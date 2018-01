Premiér Babiš: Myslel jsem, že interpelace jsou ve čtvrtek, ale to nevadí

Já se budu snažit odpovědět. Já jsem myslel, že interpelace jsou ve čtvrtek, ale to nevadí. Ohledně připojení k té žalobě - pan ministr Brabec je zásadně proti. Je to návrh pana ministra průmyslu. My o tom budeme diskutovat a já víceméně pocitově podporuji pana ministra Brabce, ale vláda rozhoduje ve sboru, jak jste nás učili. (Smích z řad ODS a TOP 09.) Takže to probereme zítra v 6.30 hodin.

Ohledně církevních restitucí - já nevím, vždyť to byl přece zásadní program ČSSD, díky KDU to neprošlo. Kdysi jste to schvalovali tady o půl jedné ráno, bylo to prodraženo, 54 miliard. Budeme o tom tady diskutovat. To není vláda, my jsme se k tomu postavili, protože si myslíme, že ty náhrady nebyly správné a tady Sněmovna rozhodne.

A ohledně zákona o státní službě - prosím vás, pane poslanče Chvojko, prostřednictvím pana předsedajícího, vždyť přece to bylo na centrále, vždyť to přece měl na starosti - to si nepamatujete - pan Dienstbier s panem Špidlou. A když to nezvládl, tak pan premiér rozhodl, nechť to dělá Chovanec. Tak si to trošku připomeňte. A je to také návrh. A také o tom tady budeme diskutovat. Zajímavé by bylo vidět, kolik a kteří funkcionáři za kterou stranu nalezli do státní správy předtím, než ten zákona začal platit. To by bylo také zajímavé. A zkuste se zeptat pana ministra Ludvíka, když se chtěl nějakých podřízených vlastně pro nějaké důvody zbavit, nebo rozloučit se s nimi, proč jsou všude žaloby a proč vlastně státní tajemník má větší kompetence než ministr a proč vlastně ten zákon dělá z těch úředníků nadlidi. Takže o tom tu budeme určitě diskutovat a my jsme připraveni. To není naše rozhodnutí.

Ohledně důvěry jsem pana poslance úplně nepochopil...

Andrej Babiš ANO 2011



