poslal přes internet. Společně s dalšími členy vlády, Karlem Havlíčkem, Klárou Dostálovu a Richardem Brabcem jsme celé dopoledne diskutovali se starosty o prioritách vlády, ukázali jsme, jakou roli v připravované Národní hospodářské strategii budou sehrávat regiony a vysvětlovali jsme třeba i nakládání s odpady a samozřejmě financování.

Než budu pokračovat dál, mám tady zprávu pro všechny řidiče. NEBUDE dražší dálniční známka. Bez ohledu na to, jak to podávají média. Náš ministr dopravy Vladimír Kremlík jasně řekl, že přinejmenším do doby, než skončí rekonstrukce dálnice D1, se na cenu dálniční známky sahat nebude. Dál bude stát 1500 korun. Zvyšovat cenu dřív by nebylo fér.

Tak a dál. Měli jsme už 3. zasedání Rady vlády pro veřejné investice. Tentokrát zaměřené na to, čemu se říká PPP projekty. Štve mě, že se o tomto způsobu investování, tedy poskytování veřejných služeb prostřednictvím spolupráce veřejného a soukromého sektoru 30 let jenom mluví, zakládají se různé pracovní skupiny a výsledek je nula a jsme v tom daleko za Evropou. Proto jsme se na Radě shodli, že nebudeme vymýšlet vymyšlené a navážeme na zkušenosti s touto formou výstavby ze Slovenska, Polska, Německa a případně dalších zemí.

Převzetí dobré praxe a taky poučení se z chyb u sousedů urychlí proces přípravy a realizace projektů v Česku. První zárodek už je na světě. Vybíráme koncesionáře části dálnice D4, konkrétně 32 kilometrů mezi Příbramí a Pískem. Tím to ale nekončí, protože ministři mají ve spolupráci s ministryní Klárou Dostálovou, přinést na příští Radu detailní analýzu možného využití spolupráce soukromých investorů a státu. Chceme ji uplatnit na konkrétních projektech, které jsou v našem seznamu investic. Jak víte, zmapovali jsme investiční potřeby ministerstev, krajů, měst a obcí. Realizace veřejných projektů formou PPP je pro rozvoj naší země důležitá. Budu se tím, společně s celou vládou, dál intenzivně zabývat.

Mimochodem pokračuji v rozhovorech ohledně vládní čtvrti v Letňanech s primátorem Prahy, z dopisů jsme přešli na SMSky a de facto mu nabízím financování vnitřního okruhu Prahy a nemocnice formou PPP. Pokud samozřejmě dojde k celkové dohodě o té vládní čtvrti.

Koukám, že už teď je hlášení nadprůměrně dlouhé. A to vám toho chci ještě docela dost říct. Tak zkusím co nejrychleji.

Potkal jsem se v Černínském paláci s našimi honorárními konzuly. To jsou lidé, kteří pomáhají rozvoji obchodních, kulturních a vědeckých vztahů naší země se zbytkem světa a zároveň poskytují českým občanům v zahraničí konzulární služby. Bylo to velmi milé setkání, potěšilo mě, že se jich v Praze sešlo asi 170, dohromady jich ve světě působí 214. Poděkoval jsem jim za jejich službu naší zemi, kterou vykonávají dobrovolně bez nároku na jakoukoliv odměnu. Fotili jsme se strašně dlouho, asi půl hodiny, bylo to super, byli z celého světa a plno z nich má české manželky.

Hrozně důležité je, že tento týden sněmovna přehlasovala Senát a schválila novelu zákona o podpoře sportu. Návrh naplňuje programové cíle vlády zřídit novou centrální autoritu v oblasti sportu. NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURU ???? Chceme uplatňovat spravedlivou politiku podpory sportu a pohybových aktivit obecně. Je to další důležitý krok k tomu, aby se sport financoval transparentně, na základě jasných kritérií. Věříme, že tím pomůžeme rozhýbat nejen naše děti, ale taky třeba naše seniory.

Bude uplatňovat naši politiku podpory sportu a pohybových aktivit obecně. Je to další důležitý krok pro to, aby financování sportu bylo transparentní a naše děti se začaly mnohem víc hýbat.

Ve sněmovně prošel do třetího čtení vládní návrh novely zákona o pozemních komunikacích, který zavádí elektronické dálniční kupony včetně elektronické dálniční známky. Takže bude zase o papír míň a stát ještě k tomu ušetří.

Schválili jsme novelu zákona o lécích, která zavede lékový záznam pacienta. Už by se tak nemělo stávat, že pacient bere chybou lékaře dva různé léky, u kterých jdou účinky proti sobě. Je to zároveň ten zákon, o kterém jsem vám psal v souvislosti s konopím. Díky němu budou pojišťovny hradit 90 procent ceny léčebného konopí ze zdravotního pojištění.

Dál jsme ve sněmovně schválili novelu zákona o místních poplatcích z dílny Ministerstva financí, která pro všechny ubytovatele nastavuje rovné podmínky na trhu. Skončí tak dosavadní znevýhodnění hotelů a penzionů, které na rozdíl od platforem typu Airbnb musejí do svých koncových cen promítat místní poplatek za ubytování. Zároveň všechny obce díky novele získají pravomoc zavést místní poplatek na svém území a získat tak další příjem do svých rozpočtů.

Psal jsem vám před časem o Dluhopisu Republiky, který si může koupit každý jako výhodné investování. A ministryně financí Alena Schillerová hlásí, že se jich už prodalo za víc než 9,2 miliardy korun. Celkový podíl státních dluhopisů českých domácností na celkovém dluhu se zdvojnásobil. Zájem naplnil naše očekávání, a proto budeme v prodeji pokračovat. Ministerstvo financí tento týden představilo novinky. Dluhopis republiky bude vedle typu reinvestičního, protiinflačního ještě fixní. Koho to zajímá, koukněte určitě na video Aleny Schillerové v komentářích.

Paní ministryně Schillerová taky novinářům na pracovní snídani představila, jak se posunul naprosto klíčový projekt MOJE Daně, díky kterému budete moct podat daňové přiznání klidně z mobilu v tramvaji. Formuláře se v něm budou automaticky vyplňovat, budete tam mít osobní daňový kalendář na míru a celkově bude přístup jednoduchý a bez zdlouhavých autorizací. Online finančák spouštíme na konci roku 2020 a bude podobný elektronickému bankovnictví. Takže 8 milionů daňových subjektů u nás bude mít snadnější život.

Teď už jen v heslech, vím že jsem brutálně dlouhý.

Přijal jsem prezidenta Evropské volejbalové federace. Můj nový dres jste určitě viděli. Jedním z evropských měst, kde se bude pořádat příští mistrovství Evropy ve volejbale, je i Ostrava a my budeme na vládě jednat o finanční podpoře státu. Zasedala Rada vlády pro rovnost žen a mužů, Výbor pro zdravotně postižené občany a taky Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Jednala vláda.

No a včera jsem byl na Dni pozemního vojska Bahna 2019 a nepotkal jsem nikoho, kdo by na mě řval. Skvělá akce s ukázkami bojů z druhé světové války a demonstracemi schopností a techniky české armády. Odpoledne jsem se přesunul do Roudnice nad Labem na 15. ročník Memorial air Show. Byl jsem za tyhle akce strašně rád, protože jsem tam potkal lidi, kteří mi vyjadřovali podporu, užil jsem si i kapelu Mandrage, hráli samozřejmě písničku Motýli, já tam slyším Motýle. Takže sorry jako.

Taky neuvěřitelná akce, ze které byli nadšené děti i rodiče. Máme skvělou armádu a jsem na ní pyšný.

A samozřejmě jsem byl včera u pana prezidenta na skvělých jahodových knedlících, které mám strašně rád. Pan prezident mi vyjádřil jednoznačnou podporu, ale to už jste určitě četli, vydala to všechna média. Děkuju.

Mohl bych pokračovat pořád dál, ale už končím, jedu do Ležáků. Vyjádřit úctu všem obyvatelům této obce, kteří byli odtud odvezeni a později zastřeleni nebo zabiti v koncentračních táborech. Chci taky vyjádřit velké poděkování všem, kdo se podílejí na uchovávání památky obětí. Nezapomínejme na to. A krásnou neděli vám všem.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: První účastníci odpolední demonstrace na Letné už dorazili do Prahy, v ulicích je zatím klid Na Letnou z Brna přivážejí vlaky, autobusy i auta tisíce demonstrantů Premiér Babiš: Nedopusťme, aby se osud osady Ležáky opakoval Vláda bude bilancovat, co se jí povedlo. Nejčastěji zmiňuje růst důchodů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV