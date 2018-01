Premiér Babiš: Miloši Zemanovi jsem poradil několik věcí

Když je vám 63 let, tak už o dost líp poznáte, co je důležité a co ne. Jasně, volba prezidenta důležitá je. Ta ano. Jasně, že jsem ji sledoval celou sobotu a taky byl volit. Volil jsem Miloše Zemana. A poblahopřál jsem jak jemu, tak panu profesorovi Drahošovi k výsledkům voleb.

Nemám důvod měnit názor na to, koho podpořím ve druhém kole. Miloši Zemanovi jsem ale v médiích poradil několik věcí. Pokud chce vyhrát, tak by měl jasně deklarovat, že nechce orientovat naši zemi na východ, na Rusko a na Čínu. Což podle mě nechce, podle mě tam chce jenom otvírat dveře našim podnikatelům, a to dělá skvěle, a za to je ho potřeba pochválit. Teď byl francouzský prezident Emmanuel Macron v Číně, kde prodal 184 Airbusů! Lidská práva tam neřešil a, div se světe, nikdo mu nevyčítá, že chce táhnout Francii na Východ. Všichni ho chválí. A stejně je to s Ruskem. Německé firmy stavějí společný projekt německých firem s Ruskem, plynovod Nord Stream, a ten taky nikdo hlasitě nekritizuje. A náš pan prezident? Když vezme početnou delegaci podnikatelů do Ruska, tak by ho taky měli všichni pochválit.

Myslim, že je dobře, že pan prezident zamíří do debat, které dřív odmítal. Dále jste si asi všimli, že jsem kritizoval některé jeho nejbližší spolupracovníky. To jsem udělal už několikrát v minulosti, není to nic nového. Když byla aféra Brady, tak jsem o tom osobně s prezidentem mluvil. Různé aféry nebo nesrovnalosti jeho spolupracovníků ho podle mě poškozují. Takže mu radím, jak vyhrát v druhém kole. Někteří se to snaží překroutit, že se snažím nějak přiblížit jeho soupeři, ale to není pravda. Naopak. Miloše Zemana podporuju a vidím šanci, že by mohl díky debatám vyhrát.

Kromě prvního kola přímé volby v televizi celý týden běželo: nonstop hlasování o důvěře, polonahá "sextremistka" ve volební místnosti, a samozřejmě dál jede i Čapák ve formě zprávy OLAFu, ta klasická vylhaná kauza proti mně, objednaná, aby mě dostali z politiky. U pultíku ve sněmovně se střídali řečníci jednotlivých stran, protože to vysílala přímým přenosem Česká televize a měli možnost se zase předvádět. Předháněli se, kdo řekne líp a ostřeji to stejné, co už jsme stokrát slyšeli, jen jinými slovy. Mezitím naše paní ministryně financí hlásila, že dál roste výběr daní - mnohem rychleji, než jak roste ekonomika, takže prostě EET a kontrolní hlášení, které jsme zavedli, fungují.

Na vládě jsme podpořili návrh poslanců na zdanění církevních restitucí, protože náhrady církvím byly předražené o 54 miliard a byly schválené za velice podivného řízení schůze paní Němcovou z ODS. Taky řešíme neziskovky, abychom přesně věděli, kam ty peníze jdou, a budu chtít podrobnou zprávu, je tam toho totiž za 18 miliard. Řešili jsme i čerpání evropských fondů, které je nedostatečné a musíme udělat maximum pro to, abychom letos dostali 80 miliard.

Někteří politici ještě pořád nepochopili, proč jsme do politiky s hnutím ANO přišli: abychom řídili tuto zemi ku prospěchu všech občanů. Připadá mi, jako kdyby pořád čekali, že se zapojím do té jejich rétorické hry. Jenže já o ni nemám zájem. Naopak mám extrémní zájem o to, jestli se ostatní strany přece jen nechtějí zapojit do vedení země. Bohužel, když jsem slyšel ty jejich monology ve Sněmovně před hlasováním o důvěře, nevypadá to, že by svůj postoj chtěli měnit. Je fakt sranda, že právě kvůli těm jejich monologům jsme se ani nedostali k samotnému hlasování. Takže pokračujeme zase v úterý.

Mimochodem pokud ty jejich projevy měly být soutěží v rétorice, tak podle mě stejně nevyhrál nikdo z nich. Vyhrál by pan prezident, který přišel promluvit do sněmovny před hlasováním. Rozvaha a styl, s kterým hovořil, byl fakt úctyhodný. A taky měl výbornou pointu na závěr: "Vy všichni, jak tady jste, jste zvítězili a to je potřeba si uvědomit, zvítězili jste díky podpoře voličů a já vám právě k tomuto vítězství blahopřeji a přeji vám, abyste ho dokázali přetavit do užitečné práce pro Českou republiku."

S tím stoprocentně souhlasím. Máme už hotové programové prohlášení. Mimo jiné jsme v něm vyhověli zástupcům seniorů. Náš hlavní cíl zůstává důchodová reforma, ale teď jsme přidali i návrh, aby důchodci nad 65 let a studenti do 26 let měli vlaky téměř zdarma na základě paušálního ročního poplatku.

Jednal jsem taky s odboráři a potvrdili jsme, že budeme navyšovat platy pedagogů, za toto programové období o 50 %! Máme jasný plán, jak pomoct lidem v naší zemi. Jak perspektivně dostat důchody na průměr 15 000, jak učitelům navýšit platy až na 46 000. Většina ostatních stran ve sněmovně nás jen kritizuje a nechce nám pomoci. A střídají se u kamer.

