Premiér Babiš: Musíme mít jasnou strategii, jak ochránit i naše děti

Andrej Babiš, předseda vlády:

Náš hlavní úkol je samozřejmě naočkovat starší lidi a lidi, kteří jsou nemocní, ale musíme mít jasnou strategii, jak ochránit i naše děti. Za jakých podmínek by se mohly vrátit do škol a mohly začít znovu sportovat. Tak se dívejte.

Vážení spoluobčané, dámy a pánové,

zdravím vás všechny v mém pravidelném nedělním pořadu Čau lidi. Začnu, jak se už stalo tradicí, deníkem primářky.

Dnešní příběh je zajímavý tím, že paní primářka byla vyzvána, aby ho předala co největšímu počtu lidí. Je to příběh o tom, co se stane, když lidé nedodržují opatření. Naše pacientka byla mladá, těhotná žena, ve dvacátém týdnu těhotenství. Onemocněla covidem a rozvinul se u ní zápal plic, byla přijata k nám na jednotku intenzivní péče. V ohrožení byla nejen ona, ale samozřejmě i plod. Od začátku těhotenství jí nebylo dobře, musela ležet doma, její finanční příjmy byla nízké. Manžel byl majitelem restaurace, která měla být zavřená. Několikrát ho ale přemluvili známí, aby jim restauraci na rodinnou oslavu, svatbu a tak dále otevřel, čehož rád využil. Věděl, že to nikdo nebude hlásit, a že se peníze budou hodit. Po jedné takové svatební oslavě se ale dozvěděl, že více než polovina hostů se nakazila koronavirem. I on měl pozitivní testy, a následně i manželka, která dopadla ze všech nejhůře. Všichni doufáme, že dopadne dobře ona i miminko. Oba manželé mě ale prosili, říká paní primářka, abych všem, kteří by měli podobný nápad vysvětlila, že finanční zisk může být nebezpečným hazardem se zdravím nejbližších.

Já bych teď rád řekl nové věci o očkování. K nám, včetně včerejšího dne – soboty, bylo dodáno celkem 511 710 vakcín. K dnešnímu dni je naočkovaných 346 439 našich spoluobčanů, z toho 91 059 dostalo už druhou dávku, a 98 985 seniorů 80+ bylo naočkováno. K té debatě o první dodávce Astra Zeneca, která byla dodána v množství 19 200 do skladu v sobotu bych chtěl jenom zdůraznit, že očkovací místa Kolín a Jihlava o víkendu neočkují. Fakultní nemocnice Hradec Králové ano, a samozřejmě jde o rozhodnutí zřizovatelů, je to dáno personální kapacitou. Takže pokud nám někdo zase nadává, tak my za to skutečně nemůžeme. Fakultní nemocnice Hradec Králové očkuje Pfizer/BioNTech. My samozřejmě připravujeme přehled kapacit jednotlivých očkovacích míst, a předpokládám, že všechna očkovací místa, když vakcíny bude dostatek, budou očkovat 7 dní v týdnu minimálně 12 hodin.

Co se týče celkově registrace a rezervací. Příští týden nás čeká velká debata, jak dál. My máme otevřené, jak je známo, registrace a rezervace pro lidi 80+. Tam v této chvíli čeká na rezervace včetně lékařů asi 160 tisíc lidí. Musíme ale rozhodnout, jak dál. Já si myslím, a je to za mě a není to žádná schválená strategie, ale budu navrhovat, abychom otevřeli další registrace od 1. 3. 2021 pro věkové kategorie 60+. Zároveň ale přednost musí mít pacienti, kteří mají vícero nemocí. O tom jsme i diskutovali v letadle s experty, když jsem byl v Budapešti. Klinická skupina o tom bude rozhodovat příští týden, ale jsem přesvědčen, že musíme touto cestou.

Co se týká Sputniku. Ano, my jsme byli v Maďarsku, abychom získali informace nejenom o vakcíně Sputnik a čínské vakcíně, ale i o těch antibody koktejlech. Samozřejmě chceme, aby Sputnik byl schválen Evropskou lékovou agenturou. Nikdo nechce, abychom očkovali vakcínou, která by mohla být problematická. To všichni chceme. Otázka je, jestli Sputnik o to požádá. Protože těch vakcín není dost. Otázka potom je, jestli náš SÚKL by byl ochoten, samozřejmě v případě, že by Sputnik nezažádal o registraci u EMA, se tím vůbec zabývat. Jsou občané, kteří mi píšou, abychom to nakoupili. Ta vakcína je bezpečná, má dobré výsledky. Budeme o tom ale jednat, a nikdo si samozřejmě nedovolí hazardovat se zdravím našich spoluobčanů.

My teď potřebujeme vakcíny. Teď. V únoru, v březnu, v dubnu. Protože ve druhém kvartále máme dostat 10,4 milionu vakcín, tam už to nebude o nedostatku vakcín, pokud to dodavatelé splní, ale o schopnosti a kapacitě denně očkovat minimálně 100 tisíc nebo ještě více.

Co se týče situace v nemocnicích. Chtěl bych jenom zopakovat, že stále funguje národní dispečink, který 5. 2 a 6. 2 zabezpečoval zejména převozy pacientů z přetížených nemocnic v Karlovarském kraji, zejména chebské a sokolovské nemocnice. Jen za pátek a sobotu bylo převezeno 32 pacientů v rámci ČR do méně zatížených nemocnic. Armáda a policie na to zabezpečují i letecké sekundární transporty. Takže to funguje, i když samozřejmě i médiích jsme viděli různé názory.

Teď bych chtěl něco k trasování, a nějaká zpětná vazba. Tady mám zprávu Integrovaného centrálního řídícího týmu. Denně krajské hygienické stanice volají v 94 % případů do 24 hodin pozitivním osobám a jejich kontaktům. Jejich nasazení je nepřetržité, a zapomíná se na ně. Tady je jeden příběh z Liberce. Tak jako každý víkend slouží hygienici a externí trasovači na liberecké krajské hygienické stanici, a za sobotu vytrasovali 400 lidí. Proč to ale říkám, je postřeh jednoho z nových trasovačů, který svůj dojem popsal, respektive popsala za sobotní směnu takto: „Z toho dnešního telefonování jsem úplně zděšena. On ten Babiš s Blatným mají pravdu. Lidé úplně kašlou na veškerá preventivní opatření. Doma, v práci nenahlásí žádné kontakty, i když víme, že je měli, a prokážeme jim to… Tak stejně vše zapřou a šíří nemoc dál. Není to dobré, a ta práce mě úplně vyčerpává, když vidím tu bezmoc a nezodpovědnost lidí.“

Takže prosím vás, my jsme o tom už samozřejmě mluvili opakovaně. Nepodceňujte tuto nemoc. Ten vir se mění. Už to není jako na jaře, kdy to byla chřipka, že se to vyleželo. Dnes už chřipka ani neexistuje, už je jenom covid-19. Pokud máte příznaky – teplotu nebo jiné – vyhledejte ihned lékaře. Protože pokud si řeknete, že to vyležíte, tak to nevyležíte. Většinou to končí potom v nemocnici na jednotkách intenzivní péče. Takže to je velice důležité.

My máme teď velký problém. Já chápu, že společnost je frustrovaná, a že je tady určitá, nechci říct beznaděj, ale nejistota. Ano, my jsme měli PES, a ten měl nějaká kritéria, a zkrátka ta epidemie neklesá. Neklesají počty hospitalizovaných, počet nakažených je stále vysoký, máme tady tu britskou mutaci. Děláme samozřejmě speciální testy, sekvenujeme, ale my musíme, a to bude předmětem zítřejší vlády, jasně říct, a teďka jde hlavně o děti, aby se děti vrátily do škol. Aby děti znovu mohly sportovat. Bez ohledu na PES nebo na počty hospitalizovaných se k tomu budeme muset nějakým způsobem postavit.

Zítra je na vládě materiál ministra Plagy – plošné a pravidelné testování na covid-19 ve školách. Musíme si jasně říct, jak budeme postupovat ohledně testování ve školách, jak to bude s antigenními testy. Já jsem teď mluvil s náměstkem VZP, abychom i PCR testy hradili. Protože u PCR testů je interval 7-14 dní, a u antigenu 3-5 dní, takže vlastně je to několik antigenů. Myslím si, že bychom to měli hradit, protože kapacity PCR máme. Budeme muset říct lidem: Prosím vás, teď jde o naše děti, zkusme být znovu zodpovědní a domluvit se, že v nějakém čase, a já teď nechci spekulovat kdy – v řádu týdnů za určitých podmínek pustíme postupně naše děti do škol a dovolíme jim sportovat. Je to samozřejmě velké riziko, ale musíme to promyslet a musíme to podstoupit. Protože ty škoda, které pandemie zanechává na našich dětech jsou obrovské.

Přemýšlejte o tom, jestli skutečně musíme porušovat ta opatření. Proč to někteří z nás dělají. Proč. Je to špatně. Já vyzvu kolegy na Ministerstvu zdravotnictví i ve vládě, musíme najít řešení pro naše děti, to je to nejdůležitější.

Děkuji vám.

